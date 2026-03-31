Μειωμένη κατά 15% έως 20% καταγράφεται η επιβατική κίνηση στην ακτοπλοΐα το φετινό Πάσχα, σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ωστόσο, στελέχη του κλάδου επισημαίνουν ότι η σύγκριση δεν είναι απόλυτα ενδεικτική, καθώς το Πάσχα του 2025 είχε εορταστεί στις 20 Απριλίου, δηλαδή μία εβδομάδα αργότερα σε σχέση με φέτος, γεγονός που επηρέασε θετικά τη ζήτηση την προηγούμενη χρονιά.

Επίσης δεν είναι «αμοιρη ευθυνών» η φετινή κατάσταση με την αβεβαιότητα που επικρατεί λογω της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, και το κύμα ακριβείας που πλήτει τη χώρα. Στην ακτοπλοία πάντως οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται με σταθερές τιμές εισιτηρίων, μετά και την πρόσφατη ενεργοποίηση κυβερνητικών μέτρων στήριξης.

Υπενθυμίζεται ότι η Πολιτεία προχώρησε σε ένα νέο πλαίσιο, το οποίο για πρώτη φορά συνδέει τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που παρέχουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες με κρατική αποζημίωση.

Οι εκπτώσεις στην ακτοπλοϊα

Σήμερα, βάσει νομοθεσίας, οι εταιρείες προσφέρουν εκπτώσεις σε ευάλωτες ομάδες, όπως φοιτητές, ανήλικοι και άτομα με αναπηρία, χωρίς μέχρι πρότινος να αποζημιώνονται, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει σε άλλους τομείς μεταφορών, όπως οι αστικές συγκοινωνίες και τα ΚΤΕΛ. Πλέον, το κράτος αναλαμβάνει την κάλυψη αυτών των υποχρεώσεων, με το σχετικό κόστος να εκτιμάται στα 56 εκατ. ευρώ και να αφορά το σύνολο των θαλάσσιων μετακινήσεων, από πορθμεία έως μεγάλες ακτοπλοϊκές γραμμές.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, κατά την παρουσίαση του μέτρου, πρόκειται για μια παρέμβαση που «αποκαθιστά μια διαχρονική στρέβλωση», ενισχύοντας τόσο την κοινωνική πολιτική όσο και τη βιωσιμότητα των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων.

Την ίδια ώρα, παράγοντες της αγοράς υπογραμμίζουν ότι το κόστος μεταφοράς εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, καθώς οι τιμές των καυσίμων έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα, λόγω της πολεμικής εμπλοκής στη Μέση Ανατολή, επιβαρύνοντας σημαντικά τη λειτουργία των εταιρειών αλλά και τις τελικές τιμές των εισιτηρίων για το επιβατικό κοινό.

Δυναμική κατάσταση

«Πρόκειται για μια δυναμική κατάσταση που διαμορφώνεται συνεχώς», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πάνος Δικαίος, διευθύνων σύμβουλος της Attica Group, προσθέτοντας ότι ο κλάδος παραμένει σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση, με στόχο την αποτροπή νέων αυξήσεων στα εισιτήρια. Η στήριξη που έχει ανακοινωθεί αφορά κυρίως το επόμενο δίμηνο, ενώ η πορεία της αγοράς αξιολογείται σε εβδομαδιαία βάση.

Ο ίδιος σημείωσε ότι «πράγματι οι τιμές των εισιτηρίων είναι υψηλές και ένα μέρος του κοινού δυσκολεύεται να ανταποκριθεί», συμπληρώνοντας ότι «ούτε οι ακτοπλοϊκές εταιρείες επιθυμούν ακριβά εισιτήρια».

Παρά τις πιέσεις, η ζήτηση για το φετινό Πάσχα κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, δεδομένου ότι η εορτή πέφτει νωρίτερα, με τον κλάδο να στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του στη θερινή περίοδο, η οποία θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη συνολική εικόνα της χρονιάς.

