Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί στους Αμπελόκηπους, όταν άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς που είχαν μεταβεί στο σπίτι του για την εκτέλεση εισαγγελικής εντολής ακούσιας νοσηλείας.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 9:30 το πρωί, σε κατοικία επί της οδού Ροστοβίου. Οι δύο αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο προκειμένου να προχωρήσουν στη διαδικασία μεταφοράς του άνδρα, ωστόσο βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αιφνίδια και βίαιη αντίδρασή του.

Τραυμάτισε αστυνομικό στο κεφάλι

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης, ηλικίας 35 ετών, τους επιτέθηκε κρατώντας τσεκούρι και κατάφερε να τραυματίσει τον έναν αστυνομικό στο κεφάλι. Ευτυχώς, ο τραυματισμός χαρακτηρίζεται επιφανειακός, ωστόσο ο ένστολος μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Μετά την επίθεση, ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει από το σημείο και έκτοτε αναζητείται από τις αρχές.

Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ σύμφωνα πληροφορίες θεωρείται επικίνδυνος. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή.