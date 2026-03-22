Δραματική εξέλιξη στα Ιωάννινα καθώς νεκρός είναι ο 57χρονος αστυνομικός που σήμερα, πρωί Κυριακής, 22 Μαρτίου 2026, αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι ενώ βρισκόταν στην υπηρεσία του, στην αστυνομική διεύθυνση Ιωαννίνων.

Από την ώρα που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων οι γιατροί έκαναν ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο ο αστυνομικός, πατέρας τριών ενηλίκων παιδιών, κατάφερε τελικά αυτό που επιχείρησε, να θέσει τέρμα στη ζωή του.

Τι συνέβη

Ειδικότερα, λίγο πριν τις 08:00 το πρωί της Κυριακής, ο αστυνόμος Α’ αυτοπυροβολήθηκε εντός του Αστυνομικού Μεγάρου στα Ιωάννινα. Το ΕΚΑΒ ήρθε άμεσα και ο τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» το οποίο βρισκόταν σε εφημερία.

Η δεύτερη διακομιδή

Το ιατρικό προσωπικό υπερέβαλλε προκειμένου να σταθεροποιήσει την κατάστασης του 57χρονου. Στη συνέχεια και λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του αυτόχειρα, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Εξέπνευσε ο αυτόχειρ αστυνομικός

Οι προσπάθειες των ιατρών συνεχίστηκαν και εκεί, ωστόσο δεν κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή το βαριά τραυματισμένο από το ίδιο του το χέρι αστυνομικό.

Ερευνα για τον θάνατό του

Μετά τους γιατρούς πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνουν οι αστυνομικές αρχές Ιωαννίνων που θα διερευνήσουν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν τον συνάδελφό τους στον αυτοπυροβολισμό του και στο θάνατό του.