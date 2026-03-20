Με ανακοίνωσή της η γκαλερί Τσαγκαράκης απαντά στις κατηγορίες για τον ιδιοκτήτη της Γιώργο Τσαγκαράκη. Σε αυτήν επισημαίνει ότι οι πίνακες που βρέθηκαν στις αποθήκες ανήκουν στην προσωπική συλλογή του, ενώ για το Ευαγγέλιο υποστηρίζει ότι είχαν ενημερωθεί οι αρμόδιες Αρχές.

Η ανακοίνωση της Γκαλερί Τσαγκαράκης

«Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του. Η κατοχή των συγκεκριμένων αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη.

Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων».