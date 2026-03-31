Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γεώργιος Χατζημάρκος, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή που φέρνει η κακοκαιρία Erminio.

Η απόφαση αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών βαθμίδων, καθώς και τις δομές Προσχολικής Αγωγής και τα Ειδικά Σχολεία, με βασικό στόχο την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών και την αποφυγή μετακινήσεων υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων κρίθηκε αναγκαία μετά την έκδοση Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, που προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα στις συγκεκριμένες περιοχές.