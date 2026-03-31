Άμεση και σφοδρή ήταν η αντίδραση του ΠαΣοΚ στη μετάθεση της προημερησίας συζήτησης στη Βουλή για το κράτος Δικαίου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μετά από επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νικήτα Κακλαμάνη αποφασίστηκε η συνεδρίαση να μη γίνει αυτή την Παρασκευή (03/04), αλλά δύο εβδομάδες αργότερα (17/04).

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ, Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε: «Πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο «Νίξον» του Μαξίμου δραπετεύει». Στη συνέχεια είπε: «η Βουλή και ο Κανονισμός της δεν θα γίνουν κουρελόχαρτο στα χέρια του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης του».

Αναλυτικά η απάντηση του κ. Τσουκαλά: «Από έναν Πρωθυπουργό που έστησε με την αυλή του έναν παρακρατικό μηχανισμό, θέτοντας σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και καταπατώντας κάθε αρχή κράτους δικαίου, δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο.

Βουτηγμένος στη διαφθορά και αμετανόητος, ο κ. Μητσοτάκης παραβιάζει τον Κανονισμό της Βουλής και το άρθρο 143, αρνείται τη διεξαγωγή της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου, εντός της προθεσμίας που ρητά ορίζεται και η οποία εκπνέει στις 4 Απριλίου.

Αντιθέτως, προ ολίγου ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Βουλής ότι η συζήτηση θα γίνει μετά το Πάσχα.

Έντρομος μπροστά στη δημόσια λογοδοσία, πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο «Νίξον» του Μαξίμου δραπετεύει*. *Αν νομίζει ότι θα βρει καταφύγιο στη … λήθη ελέω Πάσχα, είναι γελασμένος.

Το ΠαΣοΚ και ο Πρόεδρος του δεν θα δεχτούν την παραβίαση του Κανονισμού. Ο κ. Κακλαμάνης είναι βαρύτατα εκτεθειμένος για αυτές τις πρωτοφανείς μεθοδεύσεις.

Η Βουλή και ο Κανονισμός της δεν θα γίνουν κουρελόχαρτο στα χέρια του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης του».