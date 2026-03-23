30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και ο κόσμος δεν ξέχασε τον ιδρυτή του ΠαΣοΚ. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το απόγευμα, στο δημοτικό κινηματοθέατρο «Γιάννης Ρίτσος» στην Αγία Βαρβάρα, η αίθουσα είχε γεμίσει, τουλάχιστον, μισή ώρα πριν ξεκινήσει η εκδήλωση τιμής στον άνθρωπο που σφράγισε με την παρουσία του, τον ιστορικό κύκλο της μεταπολίτευσης. Ομιλητές, τα παιδιά του. Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου άφησαν στην άκρη τις πολιτικές τους ιδιότητες και αφηγήθηκαν προσωπικές στιγμές που έζησαν μαζί με τον πατέρα τους.

Η συγκίνηση κορυφώθηκε, όταν ο πρώην πρωθυπουργός δάκρυσε, τη στιγμή που αφηγείτο το πώς βίωσε ως έφηβος 16 ετών, την κηδεία του παππού του, που έγινε την περίοδο της δικτατορίας, με τον πατέρα του να μην μπορεί να παρευρεθεί για να μη συλληφθεί από τους χουντικούς.

View this post on Instagram A post shared by ΤΟ ΒΗΜΑ (@tovimagr)

Οι παριστάμενοι στην αίθουσα ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, όταν ο Νίκος Παπανδρέου κλήθηκε να βάλει έναν τίτλο στη ζωή του Ανδρέα Παπανδρέου και επέλεξε τη λέξη «ήρωας». Αναμεσά τους και ο εγγονός του Ανδρέα Παπανδρέου Κωστής Κατσανέβας, αλλά και η σύζυγος του Σήφη Βαλυράκη, Μίνα Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη, που την ευχαρίστησε προσωπικά ο Γιώργος Παπανδρέου για την παρουσία της στην εκδήλωση.

Το όλον ΠαΣοΚ

Παρόντες ήταν επίσης οι Νίκος Ανδρουλάκης, Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Δημήτρης Μάντζος Χριστίνα Σταρακά, Νάντια Γιαννακοπούλου, Νάγια Γρηγοράκου, Γιώργος Μουλκιώτης, Σταύρος Μιχαηλίδης και Νίκος Χαρδαλιάς, που παρακολούθησαν την εκδήλωση από την πρώτη σειρά κι έμειναν μέχρι το τέλος. Εκεί και οι Δημήτρης Ρέππας, Λευτέρης Καρχιμάκης, Χρήστος Κακλαμάνης, Δημήτρης Οικονόμου, Κατερίνα Μπατζέλη, Τόνια Αντωνίου, Λίτσα Κουρουπάκη αλλά και ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, το όνομα του οποίου συζητήθηκε αρκετά στο παρασκήνιο της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης επέλεξαν να ξεκινήσει αυτή η συνάντηση για τον Ανδρέα Παπανδρέου, όχι με το «καλημέρα ήλιε», αλλά με το τραγούδι «ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος που ανατέλλει».

Ο συντονιστής της εκδήλωσης, Παναγιώτης Φωτεινός, ανέβηκε στο βήμα, πήρε το μικρόφωνο και μέσα από μία ιστορική αναδρομή, συνέδεσε την περιοχή και τις διεκδικήσεις των κατοίκων της με την πολιτική του ΠαΣοΚ. Εξηγώντας με αυτό τον τρόπο, τον δεσμό της Αγίας Βαρβάρας με τον ιδρυτή του ΠαΣοΚ, αλλά και το γιατί η εν λόγω περιοχή θεωρείτο διαχρονικά ένα πράσινο κάστρο στην εκλογική περιφέρεια της Β’ Αθηνών.

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος του Βήματος κάλεσε τον δήμαρχο της πόλης και πρώην βουλευτή του ΠαΣοΚ, Λάμπρο Μίχο, να απευθύνει χαιρετισμό, καθώς η εκδήλωση αυτή τελείτο υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Ο κ. Μίχος μίλησε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, όπως τον έζησε και εκείνος ως φοιτητής και ενεργός πολίτης και εστίασε στην παρακαταθήκη του. Απευθυνόμενος στο κοινό που παρακολουθούσε την εκδήλωση, δήλωσε μεταξύ άλλων, πως «δίνετε δύναμη, εκτός από τον επανακαθορισμό της μνήμης, δίνετε δύναμη και στην προοπτική» και κάλεσε τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ να μιλήσει.

«Ο αγώνας μας σήμερα είναι ανάλογος του τότε αγώνα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αποδέχτηκε την πρόσκληση και ευχαρίστησε τη Δημοτική Οργάνωση του ΠαΣοΚ, τον Δήμο της Αγίας Βαρβάρας και το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου που συνδιοργάνωσαν αυτή την εκδήλωση. «Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία, που ακουμπά την καρδιά και την ψυχή κάθε ανθρώπου, που ψήφισε και πίστεψε στο ΠαΣοΚ».

Στη συνέχεια, μίλησε ως ένα παιδί που μεγάλωσε τη δεκαετία του 1980 και θυμήθηκε τι γινόταν όποτε ο Ανδρέας Παπανδρέου επισκεπτόταν την Κρήτη. «Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο πολιτικός απόγονος του Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς κόμισε σε μια από τις κρισιμότερες ιστορικές φάσεις της πατρίδας μας τρεις έννοιες και τις έκανε κίνημα και κόμμα. Πατρίδα, Δημοκρατία, Πρόοδος. Αυτές οι λέξεις ήταν η πυξίδα και η στρατηγική του ανθρώπου, που αναγέννησε τη Δημοκρατική Παράταξη, μετά από πολλές δεκαετίες δυσκολιών, αποκλεισμών και ανισοτήτων».

Μίλησε για την αίθουσα στο ευρωκοινοβούλιο που πήρε το όνομα του, ύστερα από δική του πρωτοβουλία και συνέδεσε την τότε εποχή με το σήμερα. «Ο αγώνας μας σήμερα είναι ανάλογος του τότε αγώνα. Γιατί η Ελλάδα, αντί να πηγαίνει μπροστά, μένει στάσιμη. Περίμενε κανείς, η Ελλάδα μετά τη Μεταπολίτευση, να έχει αυτήν την κατάσταση στους θεσμούς και στην ποιότητα της δημοκρατίας; Να διευρύνονται οι ανισότητες; Εδώ λοιπόν είναι η προίκα του Ανδρέα Παπανδρέου. Οι δικές του αξίες, οι δικές του αρχές να γίνουν αγώνας, που θα μας εμπνεύσει όλους, για να κάνουμε ξανά την πολιτική αλλαγή πράξη».

Το βίντεο

Ακολούθησε ένα βίντεο 15 λεπτών, που επιμελήθηκε ο Νίκος Παπανδρέου, με ανέκδοτο αρχειακό υλικό από προσωπικές στιγμές του πατέρα του και του παππού του. Παρόντες επίσης στο βίντεο οι στενοί συνεργάτες του «Ανδρέα», η σύζυγός του Μαργαρίτα, αλλά και τα παιδιά του, που ζούσαν στο εξωτερικό την εποχή της εξορίας. Ξεχωριστή στιγμή, η εμφάνιση του Αντώνη Τρίτση, αλλά και ο χαιρετισμός στο τέλος, του Ανδρέα Παπανδρέου, που έβγαλε το καπέλο σε όλους όσοι παρακολούθησαν τη συγκινητική εκδήλωση.

