Το 2024, οι αμερικανοί υπερασπιστές του εναέριου χώρου που ήταν σταθμευμένοι στην Ιαπωνία έλαβαν μια επείγουσα διαταγή: Χρειαζόταν να μεταβούν στην άλλη άκρη του κόσμου για να βοηθήσουν στην αποτροπή απειλών από βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν και των συμμάχων του. Ήταν η πρώτη φορά που μια πυραυλική μπαταρία Patriot μεταφέρθηκε από την Ινδο-Ειρηνική Διοίκηση του στρατού στη Μέση Ανατολή, όπου παρέμεινε για πέντε μήνες.

Την επόμενη χρονιά, ακολούθησαν περισσότερες μπαταρίες και εκατοντάδες στρατιώτες — 73 αεροπλάνα C-17 γεμάτα με στρατιώτες. Πλήρωμα από τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, που κατά τα άλλα εκπαιδεύονταν για να πολεμήσουν την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα, βρέθηκαν στο Κατάρ τον Ιούνιο, πυροβολώντας αλλεπάλληλα αντιαεροπορικά πυραύλους — η μεγαλύτερη επιχείρηση Patriot στην ιστορία των ΗΠΑ. Επέστρεψαν στην Ασία στα τέλη Οκτωβρίου.

Ο αμερικανικός στρατός θεωρεί την Κίνα ως τη μεγαλύτερη πρόκληση, αλλά η Ουάσιγκτον δυσκολεύεται να επιλέξει τις μάχες της. Ο πόλεμος του προέδρου Τραμπ κατά του Ιράν είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης, η οποία ενδέχεται να συνεχιστεί για εβδομάδες, έχει προσελκύσει αμερικανικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη από λιμάνια και βάσεις σε όλο τον κόσμο. Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη καταναλώσει τεράστια πυρκαγιά — περισσότερα από 2.000 πυρομαχικά εναντίον σχεδόν τόσων στόχων στις πρώτες 100 ώρες της σύγκρουσης, σύμφωνα με το Κεντρικό Στρατηγείο (Centcom), το οποίο εποπτεύει τις επιχειρήσεις στην περιοχή. Αυτό περιλαμβάνει βόμβες που είναι άφθονες και εύκολο να αντικατασταθούν, αλλά και πυραύλους υψηλής τεχνολογίας που δεν είναι.

Οι στρατιώτες εξαντλούν τα αντιαεροπορικά πυραύλους για να αποκρούσουν τις επιθέσεις με πυραύλους και drones του Ιράν. Τα αντιτορπιλικά του Αμερικανικού Ναυτικού έχουν εκτοξεύσει βολές πυραύλων Tomahawk, οι οποίοι μπορούν να χτυπήσουν στόχους σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 μιλίων.

«Είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο το γεγονός ότι το Centcom χρησιμοποιεί τους πυραύλους μακράς εμβέλειας που θα χρειαστεί το Indo-Pacom σε μια κακή μέρα», δήλωσε ο Tom Karako, ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών. «Έχουμε αρκετά πυρομαχικά για να νικήσουμε το Ιράν. Το πρόβλημα είναι πώς αυτό αρχίζει να μειώνει την ανάγκη μας να αποτρέψουμε την Κίνα».

Η Κίνα είναι ένας ισχυρός αντίπαλος, με ένα από τα μεγαλύτερα οπλοστάσια πυραύλων στον κόσμο, έναν μεγάλο ναυτικό στόλο και ασύγκριτη βιομηχανική δύναμη. Στόχος της είναι να απορροφήσει την Ταϊβάν και δεν αποκλείει τη χρήση βίας για να το επιτύχει — μια πιθανότητα για την οποία ο αμερικανικός στρατός και η αμυντική βιομηχανία αγωνίζονται να προετοιμαστούν.

Εάν το Πεκίνο διέταζε εισβολή και η Αμερική αποφάσιζε να πολεμήσει, οι αμερικανικές δυνάμεις θα χρειάζονταν τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών για να χτυπήσουν τα κινεζικά πλοία που διασχίζουν το Στενό της Ταϊβάν και να καταρρίψουν τα κινεζικά πυρά.

Οι δυνατότητες της Κίνας είναι «πολύ πιο απαιτητικές» από αυτές του Ιράν, δήλωσε ο Μάικλ Χόροβιτς, ο οποίος υπηρέτησε ως αναπληρωτής βοηθός υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ στην κυβέρνηση Μπάιντεν. «Σκεφτείτε όλα όσα διαθέτει το Ιράν στο κατώτερο επίπεδο, συν μια τεράστια ποσότητα όπλων υψηλότερου επιπέδου, τα οποία θα απαιτούσαν ακόμη πιο σημαντική αεροπορική άμυνα για να νικηθούν».

