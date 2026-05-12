Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Κόπωση χωρίς λόγο.

Αύξηση βάρους γύρω από την κοιλιά.

Αυξημένο σάκχαρο.

Πίεση.

Υψηλά τριγλυκερίδια.

Έλλειψη ενέργειας.

Για εκατομμύρια ανθρώπους, αυτά δεν είναι απλώς «σημάδια ηλικίας» ή έντονου καθημερινού ρυθμού. Είναι οι ενδείξεις του Μεταβολικού Συνδρόμου, μιας κατάστασης που συνδέεται άμεσα με αυξημένο καρδιομεταβολικό κίνδυνο και επηρεάζει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους, ακόμη και σε νεότερες ηλικίες.

Ο οργανισμός του σύγχρονου ανθρώπου βρίσκεται καθημερινά αντιμέτωπος με οξειδωτικό στρες, φλεγμονή, κακή διατροφή, έλλειψη ύπνου και συνεχές άγχος. Και πολλές φορές, χρειάζεται ουσιαστική υποστήριξη.

Η δύναμη της ελληνικής ελιάς σε μια σύγχρονη μορφή

Το Thousand Olives® δημιουργήθηκε ακριβώς πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία: να μεταφέρει τη φυσική δύναμη των πολυφαινολών της ελιάς σε μια πρακτική, καθημερινή λύση υψηλής ποιότητας.

Με βασικό συστατικό την Eλαιοκανθάλη, μία από τις σημαντικότερες βιοενεργές ουσίες της ελιάς, το Thousand Olives® αξιοποιεί τη δύναμη περισσότερων από 1.000 ελιές σε κάθε συσκευασία με 30 κάψουλες, μέσα από διεθνώς κατοχυρωμένη τεχνολογία εκχύλισης.

Οι πολυφαινόλες του ελαιολάδου έχουν συνδεθεί επιστημονικά με:

Υποστήριξη της καρδιαγγειακής λειτουργίας

Προστασία από το οξειδωτικό στρες

Υποστήριξη της μεταβολικής ισορροπίας

Κυτταρική υγεία και ευεξία

Υποστήριξη ενός ενεργού και ποιοτικού τρόπου ζωής

Τι είναι το Μεταβολικό Σύνδρομο

Το μεταβολικό σύνδρομο διαγιγνώσκεται όταν συνυπάρχουν τουλάχιστον τρεις από τους παρακάτω παράγοντες:

Αυξημένη περίμετρος μέσης

– Άνω των 102 εκ. για άνδρες

– Άνω των 88 εκ. για γυναίκες

– Άνω των 102 εκ. για άνδρες – Άνω των 88 εκ. για γυναίκες Αυξημένα τριγλυκερίδια

– ≥150 mg/dL

– ≥150 mg/dL Χαμηλή HDL («καλή») χοληστερόλη

– <40 mg/dL στους άνδρες

– <50 mg/dL στις γυναίκες

– <40 mg/dL στους άνδρες – <50 mg/dL στις γυναίκες Αυξημένη αρτηριακή πίεση

– ≥130/85 mmHg

– ≥130/85 mmHg Αυξημένη γλυκόζη νηστείας

– ≥100 mg/dL

Πίσω από αυτές τις τιμές βρίσκεται συνήθως η ινσουλινοαντίσταση, δηλαδή η μειωμένη ικανότητα του οργανισμού να χρησιμοποιεί σωστά την ινσουλίνη. (Grundy SM et al.

“Diagnosis and Management of the Metabolic Syndrome” Circulation, American Heart Association, 2005.)

Η μελέτη OleoMetS

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κλινική μελέτη OleoMetS, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Clinical Nutrition ESPEN και αποτελεί προϊόν μιας εμβληματικής συνεργασίας κορυφαίων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν επιστήμονες από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Κύπρος), τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Yale (ΗΠΑ), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα) και το Ιατρικό Κέντρο «Απόστολος Λουκάς» στην Κύπρο.

Η μελέτη αξιολόγησε τη δράση πολυφαινολών ελιάς σε άτομα με μεταβολικό σύνδρομο και κατέγραψε βελτιώσεις σε σημαντικούς μεταβολικούς δείκτες, όπως:

Γλυκόζη νηστείας

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c)

Τριγλυκερίδια

Δείκτες οξειδωτικού στρες

Σε μια εποχή όπου η επιστήμη αναζητά φυσικές λύσεις με ουσιαστική τεκμηρίωση, οι πολυφαινόλες της ελιάς βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.

ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κλινικά αποδεδειγμένη μείωση σακχάρου στο αίμα:

Η μελέτη OleoMetS έδειξε σημαντική μείωση στη γλυκόζη νηστείας (–7,06 mg/dL) και στη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη HbA1c (–0,29%) σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο, αποδεικνύοντας άμεσο όφελος στον γλυκαιμικό έλεγχο.

Ολιστική μεταβολική βελτίωση:

Πέρα από το σάκχαρο, το συμπλήρωμα OOPs οδήγησε σε σημαντικές βελτιώσεις και σε άλλους βασικούς μεταβολικούς δείκτες, όπως μείωση του ΔΜΣ (–1,15), της συστολικής αρτηριακής πίεσης (–7,66 mmHg), των τριγλυκεριδίων (–8,57) και της οξειδωμένης LDL (–5,01).

Βελτίωση ποιότητας ζωής:

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν σημαντική βελτίωση στα επίπεδα κόπωσης (–16,88), υποδεικνύοντας θετική επίδραση στη συνολική ευεξία και τα επίπεδα ενέργειας.

Ισοδύναμο με υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο:

Η ημερήσια δόση των 10 mg πολυφαινολών OOPs από το συμπλήρωμα αντιστοιχεί στην ποσότητα που περιέχεται σε περίπου τρεις κουταλιές της σούπας υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο, σύμφωνα με τις συστάσεις της EFSA.

Ασφαλές και καλά ανεκτό:

Η παρέμβαση ήταν καλά ανεκτή, χωρίς καμία σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια, επιβεβαιώνοντας το εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας του συμπληρώματος OOPs.

Επιστημονικά διαμορφωμένο προϊόν:

Το προϊόν «Thousand Olives®» περιέχει ακριβή συνδυασμό εξαιρετικά βιοδραστικών σεκοϊριδοειδών, όπως η ολεοκανθάλη και η ολεασίνη, τα οποία εξάγονται και διαμορφώνονται μέσω μιας καινοτόμου και οικονομικά αποδοτικής μεθόδου.

Δεν πρόκειται για μία ακόμη “wellness τάση”

Το Thousand Olives® δεν υπόσχεται θαύματα.

Υπόσχεται κάτι πιο σημαντικό: καθημερινή, επιστημονικά τεκμηριωμένη υποστήριξη του οργανισμού.

Για ανθρώπους που θέλουν να παραμείνουν ενεργοί.

Για όσους επιθυμούν να φροντίσουν την καρδιά, τον μεταβολισμό και την ποιότητα ζωής τους.

Για όσους πιστεύουν ότι η πρόληψη είναι η πιο σύγχρονη μορφή φροντίδας.

1.000 ελιές.

Μία νέα προσέγγιση στην καθημερινή ευεξία.

Η δύναμη 1000 ελιών σε μια καθημερινή επιλογή

Το Thousand Olives® συμπυκνώνει την επιστημονική γνώση και τη μεσογειακή διατροφική παράδοση σε μια απλή, καθημερινή πράξη φροντίδας.

Μια ελληνική καινοτομία με διεθνή επιστημονική τεκμηρίωση που επαναπροσδιορίζει τον ρόλο των πολυφαινολών στην πρόληψη και στη μεταβολική ισορροπία

Κάθε κάψουλα Thousand Olives® περιέχει 5mg μείγματος πολυφαινολών – στη φυσική αναλογία που υπάρχουν στο ελαιόλαδο – και εγγυημένα την υψηλότερη ποσότητα (πάνω από το 50%) ελαιοκανθάλης. Η ελαιοκανθάλη είναι μία από τις πιο δραστικές πολυφαινόλες, με αποδεδειγμένες δράσεις σε διεθνείς μελέτες.

Η καθημερινή λήψη 5mg πολυφαινολών συμβάλλει στην προστασία των λιπιδίων του αίματος, όπως της χοληστερίνης, από το οξειδωτικό στρες, προλαμβάνοντας έτσι τη δημιουργία αθηρωματικής πλάκας και την στένωση των αγγείων. Επιπλέον, προστατεύει τα κύτταρα από την πρόωρη γήρανση λόγω οξειδωτικού στρες που προκαλείται από τις ελεύθερες ρίζες.

Κάθε συσκευασία Thousand Olives® περιέχει 30 κάψουλες, που προέρχονται από εκχύλισμα τουλάχιστον 1000 ελιών (thousand olives).

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη διατροφή. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν από τη χρήση. Τα παραπάνω στοιχεία βασίζονται σε πληθώρα κλινικών και εργαστηριακών μελετών.