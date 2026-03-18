Σε τεντωμένο σκοινί βρίσκονται οι σχέσεις της κυβέρνησης με τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, με το φάσμα των κλειστών βενζινάδικων να προβάλλει πλέον ορατό. Η επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ως απόρροια των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων και του πολέμου στο Ιράν, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, με τους επαγγελματίες να κάνουν λόγο για «οικονομική ασφυξία».

Σήμερα, Τετάρτη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) αναμένεται να καθορίσει την περαιτέρω στάση της. Το σημείο τριβής εντοπίζεται στον μαθηματικό τύπο του πλαφόν: Ενώ το όριο ορίστηκε στα 12 λεπτά, η διευκρίνιση ότι σε αυτό συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, «ψαλιδίζει» το πραγματικό κέρδος στα 9,5 λεπτά ανά λίτρο.

«Οι πρατηριούχοι δεν μπορούν να βάλουν άλλο πλάτη», προειδοποίησε η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για οριζόντια αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων.

«Πρεμιέρα» κινητοποιήσεων στη Μυτιλήνη

Την αρχή κάνει η Λέσβος, όπου η τοπική Ένωση Βενζινοπωλών αποφάσισε απεργιακές κινητοποιήσεις διαρκείας από την Πέμπτη 19 Μαρτίου. Οι πρατηριούχοι του νησιού καταγγέλλουν ότι το μέτρο δεν εφαρμόζεται στα διυλιστήρια και ζητούν:

Αύξηση του πλαφόν στα 20 λεπτά (με ΦΠΑ) για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Εναλλακτικά, επαναφορά του περιθωρίου κέρδους στα επίπεδα της 27ης Φεβρουαρίου 2026, προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.

Στο «κόκκινο» οι τιμές – Ο φόβος για τα τρόφιμα

Με τη βενζίνη να «φλερτάρει» επίμονα με τα 2 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα και να τα έχει ήδη ξεπεράσει στην περιφέρεια, η ανησυχία μεταφέρεται πλέον στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ο πρώην πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ, Γιώργος Ασμάτογλου, τόνισε πως οι καθημερινές αυξήσεις στις τιμές προμήθειας καθιστούν το οριζόντιο πλαφόν προβληματικό, καθώς κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικά λειτουργικά κόστη.

Από την πλευρά τους, οι πρατηριούχοι αντικρούουν τις κατηγορίες περί αισχροκέρδειας, στρέφοντας τα βέλη τους προς την κρατική φορολογία. Όπως επισημαίνουν, το κράτος εισπράττει συνολικά 1,10 ευρώ ανά λίτρο μέσω ΦΠΑ και ΕΦΚ, υπογραμμίζοντας πως η πραγματική ανακούφιση των καταναλωτών θα ερχόταν μόνο μέσα από τη μείωση των έμμεσων φόρων.