ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Μια σημαντική παρέμβαση έκανε χθες ο Πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp. Βαγγέλης Μαρινάκης. Με άρθρο του που δημοσιεύθηκε στην Daily Telegraph, ο Έλληνας εφοπλιστής, ιδιοκτήτης της Capital Clean Energy Carriers και της Capital Tankers Corp., αναφέρεται στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Υπενθυμίζω ότι η Capital Clean Energy Carriers διαθέτει τον μεγαλύτερο σύγχρονο στόλο μεταφοράς LNG από όλες τις εισηγμένες στις ΗΠΑ εταιρείες, ενώ σήμερα στο χρηματιστήριο του Όσλο είναι και η πρεμιέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής της Capital Tankers Corp. η οποία διαθέτει τον νεότερο και πιο προηγμένο τεχνολογικά «πράσινο» στόλο στην αγορά των δεξαμενοπλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου. *** Στο άρθρο του ο Βαγγέλης Μαρινάκης προτάσσει την ασφάλεια των πληρωμάτων, αλλά θέτει ευθέως και ρεαλιστικά πολύ σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν από το κλείσιμο των Στενών. Θυμίζοντας κρίσεις όπως της Ερυθράς Θάλασσας, της Διώρυγας του Σουέζ και της πανδημίας της covid-19, επισημαίνει τις επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία το κλείσιμο, για πρώτη φορά στην ιστορία, των Στενών του Ορμούζ. Δίνει, όμως και απάντηση. Για τον Έλληνα εφοπλιστή η συνεργασία των μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών, κυρίως των ιδιοκτητών πετρελαιοφόρων και πλοίων μεταφοράς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, των κυβερνήσεων των κρατών του Κόλπου και των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι αναγκαία συνθήκη για να ξεπεραστεί η κρίση. *** Φυσικά δεν θα σας βάλω ολόκληρο το άρθρο, που μπορείτε εύκολα να το βρείτε, αλλά θα πω τι έκανε σε μένα εντύπωση. Ότι το άρθρο, αν και ευθύ και ρεαλιστικό όπως είπα, ξεκινάει από θέσεις αρχών. Της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της συνεργασίας και της ανάληψης ευθύνης. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης επισημαίνει ότι οι βεβαιότητες έχουν καταρρεύσει κι ότι αυτήν την φορά δεν μπορούμε να υποθέτουμε ότι θα ξεπεράσουμε την κρίση εύκολα. Και, κυρίως, ότι ο αυτοσχεδιασμός δεν αποτελεί στρατηγική. *** Θεωρώ πολύ σημαντική μια τόσο τολμηρή παρέμβαση. Μιλά ανοιχτά στους πολιτικούς – και μιλάμε για τις ηγεσίες των ίδιων των ΗΠΑ και μερικών εκ των πλουσιότερων χωρών του κόσμου– για το ζήτημα της έλλειψης στρατηγικής στην παρούσα κρίση και τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται και θέτει τους ανθρώπους του χώρου του μπροστά στις δικές τους ευθύνες. Κι αυτό είναι κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά να γίνεται δημοσίως. Η παρέμβαση αυτή και η απήχησή της δείχνει την γεωπολιτική σημασία του ελληνόκτητου στόλου, πέρα από την οικονομική. Και ο λόγος των Ελλήνων πλοιοκτητών έχει βάρος διεθνώς. Κι αυτό είναι κάτι πολύ θετικό για την πατρίδα μας. ***

Η διαφοροποίηση Οικονόμου και οι «γαλάζιες» γκρίνιες

«Γκρίνιες» προκάλεσε το άρθρο του «γαλάζιου» βουλευτή Γιάννη Οικονόμου, πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου, υπό τον τίτλο «Ολοκληρωτισμός η άποψη ότι το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει στον Τύπο». Δημοσιεύθηκε («Εστία της Κυριακής») στον απόηχο του συνεδρίου Athens Alitheia Forum και συζητήθηκε εντός των «γαλάζιων» τειχών.

Και αυτό διότι ανοίγει μέτωπο με τις απόψεις που διατυπώνονται από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για κατάργηση της ανωνυμίας στο Διαδίκτυο. Η άποψη του Οικονόμου είναι ότι «στη φιλελεύθερη αντίληψη οι πολίτες διαθέτουν απαράγραπτα δικαιώματα, λογική και αυτενέργεια».

