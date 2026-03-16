«Δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της Ελλάδας στα Στενά του Ορμούζ», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών . «Η χώρα μας συμμετέχει στην επιχείρηση Ασπίδες, επιχείρηση που είναι προσδιορισμένη στην Ερυθρά Θάλασσα» πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης δέχτηκε επίσης ερώτημα για τις αποκαλύψεις του Mega σχετικά με τις υποκλοπές. Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του κ. Ντίλιαν στην εκπομπή Mega Stories είπε ότι η εμπλοκή του κράτους έχει κριθεί και απαντηθεί σε ανώτατο επίπεδο της δικαιοσύνης και συγκεκριμένα τον Άρειο Πάγο.

Όπως είπε, σε αυτή την απόφαση έχει υπογραμμιστεί ότι δεν υπήρξε καμία ευθύνη κρατικού λειτουργού. Ο κ. Ντίλιαν και τέσσερις ιδιώτες, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο πλημμελειοδικείο Αθηνών και καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό και έχει ασκηθεί έφεση. «Δεν είναι δουλειά δική μου ή άλλου κυβερνητικού στελέχους να κάνουμε δικαστήριο ούτε στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών ούτε σε κανάλι» είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο ερώτημα με το ίδιο θέμα, ο κ. Μαρινάκης, τόνισε ξανά ότι έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη, «ο εν λόγω κύριος όπως είπε άσκησε έφεση και θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό. Δεν θα κάνουμε εδώ το δικαστήριο , δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτηση για το αίτημα του ΠαΣοΚ για προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου, είπε ότι θα γίνει η συζήτηση και θα οριστεί η ημερομηνία τις επόμενες μέρες εντός του χρονικού ορίου που ορίζει ο κανονισμός της Βουλής.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, κατά πλειοψηφία, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κύρωση των τεσσάρων Ενεργειακών Συμφωνιών μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κοινοπραξίας Chevron & HelleniqEnergy, που αφορά στην παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Στα οφέλη της χώρας μας από αυτές τις συμβάσεις συμπεριλαμβάνονται:

Ο διπλασιασμός των θαλάσσιων περιοχών της Ελλάδας προς έρευνα και εκμετάλλευση.

Ο πολλαπλασιασμός των πιθανοτήτων εντοπισμού εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων, μέσα από υψηλού κόστους και τεχνολογίας έρευνες, οι οποίες δεν θα επιβαρύνουν το ελληνικό δημόσιο.

Η ωρίμανση της αγοράς έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων και η δημιουργία τεχνογνωσίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες αυτού του τομέα στον κόσμο.

Η προσέλκυση στην πράξη του ενδιαφέροντος της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας.

Τα θεμέλια για την ενεργειακή θωράκιση της Ελλάδας, εξερευνώντας όλους τους φυσικούς της πόρους, επενδύοντας σε διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας.

Η ενίσχυση της γεωστρατηγικής ισχύος μας, καθιστώντας τη χώρα μας από αξιόπιστο ενεργειακό κόμβο, σε δυνητικό παραγωγό φυσικού αερίου.

Η αποδυνάμωση του παράνομου και ανυπόστατου «τουρκολιβυκού μνημονίου» και η ενίσχυση της ελληνικής θέσης.

Η εξασφάλιση οικονομικού οφέλους για το Κράτος, που κυμαίνεται μεταξύ 38% – 41% των κερδών, εφόσον τα κοιτάσματα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα.

Η δημιουργία προϋποθέσεων ισχυρής ανάπτυξης, ποιοτικών θέσεων εργασίας, σημαντικών οικονομικών πόρων και αλλαγής επιπέδου.

«Με την κύρωση των συμφωνιών η χώρα μας κάνει άλλο ένα αποφασιστικό βήμα για την αξιοποίηση των εθνικών μας πόρων και την ενίσχυση της ενεργειακής μας ασφάλειας προς όφελος των Ελλήνων πολιτών» δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνεχίζει το σημαντικό έργο της, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου για νομιμότητα παντού.

Από την έναρξη της λειτουργίας της, στις 21 Οκτωβρίου του 2024 έως τα τέλη Ιανουαρίου του 2026, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, χειρίστηκε 958 υποθέσεις, για τις οποίες αποδόθηκαν κατηγορίες σε 3.094 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 2.159, με 598 κατηγορούμενους να προφυλακίζονται.

Μία από τις πρόσφατες σημαντικές υποθέσεις που εξιχνίασε η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος της ΔΑΟΕ αφορά στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να είχε στήσει παράνομα καζίνο σε δεκάδες ίντερνετ καφέ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αγρίνιο. Τα κέρδη τους υπολογίζονται σε 16 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν γίνει 17 συλλήψεις, με τις έρευνες να συνεχίζονται. Ακόμη μία επιτυχία της αφορά στον εντοπισμό μίας ισχυρής οικογένειας Ρομά, η οποία εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης με χρυσές λίρες.

Ταυτόχρονα, η ΑΑΔΕ, από την πλευρά της, εντόπισε πολυμελές κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων, το οποίο είχε αποκομίσει κέρδη τουλάχιστον 9 εκατ. ευρώ. Οι έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη 14 ατόμων που φέρονται να έχουν εμπλοκή στην απάτη, από την οποία το Δημόσιο είχε υποστεί από τους διαφυγόντες δασμούς ζημιά 2,7 εκατ. ευρώ.

Οι προσπάθειες για την πάταξη της εγκληματικότητας συνεχίζονται, με εντατικούς ρυθμούς. Μέσα σε περίπου επτά χρόνια διακυβέρνησης έχουμε σπάσει «αποστήματα» ετών, όπως: οι καταλήψεις στα Πανεπιστήμια, τα κυκλώματα παράνομων συνταγογραφήσεων, τα κυκλώματα σε εφορίες και σε φυλακές. Περιορίσαμε τη βία στα γήπεδα, αντιμετωπίζουμε, με αποτελεσματικότητα, τη φοροδιαφυγή, ενώ παράλληλα έχουμε επιταχύνει τους ρυθμούς απονομής δικαιοσύνης. Συνεχίζουμε, με μεθοδικότητα, την υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων, που αποκαθιστούν την ασφάλεια και την τάξη, προς όφελος των πολιτών.

Το 2026 αποτελεί κομβική χρονιά για την ενεργοποίηση σημαντικών δράσεων του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων. Μεταξύ άλλων:

Προχωρά η αξιολόγηση επενδύσεων για εκσυγχρονισμό και κατασκευή θερμοκηπίων με τον συνολικό προϋπολογισμό των επενδύσεων να προσεγγίζει το μισό δις ευρώ, με αιτούμενη δημόσια ενίσχυση περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ.

Ενεργοποιούνται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, δημόσιας δαπάνης 160 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία μπορούν να κινητοποιήσουν επενδύσεις πάνω από 350 εκατομμύρια ευρώ.

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει και ο τομέας της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, καθώς για επενδύσεις προϋπολογισμού 134,6 εκατομμυρίων ευρώ κατατέθηκαν 546 αιτήσεις συνολικού ύψους 873 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε 159 δήμους της χώρας υλοποιείται το Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων. Μετά την πρόσφατη επέκτασή του σε 6 δήμους, καλύπτονται ακόμα περισσότερες σχολικές μονάδες και περισσότεροι μαθητές.

Η επέκταση αφορά, συγκεκριμένα, τους δήμους: Ορεστιάδας, Σουφλίου, Γρεβενών, Παιονίας, Ιστιαίας – Αιδηψού και Αίγινας.

Το πρόγραμμα καλύπτει, πλέον, 1.986 σχολεία και εξυπηρετεί, καθημερινά, 184.368 μαθητές, με ισάριθμες μερίδες.

Πρόκειται για μια σταθερή κοινωνική παρέμβαση, η οποία διασφαλίζει την καθημερινή πρόσβαση παιδιών δημοτικού σε υγιεινό και ποιοτικό φαγητό στο σχολείο τους.

Η ενίσχυση φτάνει παντού: από μικρούς και απομακρυσμένους δήμους έως νησιά και περιοχές της χώρας, όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες στήριξης.

Δύο νέα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας δημιουργούν 2.250 νέες θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Και αυτό, ενώ ήδη από την πολιτική που ασκείται έχει μειωθεί η ανεργία στην περιοχή,από το 17% το 2019 στο 9,4% το 2025. Μάλιστα σε σχέση με το 2019, απασχολούνται, πλέον, 14.305 περισσότεροι εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 10.316 είναι γυναίκες.

Το πρώτο πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18 ετών και άνω, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αφορά στη δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης ανέρχεται σε 875 ευρώ.

Το δεύτερο πρόγραμμα σχετίζεται με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και αφορά 250 ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις του κτηνοτροφικού κλάδου. Η εργασιακή εμπειρία θα διαρκεί 6 μήνες και η Δ.ΥΠ.Α. θα καταβάλλει 748 ευρώ, μηνιαία καθαρή αποζημίωση απευθείας στους συμμετέχοντες.

Σήμερα, Δευτέρα στις 18:30, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης.