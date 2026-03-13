Αλλάζει άρδην το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στο σκάνδαλο των υποκλοπών έπειτα από τη δήλωση-ομολογία του Ισραηλινού πρώην στρατιωτικού και νυν επιχειρηματία-ιδιοκτήτη της εταιρείας Intellexa, Ταλ Ντίλιαν στην εκπομπή Mega Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Πελάτες μας μόνο κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου

«Παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου», ανέφερε μεταξύ άλλων κι ερχόμενος σε πλήρη αντίθεση με το αφήγημα της κυβέρνησης πως το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων ήταν απλώς μια υπόθεση μεταξύ «ιδιωτών».

Είναι η πρώτη φορά που η πλευρά Ντίλιαν παραδέχεται ποιοι είναι οι πελάτες του. Μέχρι σήμερα από την ακροαματική διαδικασία της δίκης των υποκλοπών είχε αποδειχθεί η εξαγωγή του Predator σε τρίτες χώρες και μάλιστα με τις ευχές της ελληνικής κυβέρνησης (μέσω του υπουργείου Εξωτερικών). Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της δίκης η γραμματέας του Γιάννη Λαβράνου, Λίνα Κατσούδα είχε καταθέσει πως ήταν αυτή που είχε επικοινωνήσει με το υπουργείο Εξωτερικών -κατόπιν εντολής του Γιάννη Λαβράνου- προκειμένου να εκδοθούν οι άδειες εξαγωγής του λογισμικού παρακολούθησης σε τρίτες χώρες. Όταν η υπόθεση αποκαλύφθηκε, μετακινήθηκε από τη θέση του γραμματέα του υπουργείου ο Γιάννης Σμυρλής, ο οποίος έκτοτε έχει αναλάβει διευθυντική θέση στη ΝΔ. Ο κ. Σμυρλής ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει για την υπόθεση από τη Δικαιοσύνη.

Πώς φτάσαμε στη δήλωση Ντίλιαν;

Όπως αναφέρει η Δώρα Αναγνωστοπούλου: «Στις 7:00 το απόγευμα σήμερα, ο Ταλ Ντίλιαν, ένας εκ των τεσσάρων καταδικασμένων ιδιωτών, επικοινώνησε με την εκπομπή. Είπε πως θα απαντήσει σε μία ερώτηση. Του ζητήσαμε να μας πει ξεκάθαρα, ποιοι ήταν οι πραγματικοί πελάτες του στην Ελλάδα. Αν συνεργάστηκε με κρατικές υπηρεσίες, ελληνικές αρχές, ιδιώτες ή οποιονδήποτε Έλληνα αξιωματούχο.

Στην απάντησή του δήλωσε αθώος, αναφέροντας πως η εταιρεία του παρέχει τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου. Δείχνει δηλαδή την κυβέρνηση; Και ποιον ακόμη; Ας δούμε ολόκληρη τη δήλωση:

«Πρώτον και σημαντικότερο, θα αναμένουμε την καθαρογραφή της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, προκειμένου να τη μελετήσουμε και να αποδείξουμε την αθωότητά μας με κάθε νόμιμο τρόπο. Όπως ακριβώς κάνουμε σταθερά από την πρώτη στιγμή.

Διότι καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο, ούτε μια μαρτυρία δεν μας συνέδεσε με τις φερόμενες πράξεις. Μάλιστα, αυτό έχει αποτυπωθεί επίσης σε δηλώσεις που έγιναν δημόσια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας από άλλους και ακόμη και από ενάγοντες.

Λειτουργούμε αυστηρά σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς εξαγωγών, παρέχοντας τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Ουδέποτε έχουμε διεξάγει δραστηριότητες επιτήρησης. Ούτε έχουμε λειτουργική πρόσβαση μετά την παράδοση των συστημάτων.

Η ευθύνη για τη νόμιμη χρήση αυτών των τεχνολογιών, βαρύνει τις αρχές που τις αποκτούν και τις λειτουργούν. Ακριβώς όπως ορίζουν τα διεθνή πλαίσια πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του διακανονισμού Wassenaar για τον έλεγχο εξαγωγών συμβατικών όπλων και αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης, της επιτροπής PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της διαδικασίας Pall Mall».