Ο συγγραφέας, σκηνοθέτης και ηθοποιός Γιώργος Χριστοδούλου, μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις «Συνεργός», «Παλιά Εθνική» και «Σταθμός Ω», επιστρέφει δυναμικά με το έργο «Τάμα». Η παράσταση, που ανέβηκε με μεγάλη ανταπόκριση το περασμένο καλοκαίρι, στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός», έρχεται τώρα στην Αθήνα.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για 10 μοναδικές βραδιές, στο Σύγχρονο Θέατρο, από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00. Μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών.

Τη μουσικοθεατρική δημιουργία ζωντανεύουν οι Μαρία Προϊστάκη, Χρύσα Κοτταράκου και Φανή Παναγιωτίδου.

Μέσα από τις αφηγήσεις των προσώπων, τη ζωντανή μουσική και την κινησιολογία, η παράσταση «Τάμα» εξερευνά την ανθρώπινη ανάγκη, φωτίζοντας τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πίστη, τη δεισιδαιμονία και τη θυσία. Το κείμενο της παράστασης αποτελεί μια σύνθεση υλικού, του οποίου ο πυρήνας βασίζεται σε πραγματικές μαρτυρίες ανθρώπων, από το παρελθόν μέχρι το σήμερα. Στην παράσταση συνδυάζονται στοιχεία παραδοσιακής τέχνης με σύγχρονες σκηνοθετικές προσεγγίσεις, όπου μουσική, λόγος και κίνηση λειτουργούν ως αλληγορικά εργαλεία.

Σκηνοθετικό Σημείωμα

Τι μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο να κάνει ένα τάμα;

Μια νέα γυναίκα ταξιδεύει στην Τήνο, κρατώντας ένα χρυσό μωρό για προσφορά.

Η γυναίκα του σφουγγαρά περιμένει τον άντρα της να γυρίσει ζωντανός από τον βυθό της Μεσογείου.

Κάπου στη θάλασσα, οι ναυαγοί του πλοίου ΣΑΜΙΝΑ παλεύουν για τη ζωή τους.

Υπάρχει άγιος τσιγγάνος;

Διώχνει μία φανουρόπιτα την μοναξιά;

Η παράσταση ”Τάμα” αντλεί υλικό από πραγματικές μαρτυρίες και φέρνει στη σκηνή ιστορίες ανθρώπων από διαφορετικές εποχές και ζωές, που μπροστά στο αδιέξοδο, δίνουν υπόσχεση σε μια ανώτερη δύναμη, ως έσχατη πράξη έκκλησης για βοήθεια. Τρεις ηθοποιοί μεταφέρουν επί σκηνής ένα ταξίδι στον χρόνο και την πορεία από την δοκιμασία, στην υπόσχεση και την προσδοκία για ένα θαύμα, εξερευνώντας τις πιο λεπτές πτυχές της ανθρώπινης ανάγκης.

Τι θα μπορούσες να υποσχεθείς για ένα θαύμα;

Γιώργος Χριστοδούλου

Συντελεστές

Κείμενο, Σκηνοθεσία: Γιώργος Χριστοδούλου

Σκηνικά: Archlabyrinth

Φωτισμοί: Ναυσικά Χριστοδουλάκου

Κουστούμια: Γιώργος Χριστοδούλου

Φωτογραφίες: Δομνίκη Μητροπούλου

Γραφιστικά: Μαργαρίτα Τζανέττου

Εκτέλεση παραγωγής και social media: Γεωργία Γιαννουλάκη

Παραγωγή: Bright Productions

Ερμηνεύουν: Μαρία Προϊστάκη, Χρύσα Κοτταράκου, Φανή Παναγιωτίδου

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Πληροφορίες

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Από 20 Απριλίου – 19 Μαΐου

Τιμές εισιτηρίων: 16€ γενική είσοδος, 14€ φοιτητικό και άνω των 65 ετών, 10€ ανέργων, ΑμεΑ και ατέλειες.

Προσφορά Early Bird 10€ για όλους (έως 13 Απριλίου)

Προπώληση: Στο ταμείο του θεάτρου και intickets.gr

Διάρκεια: 80 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Σύγχρονο Θέατρο

Ευμολπιδών 45

Τηλέφωνο: 2103464380

(5’ λεπτά από το Μετρό του Κεραμεικού)