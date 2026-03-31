«Το Ισραήλ έχει αποδυναμώσει σοβαρά το ιρανικό καθεστώς», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μαγνητοσκοπημένο διάγγελμά του. «Προκαλούμε σοβαρή ζημιά στο καθεστώς που φώναζε «Θάνατος στο Ισραήλ» και «Θάνατος στην Αμερική» την τελευταία δεκαετία», είπε, επισημαίνοντας ότι το καθεστώς προσπαθεί εδώ και χρόνια να «αποκτήσει τον έλεγχο» της περιοχής.

Ο Νετανιάχου ανέφερε δέκα σημαντικά πλήγματα που έχει επιφέρει το Ισραήλ στο Ιράν από την έναρξη της Επιχείρησης «Roaring Lion», συμπεριλαμβανομένης της αποδυνάμωσης της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας στη Δυτική Όχθη και της δολοφονίας πολλών ηγετών του καθεστώτος.

Το Ισραήλ κατάφερε επίσης να απομακρύνει την ιρανική πυρηνική απειλή, «μια υπαρξιακή απειλή που κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας», πρόσθεσε ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου τόνισε ότι «το καθεστώς του Αγιατολάχ είναι πιο αδύναμο από ποτέ και το Ισραήλ πιο ισχυρό από ποτέ».

Παράλληλα, στάθηκε στη συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου. «Πριν από τον πόλεμο, το Ισραήλ πολεμούσε μόνο του το Ιράν. Τώρα, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πολεμούν πλάι-πλάι εναντίον του Ιράν».

Μάλιστα, άφησε και αιχμές εναντίον του Τζο Μπάιντεν, αφού χωρίς να τον κατονομάσει είπε ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν συνειδητοποιήσει τον ιρανικό κίνδυνο, λέγοντας ότι είχε προειδοποιήσει «προέδρους στις ΗΠΑ».

Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δηλώνει ότι η επένδυση «τρισεκατομμυρίων δολαρίων» του Ιράν σε βαλλιστικούς πυραύλους, στον εμπλουτισμό ουρανίου και στη στήριξη ένοπλων αντιπροσώπων «πήγε χαμένη».

Επιπρόσθετα, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Έκανε λόγο για «στρατηγική ανατροπή»