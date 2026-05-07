Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Η ελληνική επιχειρηματικότητα βρίσκεται σήμερα σε κρίσιμη καμπή. Η βιώσιμη ανάπτυξη και τα κριτήρια ESG δεν αποτελούν πλέον μία υποχρέωση συμμόρφωσης, αλλά έναν καθοριστικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας και στρατηγικής διαφοροποίησης. Πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον ουσιαστικό διάλογο, τη γνώση και τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και θεσμικών φορέων αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμβάλλουν στην επιτάχυνση της μετάβασης προς ένα πιο υπεύθυνο και ανθεκτικό οικονομικό μοντέλο.

Για να επιτευχθεί, βέβαια, κάτι τέτοιο, η ανάγκη για τεκμηριωμένη γνώση και αξιόπιστα δεδομένα καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ. Στοιχεία όπως αυτά που περιλαμβάνει η πρωτογενής έρευνα ESG Pulse 2026 της ICAP CRIF και αποτυπώνουν με σαφήνεια την πραγματική εικόνα της ελληνικής αγοράς ως προς την υιοθέτηση πρακτικών βιωσιμότητας, είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Η έρευνα αναδεικνύει τόσο το επίπεδο ωρίμανσης όσο και τις προκλήσεις που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του 2ου ESG Summit της ICAP CRIF από τη Σταματίνα Παντελαίου, Director Κλαδικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, λειτουργώντας ως βασικός πυλώνας τεκμηρίωσης του συνεδρίου και συνδέοντας τη θεωρία της βιωσιμότητας με την πραγματική εικόνα του εγχώριου επιχειρείν. Παρακάτω, λοιπόν, έχουμε συγκεντρώσει μερικά από τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας, αυτά που υπογραμμίζουν πως παρά την αυξανόμενη αναγνώριση της σημασίας του ESG, η ελληνική αγορά βρίσκεται ακόμη σε φάση μετάβασης, όπου η πρόοδος συνυπάρχει με σημαντικές προκλήσεις ως προς την πλήρη και συστηματική ενσωμάτωσή του στην επιχειρηματική πρακτική.

Η ελληνική αγορά σε μία νέα φάση βιωσιμότητας

Η πρωτογενής έρευνα ESG Pulse 2026 της ICAP CRIF καταγράφει με σαφήνεια τη συνολική εικόνα της ελληνικής αγοράς ως προς την υιοθέτηση πρακτικών βιωσιμότητας, αλλά και τον βαθμό ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG από τις ελληνικές επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας παράλληλα την ανάγκη για επιτάχυνση των επενδύσεων και πιο συστηματική ενσωμάτωση των ESG παραμέτρων στη λειτουργική και στρατηγική ατζέντα των οργανισμών.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αξιολογούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ως εξαιρετικά σημαντική, με μέσο όρο 8,4/10, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικά υψηλή στρατηγική βαρύτητα του ESG. Παράλληλα, καταγράφεται σταδιακή βελτίωση στον βαθμό υιοθέτησης πρακτικών ESG, τόσο σε εταιρικό επίπεδο (6,0/10 το 2026 από 5,7 το 2025), όσο και στο σύνολο των επιχειρήσεων (4,7/10 από 4,4 το 2025), γεγονός που δείχνει ότι το υφιστάμενο χάσμα περιορίζεται, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη εξαλειφθεί. Ωστόσο, όπως τόνισε η κ. Σταματίνα Παντελαίου, «η αναγνώριση της στρατηγικής σημασίας της βιώσιμης ανάπτυξης παραμένει υψηλή, όμως το χάσμα μεταξύ πρόθεσης και εφαρμογής εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση».

Πράγματι, η μετάφραση αυτής της πρόθεσης σε συστηματική και μετρήσιμη πρακτική παραμένει ζητούμενο. Παρότι καταγράφεται αύξηση των ESG επενδύσεων, η υιοθέτηση εξειδικευμένων εργαλείων, η συστηματική παρακολούθηση και η ενσωμάτωση μετρήσιμων δεικτών εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξελικτικό στάδιο. Ταυτόχρονα, το κόστος συμμόρφωσης, η πολυπλοκότητα του κανονιστικού πλαισίου, η έλλειψη κινήτρων και η περιορισμένη κατανόηση του ESG παραμένουν βασικά εμπόδια.

