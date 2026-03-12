Τα ερυθρόλευκα θα συνεχίσει να φορά ο αρχισκόρερ του Ολυμπιακού Αγιούμπ Ελ Κααμπί καθώς ο Μαροκινός συμφώνησε σε επέκταση της συνεργασίας του με τους πρωταθλητές Ελλάδος.

We are proud to announce that Ayoub El Kaabi has extended his contract with our club, Olympiacos FC! 🔴⚪️ pic.twitter.com/QyCQUboVug — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 12, 2026

«Ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επισφράγισαν την ανανέωση της συνεργασίας του παίκτη με την ομάδα μας. Μαζί κατακτήσαμε κορυφές και μαζί συνεχίζουμε για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και θριάμβους!», ανέφερε στην ανάρτησή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνοδευόμενη με ένα βίντεο των δύο ανδρών μέσα στο νέο μουσείο του συλλόγου.

Ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επισφράγισαν την ανανέωση της συνεργασίας του παίκτη με την ομάδα μας. Μαζί κατακτήσαμε κορυφές και μαζί συνεχίζουμε για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και θριάμβους! / The President of Olympiacos Mr. Evangelos… pic.twitter.com/IDyYEbali9 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 12, 2026

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αγωνίζεται με τη φανέλα του Ολυμπιακού από το καλοκαίρι του 2023 και μετρά 78 γκολ και 12 ασίστ σε 126 συμμετοχές. Τη φετινή σεζόν ο 32χρονος έχει καταγράψει 18 γκολ και 2 ασίστ σε 32 αγώνες.

Με τα ερυθρόλευκα ο Ελ Κααμπί έχει πανηγυρίσει το Europa Conference League (2024), την Stoiximan Super League (2025), το Κύπελλο Ελλάδας Betsson (2025) και το Betsson Super Cup (2026), ενώ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του Europa Conference League τη σεζόν 2023/24 και του Europa League τη σεζόν 2024/25.