Και ως εκ τούτου, κατά τον ίδιο, «καμμιά προληπτικού χαρακτήρα ρύθμιση στον ευρύ χώρο της ενημέρωσης δεν μπορεί να δικαιολογηθεί».

«Είναι σαφώς προτιμητέα η ελεύθερη λειτουργία του Τύπου και του διαδικτύου, ακόμα και όταν ενίοτε ξεφεύγουν», σημειώνει και υπογραμμίζει πως «η επιλογή του ελέγχου από την εξουσία είναι επιλογή που δεν συνάδει με τον φιλελευθερισμό».

Μάλιστα επικαλείται τον αείμνηστο καθηγητή Τσακυράκη που έλεγε ότι «η ανωνυμία ενθαρρύνει τον λόγο, ιδιαίτερα εκείνον που είναι αιρετικός, ενθαρρύνει τον λόγο των μειοψηφιών, τον λόγο όσων εναντιώνονται στην εξουσία».

Ελέγχει το συνέδριο ο Ανδρουλάκης

Οι 174.813 συμμετέχοντες στη διαδικασία ανάδειξης συνέδρων για το επικείμενο συνέδριο του ΠαΣοΚ έφεραν χαμόγελα στη Χαριλάου Τρικούπη.

Ωστόσο, από χθες όλοι τσακώνονται για το ποιος είναι δεύτερος, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος του συνεδρίου, κάτι που αποδέχονται όλοι.

Δεύτερος δηλώνει ο Χάρης Δούκας με 750 συνέδρους, όπως και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης με 967 συνέδρους, αλλά και ο Παύλος Γερουλάνος.

Υπομονή «σύντροφοι» όλα θα φανούν και θα αποδειχτούν στο συνέδριο…

Η μάχη της… Τριπολιτσάς

Με αυτά τα δεδομένα έψαξα να δω τι έγινε στην Αρκαδία, μιας και η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου που συνοδεύτηκε με την παρίατησή του από τη Βουλή, έκανε αυτή την κάλπη πιο… πικάντική.

Η ένταση ήταν μεγάλη τις τελευταίες ημέρες και πολλοί στο ΠαΣοΚ έκαναν λόγο για τη «μάχη της Τριπολιτσάς». Έμαθα λοιπόν πως ήταν 61 υποψήφιοι για 51 θέσεις αρχικά, όμως μία γυναίκα στη Γορτυνία δεν έπιασε τον απαιτούμενο αριθμό των επτά ψήφων και έτσι χάθηκε λόγο ποσόστωσης και ένας άντρας που ήταν ο τελευταίος σε σταυρούς, με αποτέλεσμα να εκλέγουν τελικά 49.

Έκανα λοιπόν μερικές κλήσεις προς τη Χαριλάου Τρικούπη και μου μετέφεραν πως το ματς μπορεί να ήταν ντέρμπι όπως πολλοί θα περίμεναν, επικράτησε όμως στο τέλος ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρώην βουλευτής εξέλεξε 15 από τους 49 σύνεδρούς και η ομάδα Ανδρουλάκη, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, εξέλεξε 29 συνέδρους. Σε απόλυτο αριθμό σε όλο τον νόμο στην Αρκαδία η «ομάδα Ανδρουλάκη» συγκέντρωσε 1273 μονοσταυρίες, ενώ η «ομάδα Κωνσταντινόπουλου» 988.

Ο ρόλος του Λαλιώτη

Τώρα ότι ψήφισαν και κάποιοι που το όνομα τους έχει ανακοινωθεί από την επιτροπή διεύρυνσης δεν είναι είδηση. Είδηση, ωστόσο, μπορεί να θεωρηθεί αυτό που είπε ο Μάρκος Μπολάρης σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα, γιατί του μετέφερε αυτή την πρόσκληση ο Κώστας Λαλιώτης που τον θεωρεί ως τη «συνείδηση του ΠαΣοΚ».

Με αυτή τη δήλωση του Βορειοελλαδίτη πολιτικού, βλέπουμε πως ο Κώστας Λαλιώτης έχει ενεργό ρόλο και στην διεύρυνση, κάτι που πολλοί υποψιάζονταν, αλλά τώρα ήρθε και η δημόσια επιβεβαίωση.

