Η λειτουργία «Κοινωνική Συνεισφορά» (Round up and Donate) αποτελεί πλέον έναν ισχυρό θεσμό για το Freenow, μετρώντας ήδη 4 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας σε όλη την Ευρώπη. Από τη στήριξη παγκόσμιων ανθρωπιστικών φορέων, όπως ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, μέχρι την τοπική δράση, η δύναμη των χρηστών της εφαρμογής είναι εντυπωσιακή. Στην Ελλάδα, η ανταπόκριση του κοινού έχει ήδη αφήσει ένα σπουδαίο αποτύπωμα: τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, συγκεντρώθηκε ποσό άνω των 150.000 ευρώ από τους χρήστες της εφαρμογής, το οποίο διατέθηκε για την ενίσχυση του έργου του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Σήμερα, η σκυτάλη της προσφοράς περνά στο A Little Shelter, συνεχίζοντας αυτή την αλυσίδα αλληλεγγύης που ξεκινά από το κινητό μας και φτάνει σε εκείνους που μας έχουν περισσότερο ανάγκη. Από την 1η Μαΐου 2026, οι μετακινήσεις μας στην πόλη αποκτούν νέα αξία, καθώς κάθε διαδρομή που διανύουμε γίνεται μια ζεστή αγκαλιά για τα αδέσποτα ζώα. Μέσα από τη λειτουργία «Κοινωνική Συνεισφορά» (Round up and Donate), το Freenow ενώνει τις δυνάμεις του με το καταφύγιο του A Little Shelter, μετατρέποντας τα «ψιλά» κάθε διαδρομής σε τροφή, ιατρική περίθαλψη και ελπίδα για υιοθεσία.

Πώς λίγα λεπτά του ευρώ κάνουν τη διαφορά

Η διαδικασία είναι τόσο απλή όσο ένα ταπ, αλλά ο αντίκτυπος είναι ανεκτίμητος. Ενεργοποιώντας τη λειτουργία «Κοινωνική Συνεισφορά» (Round up and Donate) στο Freenow προφίλ τους, οι χρήστες επιλέγουν τη στρογγυλοποίηση του κόστους της διαδρομής τους προς τα πάνω. Έτσι, ένα μικρό ποσό για τον χρήστη μπορεί να μεταφραστεί σε τροφή, περίθαλψη και φροντίδα για ζώα που το έχουν ανάγκη. Για παράδειγμα, σε μια διαδρομή αξίας 10,64€ γίνονται 11€ και αυτά τα 0,36 € που προστίθενται συμβάλλουν άμεσα στο έργο του καταφυγίου.

Η Άσπα Τοπαλίδου, Γενική Διευθύντρια του Freenow by Lyft Ελλάδας, τονίζει:

«Στο Freenow, πιστεύουμε ότι η αληθινή κοινωνική αλλαγή κρύβεται στις απλές, καθημερινές μας επιλογές. Με τη λειτουργία ‘Κοινωνική Συνεισφορά’, μετατρέπουμε κάθε διαδρομή σε μια συνειδητή πράξη φροντίδας, δίνοντας στους χρήστες μας τη δυνατότητα να προσφέρουν ελπίδα εκεί που υπάρχει ανάγκη, με ένα μόνο ταπ.»

Η Κατρίνα Τσάνταλη, Ιδρύτρια του A Little Shelter, σημειώνει:

«Κάθε μικρή συνεισφορά είναι μια υπόσχεση ότι κανένα ζώο δεν θα μείνει μόνο του. Η στήριξη των χρηστών του Freenow μας δίνει τα εφόδια να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε έναν κόσμο χωρίς αδέσποτα, γεμάτο υπεύθυνες υιοθεσίες και ουρές που κουνιούνται από χαρά.»

Πώς να συμμετάσχετε

Η συμμετοχή είναι απλή και διαρκής: η συνεισφορά εφαρμόζεται αυτόματα σε κάθε επιλέξιμη διαδρομή στην Ελλάδα, εφόσον οι χρήστες έχουν ενεργοποιήσει τη λειτουργία μέσα από το προφίλ τους και έχουν επιλέξει πληρωμή μέσω app.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, το Freenow by Lyft αναδεικνύει πώς η τεχνολογία και η καθημερινότητα μπορούν να συνδυαστούν, δημιουργώντας θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και κάνοντας την πόλη μας πιο ανθρώπινη για όλους… δίποδους και τετράποδους!