Σε επίπεδο κατανομής πόρων, οι ESG επενδύσεις παραμένουν σχετικά συγκρατημένες, αλλά με σαφή προσανατολισμό. Τα υψηλότερα κονδύλια κατευθύνονται σε περιβαλλοντικές δράσεις (40%), ακολουθούμενες από κοινωνικές πρωτοβουλίες (34%) και την εταιρική διακυβέρνηση (26%), στοιχείο που αποτυπώνει μια σταθερή αλλά ακόμη προσεκτική στρατηγική προσέγγιση στη βιωσιμότητα. Την ίδια στιγμή, η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων (85%) δαπάνησε λιγότερα από 200.000 ευρώ για ESG δράσεις το 2025, με τις συνολικές επενδύσεις να αντιστοιχούν κατά μέσο όρο μόλις στο 0,8% του κύκλου εργασιών, έναντι 0,7% το 2024.

Παρά τις προκλήσεις, τα οφέλη είναι πλέον ξεκάθαρα. Η ενίσχυση της εταιρικής εικόνας, η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, η προσέλκυση ταλέντου, η αύξηση της εμπιστοσύνης από την αγορά και η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο αποτελούν τους βασικούς άξονες αξίας που αναγνωρίζουν οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη προχωρήσει σε ESG ενσωμάτωση. Η έρευνα καταδεικνύει ότι η ελληνική αγορά βρίσκεται σε φάση μετάβασης προς μια πιο ώριμη προσέγγιση βιωσιμότητας, όπου η πρόοδος είναι μεν ορατή, αλλά παραμένει ανολοκλήρωτη.

Για την επιτάχυνση αυτής της πορείας απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η ενίσχυση της ενημέρωσης και εκπαίδευσης στελεχών και κοινωνίας, η προσαρμογή στο νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο μέσω ενισχυμένης διαφάνειας, καθώς και η παροχή κατάλληλων κινήτρων, φορολογικών ελαφρύνσεων και επιδοτήσεων, που θα διευκολύνουν ουσιαστικά τη μετάβαση στη νέα εποχή της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το αποτύπωμα του φετινού ESG Summit και η απονομή των βραβείων

Η ICAP CRIF έχει ενσωματώσει στο DNA της στρατηγικής της το ESG, λειτουργώντας τόσο ως υπεύθυνος εργοδότης όσο και ως στρατηγικός συνεργάτης των επιχειρήσεων, προσφέροντας λύσεις και υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη μετάβαση σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποίησε με επιτυχία το 2ο ESG Summit, μία θεσμική πρωτοβουλία που στοχεύει στη γεφύρωση του διαλόγου μεταξύ επιχειρήσεων, θεσμών και αγοράς, επιβεβαιώνοντας πως η ατζέντα της βιωσιμότητας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής. Η διοργάνωση, η οποία έλαβε χώρα για δεύτερη συνεχή χρονιά και ήταν sold out, συγκέντρωσε περισσότερα από 300 ανώτατα στελέχη, θεσμικούς εκπροσώπους και ειδικούς της αγοράς, σε μια ατμόσφαιρα ουσιαστικού, case-driven διαλόγου.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου, με τίτλο ESG Summit «Turning Environmental, Social & Governance into Strategic Value». Χαρακτηρίστηκε από υψηλό επίπεδο συμμετοχής, με δεκάδες ομιλητές από τον επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό και θεσμικό χώρο.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε επίσης η απονομή των Most Sustainable Company Prize 2025 by Synesgy, μέσω της διεθνούς πλατφόρμας Synesgy, η οποία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια δίκτυα συλλογής και ανάλυσης ESG δεδομένων, με παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες. Οι 30 επιχειρήσεις που αναδείχθηκαν, αξιολογήθηκαν βάσει ενός διεθνούς μοντέλου, το οποίο περιλαμβάνει το συνολικό ESG Score, επιμέρους βαθμολογίες σε Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση, πλήρη αξιολόγηση μέσω διεθνούς ESG ερωτηματολογίου, καθώς και συγκριτική αποτύπωση έναντι περίπου 2.500 ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις που διακρίθηκαν ήταν οι εξής: Alumil, COSMOTE TELEKOM, ΔΕΗ, DS Smith, Durkfarben Group, Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια (ΕΚΟ) ΑΒΕΕ, ELLAKTOR, EURIMAC, G4S Secure Solutions S.A., HELLENiQ ENERGY, Καπαχήμ (ΑΒΕΕΧΠ), Piraeus Bank, ABB ΑΕ / ASEA BROWN BOVERI, AKRITAS, AGT Constructions S.A., ASPROFOS Engineering, Atlas Copco Hellas S.A., AGT Services S.A., Diolkos Development IKE, EMEK, ΔΕΠΑ Εμπορίας Μ.Α.Ε., ISOPIPE S.A., Linde Ελλάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, SARMED Logistics, Mallionda S.A., Olympia Electronics S.A., Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί, UNILOG S.A., OFFICELINE S.A., Blue Ocean Navigation, Cosmos Ocean Hellas, ACE Power Electronics, TRANSNET.