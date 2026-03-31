Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται η Πολιτική Προστασία ενόψει της κακοκαιρίας Erminio, η οποία αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας την Τετάρτη και την Πέμπτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, με αφορμή και το νέο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο μέρος της χώρας, αρχικά στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην ανατολική Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Αττική, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν από το μεσημέρι και να διαρκέσουν έως αργά τη νύχτα, ενώ έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στις Κυκλάδες, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα πνέουν πολύ θυελλώδεις άνεμοι έως και 10 μποφόρ.

Παράλληλα, πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις.

«Red Code» σε πολλές περιοχές

Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) για την Τετάρτη και την Πέμπτη τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας (συμπεριλαμβανομένων των Σποράδων), Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων έχει ήδη ενημερώσει δήμους και περιφέρειες, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ οι τοπικές αρχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια συντονιστικά όργανα.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Οι αρχές εφιστούν την προσοχή στους πολίτες, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών ή κατολισθήσεων. Συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι οδηγοί οφείλουν να φέρουν αντιολισθητικά μέσα όπου απαιτείται.

Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα εκτεταμένο και έντονο καιρικό επεισόδιο, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν μεγάλη διάρκεια και ένταση σε πολλές περιοχές της χώρας.