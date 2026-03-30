Η Άντι Κοράβος έχει έναν νέο βοηθό στο σπίτι, τον Κλοντ. Αναθέτει τις κουραστικές εργασίες της στο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, όπως την αξιολόγηση προγραμμάτων ασφάλισης υγείας και την αναζήτηση νέων γιατρών. Μεταθέτοντας τις ασήμαντες εργασίες σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, λέει ότι έχει κερδίσει χρόνο που διαφορετικά δεν θα είχε, χρόνο που τώρα αφιερώνει σε μαθήματα κιθάρας και τραγουδιού.

Ο Κλοντ την βοήθησε μάλιστα να αναπτύξει μια βραδινή ρουτίνα χαλάρωσης, βελτιώνοντας την ποιότητα του ύπνου της.

Οι άνθρωποι βλέπουν πραγματικά αύξηση της παραγωγικότητας στο σπίτι χάρη στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με μια νέα μελέτη από ένα τρίο ερευνητών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ και του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας. Οι ερευνητές ανέλυσαν τα δεδομένα περιήγησης στο διαδίκτυο χιλιάδων νοικοκυριών μεταξύ 2021 και 2024 και διαπίστωσαν ότι όσοι χρησιμοποίησαν το ChatGPT κατέληξαν να έχουν επιπλέον χρόνο για παιχνίδια, κοινωνικά μέσα και streaming βίντεο.

«Θα ήταν ωραίο αν το ChatGPT μας επέτρεπε να κάνουμε τα πράγματα πιο γρήγορα και να παίζαμε όλοι στα πάρκα», λέει ο Γκρέγκορ Σούμπερτ, βοηθός καθηγητής οικονομικών στο UCLA και ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.

Από την οθόνη… στην πραγματική ζωή

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να εξοικονομήσουν χρόνο, όχι μόνο για διασκέδαση μπροστά στην οθόνη, αλλά και για δραστηριότητες της πραγματικής ζωής. Η Άντι, για παράδειγμα, λέει ότι στην πραγματικότητα περιηγείται λιγότερο στο διαδίκτυο τώρα.

Γυμναζόταν με προπονητή και πίστευε ότι τρεφόταν σωστά, αλλά μια πρόσφατη εξέταση οστικής πυκνότητας αποκάλυψε ότι η μυϊκή της μάζα ήταν χαμηλότερη από ό,τι περίμενε.

Αφού ο σύντροφός της, ο Τζον Γουέλντον, της είπε ότι πιθανώς δεν κατανάλωνε αρκετή πρωτεΐνη, η 38χρονη χρησιμοποίησε την εφαρμογή Claude για να υπολογίσει πόση και τι είδους πρωτεΐνη έπρεπε να καταναλώνει. Η Claude υπολόγισε επίσης τον μέγιστο αριθμό επαναλήψεων που έπρεπε να κάνει στο γυμναστήριο και της πρότεινε άλλες ασκήσεις, τις οποίες μοιράστηκε με τον προπονητή της. Λέει ότι, ως αποτέλεσμα, οι προπονήσεις της έχουν γίνει πιο σύντομες και πιο αποδοτικές.

«Δεν έχει τόσο σημασία αν έχω κερδίσει μια επιπλέον ώρα εδώ και εκεί», λέει η στρατηγική σύμβουλος με έδρα το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, η οποία στο παρελθόν πούλησε μια νεοφυή επιχείρηση ψηφιακής υγείας. Ο τρόπος με τον οποίο μετράει την πραγματική εξοικονόμηση χρόνου: «Περνάω τον χρόνο μου με τρόπο που με κάνει να νιώθω πιο ζωντανή;»

Η Λέουεν Κάβιλ, 28 ετών, λέει ότι αυτή και ο φίλος της αναρωτιόντουσαν ποιος από τους δύο έκανε περισσότερες δουλειές στο σπίτι, οπότε χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη για να αρχίσουν να παρακολουθούν τις οικιακές εργασίες.

Η Κάβιλ συνίδρυσε μια εταιρεία που χρησιμοποιεί ένα βραχιόλι για να προβλέπει τις εξάψεις των γυναικών, σε συνδυασμό με ένα στρώμα ψύξης, οπότε ξέρει αρκετά πράγματα για τους αισθητήρες.

