Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή σε συνέντευξή του στους The Times of Israel ότι η απόφαση για το πότε θα λήξει ο πόλεμος με το Ιράν θα είναι «αμοιβαία» και θα ληφθεί σε συνεργασία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Στη σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν θα είχε καταστρέψει το Ισραήλ αν δεν είχαν ενεργήσει εκείνος και ο Νετανιάχου. «Το Ιράν επρόκειτο να καταστρέψει το Ισραήλ και όλα τα γύρω. Έχουμε συνεργαστεί. Έχουμε καταστρέψει μια χώρα που ήθελε να καταστρέψει το Ισραήλ», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το αν η απόφαση για τη λήξη του πολέμου θα ληφθεί αποκλειστικά από τον ίδιο ή αν ο Νετανιάχου θα έχει λόγο, ο Τραμπ επανέλαβε ότι η διαδικασία θα είναι κοινή και αμοιβαία, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ-Ισραήλ.

Ερωτηθείς αν το Ισραήλ θα μπορούσε να συνεχίσει τον πόλεμο κατά του Ιράν ακόμα και μετά την απόφαση των ΗΠΑ να σταματήσουν τις επιθέσεις, ο Τραμπ απέφυγε να σχολιάσει τη θεωρητική δυνατότητα, προσθέτοντας: «Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί».

Πηγή: The times of Israel