Ενεργοποιείται στα επόμενα 24ωρα η παροχή της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Πρόκειται για την έκπτωση των 20 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο στην τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία σε πρώτη φάση θα τρέξει τον Απρίλιο. Και με βάση τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται η επέκταση του μέτρου και για τον Μάιο.

Μειώνεται η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης

Σύμφωνα με όσα είχε ανακοινώσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αλλά και με βάση τα όσα προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στα 16 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Αν συνυπολογιστεί και ο ΦΠΑ τότε η τελική αξία ανέρχεται στα 20 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.

Την έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης θα δικαιούνται όλοι οι κάτοχοι ντιζελοκίνητων οχημάτων. Δηλαδή όταν θα εφοδιάζονται από το βενζινάδικο θα πληρώνουν ουσιαστικά το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερα κατά 20 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Σήμερα η μέση τιμή είναι στα 2,114 ευρώ ανά λίτρο. Με την έκπτωση οι οδηγοί θα πληρώνουν 1,914 ευρώ ανά λίτρο το ντίζελ.

Από την 1η Απριλίου η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης

Με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου το μέτρο τίθεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 30 του μηνός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με δηλώσεις νωρίτερα σήμερα στις 30 Μαρτίου έκανε γνωστό ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα φανεί η έκπτωση στα βενζινάδικα.

Πληροφορίες του ΟΤ αναφέρουν ότι τα διυλιστήρια είναι έτοιμα να ενεργοποιήσουν το μέτρο από την 1η Απριλίου.

Πάντως, πρέπει να τονιστεί ότι για την πλήρη εφαρμογή του μέτρου απαιτείται και η έκδοση κοινής απόφασης από τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης. Η έκδοση της αναμένεται τις επόμενες ώρες ώστε να καταστεί εφικτή η ενεργοποίηση του μέτρου από την 1η Απριλίου.

Με την απόφαση θα προβλέπεται η διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, ο μηχανισμός εκκαθάρισης, βάσει των ποσοτήτων πετρελαίου κίνησηυς που διατίθενται στην αγορά και κάθε άλλη λεπτομέρειεα.

Η διαδικασία της χορήγησης της έκπτωσης στις εταιρείες εμπορίας και τα πρατήρια

Ουσιαστικά ο κρατικός προυϋπολογισμός θα επιδοτεί το πετρέλαιο κίνησης με 16 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο υπολογιζόμενο επί της αξίας των τιμολογίων πώλησης προ Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που εκδίδονται από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων.

Το τελικό συνολικό ύψος της επιδότησης υπολογίζεται επί των συνολικών λίτρων καυσίμου που διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων προς τα

πρατήρια καυσίμων, τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες. Το συνολικό ύψος της επιδότησης που θα φτάνει στην αντλία υπολογίζεται ότι θα είναι στα 20 λεπτά του ευρώ.

Πυροσβεστικό μέτρο

Πάντως, σύμφωνα με όσα επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς αλλά και αναλυτές το συγκεκριμένο μέτρο είναι οριζόντιο μεν, ωστόσο δεν αρκεί για να αναχαιτίσει τις αυξήσεις που έχουν περάσει στο πετρέλαιο κίνησης, οι οποίες και μετακυλίονται στην κατανάλωση: Είτε αμέσως στο κόστος εφοδιασμού των οχημάτων που πληρώνουν οι ιδιοκτήτες για τη μετακίνηση τους είτε εμέσως στα προϊόντα που παράγουν και διαθέτουν επιχειρήσεις εξαιτίας της αύξησης του κόστους μεταφοράς τους.

Πρέπει να σημειωθεί ότι από τις 23 Μαρτίου (ημέρα ανακοίνωσης των μέτρων της επιδότησης του ντίζελ και του Fuel Pass) μέχρι και τις 29 του μηνός το πετρέλαιο κίνησης έχει ακριβύνει κατά 0,059 ευρώ ανά λίτρο (σχεδόν έξι λεπτά του ευρώ). Από τις 27 Φεβρουαρίου (μία ημέρα πριν την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή) μέχρι τις 29 Μαρτίου το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί κατά περίπου 55 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.

Συνεπώς η έκπτωση των 20 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο αρκεί να καλύψει μόνο κάτι λιγότερο από το μισό κόστος της επιβάρυνσης της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης.

