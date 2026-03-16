Αιχμηρός όπως πάντα και με αντι-Τραμπ διάθεση εμφανίστηκε ο Αμερικανός παρουσιαστής και κωμικός Τζίμι Κίμελ στα φετινά Οσκαρ για να παρουσιάσει τα βραβεία καλύτερου ντοκιμαντέρ μεγάλου και μικρού μήκους. Και κατάφερε να προκαλέσει ένα ζωηρό στιγμιότυπο, αιχμηρών αναφορών στην ελευθερία του λόγου και έμμεσες βολές προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο έχει μακρά ιστορία διαμάχης. Αυτή τη φορά, ο Κίμελ δεν χρειάστηκε να τον κατονομάσει.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή του Dolby Theatre, ο Τζίμι Κίμελ χρησιμοποίησε το χαρακτηριστικό σατιρικό του ύφος. Ξεκίνησε μάλιστα με ένα χιουμοριστικό σχόλιο λέγοντας ότι ο παρουσιαστής της βραδιάς «βγήκε έξω, εξέθεσε κατά λάθος το πρόσωπό του στον ήλιο και αποτεφρώθηκε», οπότε εκείνος θα ολοκληρώσει το υπόλοιπο πρόγραμμα.

Από τη Βόρεια Κορέα στο CBS

Η συνέχεια του λόγου του όμως είχε πολιτική αποστροφή: «Ακούμε συχνά για θάρρος σε εκδηλώσεις σαν κι αυτή. Αλλά το να αφηγείσαι μια ιστορία που μπορεί να σε σκοτώσει επειδή την λες — αυτό είναι πραγματικό θάρρος. Υπάρχουν χώρες όπου οι ηγέτες δεν υποστηρίζουν την ελευθερία του λόγου. Δεν μπορώ να πω ποιες… ας το αφήσουμε στη Βόρεια Κορέα και στο CBS.»

Η φράση προκάλεσε γέλια αλλά και αμηχανία στην αίθουσα, καθώς πολλοί θεώρησαν ότι υπονοούσε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ και την πρόσφατη απόφαση του δικτύου CBS να ακυρώσει το «The Late Show with Stephen Colbert», εκπομπή που συχνά ασκούσε κριτική στον Τραμπ.

Ο Κίμελ συνέχισε με ακόμη ένα σαρκαστικό σχόλιο για το ντοκιμαντέρ γύρω από τη σύζυγο του Τραμπ, Μελάνια Τραμπ, που βγήκε στους κινηματογράφους, λέγοντας ότι υπάρχουν «ντοκιμαντέρ όπου απλώς περπατάς στον Λευκό Οίκο δοκιμάζοντας παπούτσια».

Η ατάκα αυτή ενίσχυσε το κλίμα πολιτικής σάτιρας και έκανε τη συγκεκριμένη εμφάνιση του Κίμελ ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της τελετής, όπως και ο υπαινιγμός του περί εκνευρισμού που ενδεχομένως να νιώθει ο Αμερικανός πρόεδρος που δεν ήταν υποψήφιο για Οσκαρ το κατακρεουργημένο από την κριτική, ντοκιμαντέρ, για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Η παρέμβαση του Κίμελ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και λόγω της δικής του πρόσφατης περιπέτειας.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, το δίκτυο ABC είχε αναστείλει προσωρινά την εκπομπή του, Jimmy Kimmel Live!, μετά από σχόλια που έκανε σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ και παρέμβαση της κυβέρνησης Τραμπ.

Η εκπομπή του δημοφιλούς παρουσιαστή και οικοδεσπότη των βραβείων Οσκαρ στο παρελθόν επανήλθε στον αέρα λίγες ημέρες αργότερα, ωστόσο το περιστατικό παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά της σκληρής αντιπαλότητας μεταξύ του Κίμελ, του Αμερικανού προέδρου και των πολιτικών παρεμβάσεων στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.