Στιγμές

Πάνω σε αυτό το βίντεο, ακολούθησε συζήτηση για τον Ανδρέα Παπανδρέου, μέσα από τα μάτια των παιδιών του. Ο πολιτικός, ακαδημαϊκός, ο πατέρας, Ανδρέας Παπανδρέου, ήταν εκεί μέσα από τις αφηγήσεις του Γιώργου και του Νίκου. Οι μικρές στιγμές της καθημερινότητες αναπτύχθηκαν με χιούμορ, όπως η σκηνή στο βίντεο που ο πατέρας τους πίνει ένα ποτήρι ουισκί, που το δίνει στη συνέχεια στη σύζυγο του Μαργαρίτα, όμως εκείνη επιλέγει να μην το πιει. «Για αυτό έχει ξεπεράσει τα 100 χρόνια ζωής» θα πει αστειευόμενος ο Νίκος Παπανδρέου. Δεν έλειψε ακόμη και η αναφορά στη Μιμή Ντενίση, που είδε το βίντεο, όπως ειπώθηκε, και συγκινήθηκε όταν είδε τον Αντώνη Τρίτση.

«Φαίνεται δεν υπάρχουν λεφτά»

Ωστόσο, ξεχώρισαν οι ιστορίες που αφορούσαν τον πολιτικό Ανδρέα Παπανδρέου. Η περιγραφή της σκηνής από τον Γιώργο Παπανδρέου, που τον επισκέφθηκε στη φυλακή, αλλά και

αργότερα, που ακολούθησε το ΠΑΚ και ο αγώνας για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, αποτυπώθηκε με τη μορφή βίντεο σε πολλά κινητά τηλέφωνα, με τα οποία οι παρευρισκόμενοι κατέγραφαν τη συζήτηση. Ενώ άφησε και την αιχμή του στην κυβέρνηση, κάνοντας λογοπαίγνιο με τη φράση «λεφτά υπάρχουν». «θέλουμε να αναδείξουμε αυτό το υλικό που έχουμε. Να το αναδείξουμε και για το σήμερα και για το αύριο, γιατί είναι αρχές, είναι αγωνίες, είναι οράματα, είναι μία άλλη Ελλάδα. Ήταν τότε μία Ελλάδα που πίστευε στον εαυτό της», δήλωσε συγκινημένος και συνέχισε τονίζοντας πως «έχω ζητήσει από την κυβέρνηση, εδώ και χρόνια να βοηθήσει, αλλά δυστυχώς φαίνεται δεν υπάρχουν λεφτά για αυτό, δεν υπάρχουν λεφτά», ανέφερε με τον κόσμο να χαμογελά αυθόρμητα».

Ο καθηγητής

Ο Νίκος Παπανδρέου είπε, μεταξύ άλλων, πως στις οικογενειακές στιγμές κυριαρχούσαν οι πολιτικές συζητήσεις. «Εμείς τα δύο θέματα που θυμάμαι στο τραπέζι να συζητάμε, ήταν Κύπρος και Παλαιστίνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Έβαλε όμως και τη διάσταση του καθηγητή και εξήγησε γιατί στάθηκε στη διεθνή ακτινοβολία που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου. «Πήγαινα κι εγώ στα πανεπιστήμια μαζί του. Φορούσε τα μαύρας γιατί ήταν η εποχή τέτοια, όλοι φορούσαν μαύρα και ήταν 2.000 άτομα για να τον ακούσουν και τον είχαν και οι Αμερικανοί ως ήρωα. Η διαφορά του Ανδρέα με τους άλλους είναι ότι είχε την πειστικότητα, γιατί είχε πάει και φυλακή. Τα έβαζε με τη Χούντα, οπότε δεν ήταν απλά ένας καθηγητής, που αναλύει όπως ο Τσόμσκι, που είναι κι αυτός προοδευτικός, είχε πίσω την πλάτη του μάρτυρα, αν θέλετε, είχε τα ένσημα, οπότε ήταν πιο πειστικός».

Μετά τη συζήτηση των αναμνήσεων για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ακολούθησε η βράβευση από τη δημοτική οργάνωση στον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, με μία τιμητική πλακέτα και μία ελιά, που στη γλάστρα είχε γραμμένους στίχους από «τον ήλιο, τον ηλιάτορα», το ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη.