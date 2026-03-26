Στην ανατολική πλευρά του Ελληνικού, εκεί που η ενέργεια της πόλης συναντά τη γαλήνη της Αθηναϊκής Ριβιέρας, βρίσκεται το East Village. Πρόκειται για μια πρότυπη οικιστική γειτονιά που επαναπροσδιορίζει την έννοια της σύγχρονης αστικής διαβίωσης, προσφέροντας έναν σπάνιο συνδυασμό ιδιωτικότητας, συνδεσιμότητας και υψηλής αισθητικής.

Τοποθετημένο σε στρατηγικό σημείο, μια ανάσα από την κοσμοπολίτικη Γλυφάδα και με άμεση πρόσβαση στο μετρό, το East Village αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής χωρίς συμβιβασμούς στις ανέσεις.

Στην καρδιά αυτής της γειτονιάς δεσπόζει το Skyline Havens, ένα πολυτελές συγκρότημα κατοικιών με την υπογραφή του καταξιωμένου αρχιτεκτονικού γραφείου Liakos Associates Architects. Το έργο, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2028, αποτελείται από κατοικίες ενός έως τεσσάρων υπνοδωματίων, σχεδιασμένες με γνώμονα τη σύνδεση του εσωτερικού χώρου με το φυσικό περιβάλλον. Οι ένοικοι θα απολαμβάνουν μια ανώτερη εμπειρία διαβίωσης, με το βλέμμα να περιπλανιέται από το απέραντο γαλάζιο του Σαρωνικού και το καταπράσινο Πάρκο του Ελληνικού, μέχρι τον εμβληματικόδιεθνή τερματικό σταθμό του πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου, το ιστορικό ορόσημο που σχεδίασε ο θρυλικός Eero Saarinen.

Η καθημερινότητα στο Skyline Havens θυμίζει διαμονή σε resort πέντε αστέρων. Οι αποκλειστικές παροχές περιλαμβάνουν εξωτερικές πισίνες, υπερσύγχρονο γυμναστήριο και προηγμένες υπηρεσίες concierge και υποδοχής, εξασφαλίζοντας μια ξέγνοιαστη διαμονή. Παράλληλα, ο οικογενειακός χαρακτήρας της γειτονιάς ενισχύεται από την εγγύτητα σε κορυφαίες εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και υγείας, καθώς και στο The Ellinikon Mall, το οποίο υπόσχεται αμέτρητες επιλογές shopping, γαστρονομίας και ψυχαγωγίας.

Το East Village πέρα από οικιστικό project αποτελεί ένα οικοσύστημα «έξυπνης» διαβίωσης που αγκαλιάζει τις πιο απαιτητικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Εδώ, η ιστορική κληρονομιά του τοπίου συναντά την τεχνολογία του μέλλοντος, δημιουργώντας ένα καταφύγιο κομψότητας και ευεξίας στην πιο προνομιακή τοποθεσία στα νότια προάστια της Αθήνας.