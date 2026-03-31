Τελευταίο χειροκρότημα σήμερα για τη μεγάλη τραγουδίστρια και ερμηνεύτρια Μαρινέλλα, τη μεγάλη σταρ του ελληνικού τραγουδιού, τη “Grande Dame” της εγχώριας μουσικής σκηνής, που άφησε την τελευταία της πνοή ενάμισι χρόνο μετά την τελευταία της καλλιτεχνική στιγμή, όταν το προπερασμένο καλοκαίρι κατέρρευσε ενώ ερμήνευε πάνω στη σκηνή του Ηρώδειου Θεάτρου κατά τη διάρκεια της τελευταίας της συναυλίας.

Λαϊκό προσκύνημα από νωρίς το πρωί

Η σορός της μεταφέρθηκε ήδη σήμερα το πρωί στο παρεκκλήσι της Μητροπόλεως Αθηνών και έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα προκειμένου να την αποχαιρετήσει το πλήθος κόσμου που τόσο συγκίνησε με το ερμηνευτικό της ταμπεραμέντο τις πολλές τελευταίες δεκαετίας, από την έναρξη της καριέρας της μέχρι και πριν από ενάμισι χρόνο.

Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης, το ναό του Αγίου Ελευθερίου που είναι γνωστός και ως «Μικρή Μητρόπολη», ήδη έχουν συρρεύσει πολίτες για το ύστατο στη μεγάλη ελληνίδα καλλιτέχνιδα που με τη φωνή της «έντυσε» τις στιγμές πολλών γενεών.



Το λαϊκό προσκύνημα θα πραγματοποίειται από τις 8:00 έως τις 13:00 ενώ άγνωστο παραμένει το που θα πραγματοποιηθεί η ταφή της καθώς η οικογένειά της επιθυμεί να πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η εξόδιος ακολουθία

Στις 14:00 θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, σε μια τελετή που αναμένεται να έχει τον χαρακτήρα εθνικού αποχαιρετισμού.

Η παρουσία ανθρώπων από όλο το φάσμα της τέχνης και της δημόσιας ζωής θεωρείται δεδομένη, καθώς η Μαρινέλλα υπήρξε μια προσωπικότητα που ξεπέρασε τα όρια της μουσικής σκηνής και άγγιξε τον πυρήνα της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας.

Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή

Η επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».

Μια ζωή σαν μυθιστόρημα

Η διαδρομή της ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, ως Κυριακή Παπαδοπούλου, για να εξελιχθεί στο απόλυτο σύμβολο της χειραφετημένης γυναίκας. Η συνάντησή της με τον Στέλιο Καζαντζίδη τη δεκαετία του ’50 δημιούργησε το πιο εμβληματικό ντουέτο στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού. Όμως, η Μαρινέλλα είχε το σθένος να αυτονομηθεί. Μετά τον χωρισμό τους, δεν έμεινε στη σκιά του «μεγάλου», αλλά εφηύρε ξανά τον εαυτό της.

Ήταν εκείνη που έβγαλε το τραγούδι από τα στενά όρια του πάλκου και το μετέτρεψε σε υπερθέαμα. Κατήργησε την καρέκλα, πήρε το μικρόφωνο στο χέρι, περπάτησε ανάμεσα στον κόσμο, έπαιξε με το φως και τις σκιές. Από το «Άνοιξε πέτρα» και το «Σταλιά σταλιά» μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες του Τόλη Βοσκόπουλου και τις συγκλονιστικές ερμηνείες σε τραγούδια του Χατζιδάκι και του Θεοδωράκη, η Μαρινέλλα διέτρεξε όλα τα είδη με την ίδια αριστοκρατική άνεση.

Η γυναίκα πίσω από τον μύθο

Πέρα από τα φώτα, η Μαρινέλλα υπήρξε μια γυναίκα που έσπασε τα κοινωνικά στερεότυπα. Έγινε μητέρα εκτός γάμου σε μια εποχή που αυτό θεωρούνταν σκάνδαλο, μεγάλωσε την κόρη της με αξιοπρέπεια και κράτησε την προσωπική της ζωή μακριά από τον φτηνό εντυπωσιασμό.

Η πειθαρχία της ήταν παροιμιώδης, μια στρατιωτική αφοσίωση στην τέχνη που την κράτησε στην κορυφή για επτά δεκαετίες.

Η «μεγάλη κυρία» του ελληνικού τραγουδιού θα παραμένει παρούσα σε κάθε δόνηση της φωνής της που ακούγεται στα ραδιόφωνα, σε κάθε νέα τραγουδίστρια που προσπαθεί να μιμηθεί την κίνησή της, σε κάθε στίχο που πόνεσε και λυτρώθηκε μέσα από τον δικό της λυγμό.