Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να σαρώσει μεγάλο μέρος της χώρας τις επόμενες ώρες, φέρνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, με τις αρχές να τίθενται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Στο επίκεντρο των φαινομένων βρίσκεται η Αττική, όπου αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών, ιδιαίτερα σε σύντομα χρονικά διαστήματα υψηλής έντασης.

Την ίδια ώρα, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε «κόκκινο συναγερμό» (Red Code) αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ έχουν ήδη ληφθεί προληπτικά μέτρα, όπως το κλείσιμο σχολείων σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και η επιφυλακή των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πιθανά προβλήματα από την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Αττική

Iσχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Αττική την Τετάρτη, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, καθώς η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας.

Σε αυτό το διάστημα, ο Δήμος Αθηναίων (Πολιτική Προστασία, Δημοτική Αστυνομία, Καθαριότητα, Πράσινο και Τεχνικές Υπηρεσίες) θα βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής. Έχει ήδη ενεργοποιηθεί το Μητρώο Εργοληπτών προκειμένου να συνδράμουν, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Επίσης, λόγω των ισχυρών ανέμων, όλα τα καλαθοφόρα οχήματα θα είναι σε επιφυλακή προκειμένου να επέμβουν.

Μάλιστα, ο Δήμος Αθηναίων ζητά από όλους να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις μέχρι την παρέλευση του φαινομένου και να μη σταθμεύουν οχήματα σε σημεία με ιστορικό πλημμυρών και πάνω σε φρεάτια υδροσυλλογής.

Οι περιοχές σε Red Code

Επτά περιοχές της χώρας έχουν τεθεί σε «κόκκινο συναγερμό» (Red Code), όπως αποφάσισε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.

Οπως ανακοινώθηκε πρόκειται για τις περιφέρειες:

Αττικής

Στερεάς Ελλάδας

Θεσσαλίας περιλαμβανομένων των Σποράδων

Πελοποννήσου

Νοτίου Αιγαίου

καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες: Ημαθίας και

Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

LIVE η πορεία της κακοκαιρίας

Κλειστά τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα

Ύστερα από απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, όλες οι σχολικές μονάδες σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα παραμείνουν κλειστές την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026.

Η απόφαση αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών δομών, συμπεριλαμβανομένων:

Νηπιαγωγείων και δομών Προσχολικής Αγωγής

Δημοτικών σχολείων

Γυμνασίων και Λυκείων

Ειδικών σχολείων

Ανοιχτά τα σχολεία στην Αττική, κλείνουν μόνο τα νυχτερινά

Σε ό,τι αφορά τα σχολεία. ανοιχτά θα παραμείνουν στην Αττική την Τετάρτη 1η Απριλίου, όπως αποφασίστηκε από την Περιφέρεια, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε ενόψει της έλευσης της κακοκαιρίας «Erminio».

Κλειστά θα είναι μόνο τα νυχτερινά σχολεία του λεκανοπεδίου, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν από το μεσημέρι της Τετάρτης και να διαρκούν έως αργά τη νύχτα.

Έντονα φαινόμενα για 3 ώρες

Το meteo, στην πρόγνωσή του, κάνει λόγο για ισχυρές βροχοπτώσεις που τις κατατάσσει στην κατηγορία 5 (ακραία), με την Τετάρτη να είναι η πιο δύσκολη ημέρα και να χαρακτηρίζεται ως «δυνητικά επικίνδυνη». Μάλιστα, με βάση τα τελευταία προγνωστικά ιδιαίτερη βαρύτητα πέφτει στο τρίωρο 18.00 – 21.00.

Τις πρώτες πρωινές ώρες τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στα Επτάνησα και στη Δυτική Ελλάδα, αλλά γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα, με την κεντρική και ανατολική ηπειρωτική χώρα, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο να επηρεάζονται σημαντικά. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα ενισχυθούν στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Οι χαλαζοπτώσεις, που αναμένονται τις πρώτες πρωινές ώρες στα Επτάνησα και στη Δυτική Ελλάδα, ενώ από το απόγευμα στη Νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη, ειδικότερα στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

«Έως 90 mm βροχής στην Αττική»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι το ύψος βροχής στην Αττική θα κυμανθεί από 30 έως και 90 χιλιοστά, με τις μεγαλύτερες ποσότητες να εντοπίζονται κυρίως στο βόρειο και ανατολικό τμήμα του νομού. Ο κύριος όγκος των φαινομένων αναμένεται από τις μεσημεριανές ώρες έως το βράδυ.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο η συνολική ποσότητα βροχής, αλλά η έντασή της. Σε περίπτωση που μεγάλος όγκος νερού πέσει σε μικρό χρονικό διάστημα, με ραγδαιότητα που μπορεί να φτάσει τα 20 έως 40 χιλιοστά ανά ώρα ή και περισσότερο τοπικά, αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα για αστικές πλημμύρες, υπερχειλίσεις ρεμάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Σε ένα ήδη επιβαρυμένο αστικό περιβάλλον όπως η Αττική, ακόμη και μη ακραία συνολικά ύψη βροχής μπορούν να οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Ο καιρός την Πέμπτη

Αστατος καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ισχυρά από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), από το πρωί στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών, από το μεσημέρι στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια), από αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες καθώς και αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια ορεινά θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη έως 7 και μόνο στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το πρωί θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα νότια 7 και από το μεσημέρι θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.