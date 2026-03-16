Στη μεγάλη συμμετοχή των μελών του ΠαΣοΚ – Κινήματος Αλλαγής στη χθεσινή εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη συνέδρων αναφέρεται ο Νίκος Ανδρουλάκης σε νέο βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στο TikTok.



Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή 174.813 πολιτών αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και πολιτικής αλλαγής. «174.813 έκαναν την αρχή. Την Ελλάδα που αξίζουμε, θα την κερδίσουμε μαζί», αναφέρει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.

Παράλληλα τονίζει ότι η αλλαγή δεν πρόκειται να χαριστεί, αλλά θα κατακτηθεί μέσα από συλλογική προσπάθεια και συμμετοχή. «Την Ελλάδα που αξίζουμε δεν θα μας την χαρίσουν, θα την κερδίσουμε μαζί», σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης.