Ένας άνθρωπος, που έζησε για πολλά χρόνια ως έμπιστος του Ανδρέα Παπανδρέου από την εποχή του ΠΑΚ και μετέπειτα της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, έφυγε από τη ζωή!

Πρόκειται για τον Κώστα Μαρκάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή ξημερώματα Τετάρτης, περίπου στις 2:30, ύστερα από ένα πρόβλημα υγείας που παρουσιάστηκε μετά από επέμβαση, στο σπίτι του, στο Ηράκλειο.

Αν και έδειχνε ότι όλα πήγαιναν καλά 4 μήνες μετά την επέμβαση και η σύζυγός του είχε μετατρέψει το σπίτι σε νοσοκομείο κυριολεκτικά, πριν από 15 ημέρες κατέρρευσε ο οργανισμός του και δεν επανήλθε.

Ο άνθρωπος που ήξερε τα μυστικά του Ανδρέα Παπανδρέου

Ο Κώστας Μαρκάκης ήταν ο «σωφέρ» του Παπανδρέου στο Λονδίνο, όχι επίσημα, αλλά έτσι τον έλεγαν ως παρατσούκλι, λόγω του γεγονότος ότι ο Ανδρέας τον εμπιστευόταν να τον μεταφέρει όταν βρισκόταν εκεί. Αλλά όχι μόνο εκεί! Και στην Ελλάδα, την Αθήνα τότε κυρίως. Τα χρόνια του ΠΑΚ στάθηκε δίπλα του και μετέπειτα υπηρέτησε στην Ολυμπιακή Αεροπορία, στα γραφεία της εταιρείας στο Λονδίνο.

Ο Ανδρέας, όταν ήθελε κάτι, τηλεφωνούσε σε εκείνον. «Βρες εισιτήρια, έλα να με πάρεις, να μεταφέρεις τον τάδε υπουργό ινκόγκνιτο…» και πολλές άλλες οδηγίες, που ως πιστός άνθρωπος του Παπανδρέου εκτελούσε αγόγγυστα και φυσικά με συνέπεια και εχεμύθεια. Από το στόμα του δεν άκουγες και πολλές λεπτομέρειες για τις σχέσεις με τον Ανδρέα, μόνο θαυμασμό.

Όσες φορές πήγαινες να του πάρεις κουβέντα, έπαιρνε μια γλυκιά όψη και το πονηρό χαμόγελο, που καταλάβαινες ότι ήξερε περισσότερα από αυτά που άφηνε να φανούν ότι ήξερε.

Ήταν ευγενής, οξυδερκής, έξυπνος αλλά συνετός, εχέμυθος και συνεπής. Αφιέρωσε τη ζωή του στο κόμμα, χωρίς να περιμένει ανταλλάγματα και ούτε ζήτησε ποτέ, ενώ και τα τελευταία χρόνια ζούσε με την χαμηλή εθνική σύνταξη, όμως είχε τη φροντίδα και την αγάπη της συζύγου του, Ρένας Βλαχάκη, η οποία τον φρόντισε με πίστη και επιμονή να τον κρατήσει στη ζωή.

Η μυθιστορηματική ζωή του Κώστα Μαρκάκη

Ο Κώστας Μαρκάκης έζησε μια μυθιστορηματική ζωή, δημιούργησε την πρώτη οικογένεια, φεύγοντας στα 20 του από την Κρήτη, και επέστρεψε 50 χρόνια μετά, για να παντρευτεί τον εφηβικό του έρωτα, που έζησε ως το τέλος μαζί της!

Ήταν ευτυχισμένος με τις βόλτες του στο Ηράκλειο, πηγαίνοντας στο καφενείο, πάνω ψηλά στην πλατεία Σινάνη και αλλού. Περπατούσε και πολλές φορές οδηγούσε κιόλας ακόμη μέχρι τα 86 του! Και πάντα σένιος, καλά κοστούμια, γραβάτες και τον αέρα του μπον βιβέρ που δεν έχασε ποτέ!

Καλό κατευόδιο, αγαπητέ «κύριε Κώστα»!

Υ.Γ: Σήμερα, στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στην Αυγενική.

