Αντιπαράθεση ξέσπασε στη Βουλή με αφορμή την πρόταση του Μεγάρου Μαξίμου να πραγματοποιηθεί η προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου στις 17 Απριλίου, με το ΠαΣοΚ να αντιδρά έντονα καθώς τονίζεται ότι παραβιάζεται ο Κανονισμός της Βουλής. Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε το σχετικό αίτημα στις 4 Μαρτίου, ενώ βάσει του Κανονισμού της Βουλής και του άρθρου 143 η συζήτηση πρέπει να πραγματοποιηθεί σε έναν μήνα.

Ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠαΣοΚ μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής επεσήμανε ότι «το σκάνδαλο των υποκλοπών έχει έρθει σε νέα φάση». «Το ελάχιστο που όφειλε η κυβέρνηση είναι να ανταποκριθεί στα αιτήματα του Νίκου Ανδρουλάκη. Όχι γενικά όποτε θέλειο πρωθυπουργός, αλλά στις προθεσμέις του Κανονισμού της Βουλής, που είναι σαφέστατος και παράγει συγκεκριμένη υποχρέωση». Ο κ. Μάντζος ύψωσε τους τόνους λέγοντας ότι είναι «ανήθικη και αντικοινοβουλευτική η επιλογή της κυβέρνησης» ενώ στο κάδρο των ευθυνών έβαλε και τον πρόεδρο της Βουλής, λέγοντας πως «είναι βαρύτατη η ευθύνη του».

Ο Νότης Μηταράκης από τη Νέα Δημοκρατία, έστρεψε τα βέλη του προς το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη λέγοντας ότι γίνεται προσπάθεια για να δημιουργηθεί τεχνική ένταση. «Το άρθρο 143 παράγραφος 2 πάντα προσδιορίζει εντός 30 ημερών την ημερομηνία που θα γίνει η συζήτηση. 28 Ιανουαρίου προαναγγέλθηκε από την πρόεδρο του ΠαΣοΚ. Καταθέτει την πρόταση 4 Μαρτίου. Προσδιορίζεται για τις 27 Μαρτίου αλλά δεν μπορούσαν γιατί είχαν εσωκομματικές διαδικασίες», είπε αρχικά ο κ. Μηταράκης. Υποστήριξε ότι είναι «προνόμιο του πρωθυπουργό μαζί με τον πρόεδρο της Βουλής για να καθορίσουν την ημερμηνία». Εκτίμησε ότι παρότι επαναπροσδιορίστηκε για τις 17 Απριλίου, εναλλακτικά έχει προταθεί και η 16η Απριλίου, «που πιστεύουμε δεν υπάρχει κώλυμα».

Ο κ. Μάντζος ανταπάντησε επιμένοντας ότι «μιλούμε για τον Κανονισμό της Βουλής που έχει συγκεκριμένες προβλέψεις και παράγει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Το Συνέδριο του ΠαΣοΚ ήταν γνωστό από το Φθινόπωρο… η εκπνοή της προθεσμίας είναι την Παρασκευή 4 Απρίλη. Δεν είναι θέμα διαθεσιμότητας, δεν είναι ραντεβού εδώ, είναι θέμα Κανονισμού. Ο Κανονισμός της Βουλής ισχύει για όλους και για την κυβέρνηση. Δεν μπορεί η συνεννόηση να εκτίθεται πέραν του άρθρου 143». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ, επιτέθηκε στη «γαλάζια» παράταξη λέγοντας ότι δεν πρόκειται να ξεφύγει από τα ερωτήματα ο πρωθυπουργός, «επειδή φοβάται τις αποκαλύψεις και τις δηλώσεις που πληθαίνουν».

Ο Χρήστος Γιαννούλης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «είναι ντροπή για την αξιοπιστία όλων μας να προσπαθείτε να κάνετε το άσπρο μαύρο. όπως λέμε στη Θεσσαλονίκη “χαλαρά”. Δεν θα το κάνουμε στις 3 αλλά στις 17 Απριλίου, βυθίζετε στο βόθρο της ανυποληψίας το πολιτικό σύστημα».