Αγόρασε μερικούς αισθητήρες κίνησης από το Temu και το Alibaba, τους ενσωμάτωσε χρησιμοποιώντας το Claude Code και τους τοποθέτησε στις συσκευές της. Λαμβάνει ειδοποιήσεις από την εφαρμογή Telegram όταν τα πιάτα ή τα ρούχα είναι έτοιμα. Χρησιμοποιεί επίσης το Claude Code για να υποβάλλει παραγγελίες για ψώνια. Και δημιούργησε έναν πίνακα βαθμολογίας στο Slack για να παρακολουθεί τις δουλειές του σπιτιού.

«Αυτή η οικιακή αυτοματοποίηση έχει βελτιώσει τη σχέση μας», λέει η Cavill, που ζει στο Σαν Φρανσίσκο. «Έχουμε καλύτερη εικόνα για το ποιος κάνει τι, και ο φόρτος εργασίας έχει μειωθεί.»

Ανακάλυψε ότι ο σύντροφός της έπλενε περισσότερα πιάτα — αλλά εκείνη έβγαζε τα σκουπίδια πιο συχνά και έκανε περισσότερο καθάρισμα. «Τώρα μοιραζόμαστε τις δουλειές 50/50.»

Η Τζέσικα Κολ και η οικογένειά της πραγματοποιούν εβδομαδιαίες κλήσεις μέσω Zoom, όπου μοιράζονται νέους τρόπους με τους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να τους βοηθήσει. «Προέρχομαι από μια οικογένεια εφευρετών», λέει η 36χρονη, η οποία ζει στη Νέα Υόρκη.

Λέει ότι ο αδελφός της χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να τον βοηθήσει να οργανώσει τον γάμο του και να βρει σπίτι. Η Κολ και ο πατέρας της ξεκίνησαν πρόσφατα να εργάζονται σε νέους κλάδους και χρησιμοποίησαν το Claude Code για να συγκεντρώσουν σχετικά podcast και άλλες πληροφορίες, ώστε να ενημερωθούν.

Η Κολ, η οποία εργάζεται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την ποιότητα του αέρα, χρησιμοποίησε επίσης την τεχνητή νοημοσύνη για να συγκρίνει επιλογές ιατρικής ασφάλισης, κάτι που, όπως λέει, της έσωσε πολλές ώρες. Παράλληλα, χρησιμοποιεί το Claude Code για να δημιουργήσει έναν προπονητή τρεξίματος που προτείνει ασκήσεις για την πρόληψη τραυματισμών και τη βελτίωση των επιδόσεών της. Λέει ότι χάρη σε αυτό πέτυχε τον ταχύτερο αγώνα της φέτος.

«Δυστοπικό αλλά και συναρπαστικό»

Η Έλεν Μερκ και η Άλι Χάντσον χρησιμοποιούν το AirClaw, μια έκδοση του βοηθού τεχνητής νοημοσύνης OpenClaw, για να κάνουν παραγγελίες στο Instacart. «Λέω: “Μπορείς να παραγγείλεις περισσότερο τόφου;” και φτάνει μέχρι να γυρίσω από την ποδηλασία μου, οπότε μου δίνει περισσότερο χρόνο για την ποδηλασία μου», λέει η Μερκ, μια 27χρονη ιδρύτρια startup στο Σαν Φρανσίσκο.

Η Άλι, 28 ετών, που εργάζεται σε μια εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, έβαλε τον πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης της να κοιτάξει κριτικές για κομμωτήρια και να της κλείσει ραντεβού.

«Μοιάζει λίγο δυστοπικό να αφήνεις την τεχνητή νοημοσύνη να διευθύνει τη ζωή σου, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά διασκεδαστικό να πειραματίζεσαι με αυτό», λέει η Μερκ.

Πρόσφατα, το ζευγάρι ζήτησε από τους «πράκτορες» τεχνητής νοημοσύνης του να ανταλλάξουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ τους, προκειμένου να συντονίσουν τα ημερολόγιά τους για μια βραδινή έξοδο. Οι «πράκτορες» τους έκλεισαν θέση σε ένα μάθημα τραπεζίου για τις αρχές Απριλίου.