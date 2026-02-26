Ανθρώπινα οστά βρέθηκαν σε σακούλα απορριμμάτων που είχε πεταχτεί σε κάδο κοντά στην περίφραξη του νοσοκομείου Καρδίτσας.

Τα οστά αποκαλύφθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες του KarditsaLive.Net, όταν απορριμματοφόρο πήγε να κάνει αποκομιδή και σκίστηκε η σακούλα αποκαλύπτοντας το μακάβριο εύρημα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν τίθεται θέμα εγκληματικής ενέργειας και ενδέχεται τα οστά να ήταν θαμμένα σε κοιμητήριο εδώ και πολλά χρόνια. Στο σημείο βρίσκεται η Αστυνομία και αναμένεται και εισαγγελέας.