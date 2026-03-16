Η βραδιά των 98ων Όσκαρ σφραγίστηκε από τη μεγάλη επιτυχία της ξέφρενης μαύρης πολιτικής σάτιρας «Μια μάχη μετά την άλλη» και παρέδωσε επιτέλους στον Πολ Τόμας Άντερσον όχι ένα αλλά τρία Οσκαρ – καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και διασκευασμένου σεναρίου – μετά από μόχθο και πολυποίκιλο έργο πολλών ετών.

Το βραβείο στη νέα γενιά

Όταν ο 56χρονος δημιουργός παρέλαβε το πρώτο του χρυσό αγαλματίδιο για το Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο, ο ευχαριστήριος λόγος του είχε ένα βαθύ προσωπικό και πολιτικό στίγμα που αξίζει να ακουστεί ξανά και ξανά: «Το δικό μου ευχαριστώ πηγαίνει στην οικογένειά μου με την οποία μοιράζομαι ένα κοινό σπίτι και που αντέχουν τη ζωή με έναν συγγραφέα (…) Έγραψα αυτή την ταινία για τα παιδιά μου, για να ζητήσω συγγνώμη για το χάος που αφήνουμε στον κόσμο που τους παραδίδουμε, αλλά και με την ελπίδα ότι θα είναι η γενιά που θα φέρει κοινή λογική και αξιοπρέπεια. Περλ, Λούσι, Τζακ και Ιντα, σας αγαπώ. Σας ευχαριστώ πολύ».

Η ομιλία του Άντερσον ξεχώρισε για την ειλικρίνεια και τη συγκινησιακή της φόρτιση, δίνοντας έμφαση στο προσωπικό στοιχείο της δημιουργίας, αλλά και στην κοινωνική ευθύνη της νέας γενιάς. Δεν περιορίστηκε μόνο σε ευχαριστίες για το κινηματογραφικό έργο, αλλά έστειλε και το μήνυμα ότι η τέχνη μπορεί να συνδεθεί με τη ζωή, την αγάπη και την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.