Ψάχνονται στην Αθήνα για το Ορμούζ

Όπως σας επεσήμανα το Σαββατοκύριακο -τόσο στην ηλεκτρονική όσο και έντυπη έκδοση της στήλης-, οι Ευρωπαίοι και φυσικά μεταξύ τους και η Αθήνα «ψάχνονται» εντόνως για το πώς θα διαχειριστούν τις… επιθετικές προτροπές Τραμπ για συμμετοχή με πολεμικά πλοία στην προσπάθεια διατήρησης ανοικτών των Στενών του Ορμούζ.

Το θέμα θα συνεχίσει να απασχολεί τις κυβερνήσεις σε επίπεδο ηγετών, με τις αρνήσεις στον Τραμπ να πέφτουν βροχή- τουλάχιστον προς ώρας. Αλλά το αντικειμενικό πρόβλημα παραμένει επιμόνως παρόν: το κόστος του πολέμου χτυπά και τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και όσο η κατάσταση στο Ορμούζ κλιμακώνεται, τόσο οι τιμές του πετρελαίου θα αυξάνονται.

Μέσα σε αυτή την όχι και τόσο… ωραία ατμόσφαιρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, αφού αναφέρθηκε στην ανάγκη να παραμείνουν ανοικτές οι θάλασσες, θεώρησε ορθό να αναφερθεί και στο περιστατικό επίθεσης που δέχθηκε το περασμένο Σάββατο ελληνικό πλοίο στα διεθνή ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα.

Το τάνκερ προφανώς θα μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο από το Νοβοροσίσκ, στα ανοικτά του οποίου και χτυπήθηκε. Εξίσου προφανές ότι το «άγνωστο αντικείμενο» που έσκασε στο δεξαμενόπλοιο ήταν… ουκρανικής προέλευσης, με τον αντι-ζελένσκι ελληνικό Τύπο να σπεύδει το πρωί της Δευτέρας να κατακεραυνώσει την κυβέρνηση για τη στήριξή της στο Κίεβο. Δύσκολα, πολεμικά χρόνια…

Κινητικότητα χωρίς «δια ταύτα»

Μια όχι και τόσο αναμενόμενη συνάντηση μαθαίνω ότι θα έχει ο Νίκος Χριστοδουλίδης μία μέρα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών (19-20 Μαρτίου).

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα δει -κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας- τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, όχι για τις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις κατά των βρετανικών βάσεων, αλλά για το Κυπριακό.

Θα αναρωτηθείτε, μάλλον ευλόγως, πόσες πιθανότητες υπάρχουν εν μέσω του πολέμου κι ενώ Ελλάδα και Τουρκία αναπτύσσουν στρατιωτικές δυνάμεις να καταγραφεί ουσιαστική πρόοδος στο χρονίζον ζήτημα.

Φαντάζομαι ότι και ο Χριστοδουλίδης συντάσσεται με αυτήν την άποψη, ταυτοχρόνως όμως γνωρίζει ότι ειδικά κατά τη διάρκεια της αναταραχής πρέπει να διατηρηθεί, πάση θυσία, ανοικτή η συζήτηση, με τη Λευκωσία να πιέζει προς άμεση σύγκληση πενταμερούς ώστε οι πλευρές να οδηγηθούν στην επανέναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων.

Στην Κύπρο γνωρίζουν καλά ότι όταν επικρατούν έκτακτες συνθήκες ελλοχεύουν οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι επιβολής νέων τετελεσμένων. Γνωρίζουν, όμως, ακόμα ότι αυτή τη στιγμή δεν πληρούνται ούτε οι παραμικρές προϋποθέσεις σύγκλισης.

Τα «ήξεις αφήξεις» για τις υποκλοπές

Η επιτυχία της εκπομπής Mega Stories και της Δώρας Αναγνωστοπούλου διεφάνη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με τις απανωτές ερωτήσεις που υπεβλήθησαν για το θέμα των υποκλοπών.

Αφορμή, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν τα όσα είπε ο Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτης της Intellexa για το predator στην εκπομπή του Mega, υποστηρίζοντας ότι τα επιχειρηματικά του «πάρε δώσε» είναι μόνο με κυβερνήσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρέπεμψε και πάλι στη δικαιοσύνη, ενώ δεν απάντησε όταν ρωτήθηκε δύο φορές, αν προτίθεται η κυβέρνηση να κάνει μήνυση στον Ντίλιαν για όσα υποστήριξε για το παράνομο λογισμικό.

«Καλογραμμένη» η απόφαση

Οι τακτικοί αναγνώστες της στήλης θα ενθυμείστε που έγραψα ότι η απόφαση για τις υποκλοπές η οποία άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου», βρίσκεται σε στάδιο καθαρογραφής. Δηλαδή ο πρόεδρος της δίκης την γράφει, καθώς από το περιεχόμενό της, εξαρτώνται πολλά για την έρευνα που άνοιξε εκ νέου με την απόφαση του Δικαστηρίου για τους τέσσερις που εισέπραξαν βαρύτατες καταδίκες.

Πότε θα είναι έτοιμη η απόφαση, ρώτησα πηγή που εμπιστεύομαι, για να λάβω την απάντηση «σύντομα», αλλά το σημαντικότερο, όπως μου τόνισε η πηγή μου, είναι «η απόφαση να είναι πολύ προσεκτικά γραμμένη»…

Άρση ασυλιών για ΟΠΕΚΕΠΕ

Η δεύτερη δικογραφία που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως σας αποκάλυψα το Σάββατο περιλαμβάνει βουλευτές που μετείχαν με τον ένα η τον άλλο τρόπο στις παράνομες επιδοτήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως με πληροφορούν εγκύρως, δεν έμεινε μόνον στις νόμιμες επισυνδέσεις, δηλαδή το τί λένε οι εμπλεκόμενοι βουλευτές στα τηλέφωνα.

Προχώρησε πολλά βήματα και επιβεβαίωσε ότι η εμπλοκή των βουλευτών στο κουβάρι των παράνομων επιδοτήσεων έχει υπάρξει. Μετά ταύτα, η δικογραφία που θα σταλεί στη Βουλή για άρση ασυλίας των εμπλεκομένων βουλευτών θεωρείται δεμένη…

Θυμήθηκε τον Ντελόρ

Τον εμβληματικό γάλλο σοσιαλιστή πολιτικό Ζακ Ντελόρ επικαλέστηκε ο Σταύρος Παπασταύρου στη χθεσινή ομιλία του στη Σύνοδο των υπουργών Ενέργειας.

Ο Έλληνας υπουργός υποστήριξε ότι σε αυτήν την κρίσιμη χρονική στιγμή για τον τομέα της ενέργειας ο εκλιπών Πρόεδρος της Κομισιόν θα ήταν της άποψης ότι «πρέπει να δημιουργηθεί μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας εδώ και τώρα».

Πάντως οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν φαίνονται ακόμη έτοιμοι για ένα τέτοιο βήμα, με τους ηγέτες πάντως να θέτουν επί τάπητος το θέμα στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της προσεχούς Πέμπτης.

Το μήνυμα του Προέδρου

Οι ζυμώσεις στη Δικαιοσύνη έχουν πάντα το δικό τους ενδιαφέρον, ειδικά όταν τα μηνύματα από τις ημερίδες των δικαστών ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα.

Συγκράτησα το εξής στιγμιότυπο από την πρόσφατη παρέμβαση του Προέδρου του ΣτΕ, όπου υπογράμμισε ότι «η ηγεσία στη Διοικητική Δικαιοσύνη δεν ανήκει αποκλειστικά στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ούτε στους προϊσταμένους των δικαστηρίων.

Ανήκει σε κάθε δικαστή που, με ευσυνειδησία και επιστημονική επάρκεια, συντάσσει μια απόφαση που επηρεάζει τη ζωή των πολιτών και τη λειτουργία της Διοίκησης».

Ο Πρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου, αναγνωρίζοντας ότι «η κοινωνία παρακολουθεί με αυξημένη ένταση τη λειτουργία της Δικαιοσύνης», υπογράμμισε πως «η εμπιστοσύνη των πολιτών δεν επιβάλλεται. Κατακτάται».

Και, όπως τόνισε, αυτή «κατακτάται με νηφαλιότητα, με σαφή και τεκμηριωμένη αιτιολογία, με σεβασμό στον διάδικο και στο δικαίωμα ακρόασης, με εσωτερική συνοχή και αλληλοσεβασμό».

Σε μια εποχή «κοινωνικών και οικονομικών κρίσεων», όπου «οι αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα», ο Πρόεδρος το έστειλε το μήνυμα.