Ωστόσο, τα αποθέματα των ΗΠΑ έχουν υποστεί πίεση από τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με αυτό το θέμα το 2024, ο διοικητής του Ινδο-Ειρηνικού, ναύαρχος Samuel Paparo, δήλωσε ότι η χρήση πυραύλων υψηλής τεχνολογίας εξαντλούσε τα αποθέματα. Η άντληση από ένα κοινό απόθεμα για συγκρούσεις σε άλλα μέρη του κόσμου «επιβάλλει εγγενώς κόστος στην ικανότητα της Αμερικής να ανταποκριθεί στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού», είπε, χαρακτηρίζοντάς την ως το «πιο αγχωτικό θέατρο». «Πρέπει να αναπληρώσουμε αυτά τα αποθέματα, και ακόμη περισσότερα», είπε.

Αυτό δεν έχει συμβεί. Αντίθετα, οι ΗΠΑ συνέχισαν να εξαντλούν τους πυραύλους, σε ορισμένες περιπτώσεις με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι παράγονται. Κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ιράν πέρυσι, μετέφερε δύο συστήματα αεροπορικής άμυνας Thaad στο Ισραήλ και εκτόξευσε περισσότερους από 150 πυραύλους για να καταρρίψει ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους — σχεδόν το ένα τέταρτο των αναχαιτιστικών πυραύλων που έχει αγοράσει ποτέ το Πεντάγωνο.

Όταν τα μέσα που είχαν ανατεθεί στην περιοχή του στάλθηκαν για μήνες στη Μέση Ανατολή πέρυσι, ο Paparo είπε ότι παρακολουθούσε στενά για «προειδοποιήσεις και ενδείξεις» στον Ινδο-Ειρηνικό που θα μπορούσαν να απαιτήσουν την επείγουσα επιστροφή αυτών των δυνάμεων για «μια κρίση με μεγαλύτερη επείγουσα ανάγκη».

Εδώ και χρόνια, οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι θα στρέψουν την προσοχή τους στην Ασία, αλλά παραμένουν εμπλεκόμενες σε άλλα μέρη του κόσμου. Πολλοί στρατηγικοί της άμυνας που τώρα βρίσκονται στην κυβέρνηση ανέλαβαν τα καθήκοντά τους πέρυσι, υποστηρίζοντας ότι η Αμερική είχε απλωθεί υπερβολικά και έπρεπε να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην Κίνα.

Ο Elbridge Colby, νυν υφυπουργός Άμυνας για θέματα πολιτικής, επέκρινε την κυβέρνηση Μπάιντεν για την αποστολή πυρομαχικών στην Ουκρανία. Σε μια ανάρτηση του 2024 στο X, υποστήριξε ότι η ενεργός και κυρίαρχη παρουσία παντού έχει κρυφά κόστη, όπως η υπερβολική χρήση του αμερικανικού στρατού και η εξάντληση των περιορισμένων αποθεμάτων. «Ένας υπερβολικά επιβαρυμένος στρατός δεν είναι έτοιμος για μια κινεζική επίθεση στον Δυτικό Ειρηνικό», είπε.

Μιλώντας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων την Τετάρτη, ο Colby είπε ότι η εκστρατεία στο Ιράν είχε «λογικούς και εφικτούς» στόχους, όπως την υποβάθμιση και την καταστροφή της ικανότητας της χώρας να προβάλλει στρατιωτική δύναμη. Όσον αφορά την Ασία, είπε ότι οι ΗΠΑ ήταν αποφασισμένες να αποτρέψουν την επιθετικότητα κατά μήκος της πρώτης αλυσίδας νησιών, η οποία περιλαμβάνει την Ταϊβάν, την Ιαπωνία και τις Φιλιππίνες.

Ο Tony Hu, ο οποίος εργάστηκε σε θέματα ασφάλειας της Ασίας-Ειρηνικού στο Πεντάγωνο και ως εκπρόσωπος στην Ταϊβάν της αμερικανικής αμυντικής εταιρείας Raytheon — η οποία είναι πλέον γνωστή ως RTX — δήλωσε ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να αντλήσουν πολεμικά αποθέματα όχι μόνο από τα αποθέματά τους στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, αλλά και από τα αποθέματα στην ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ.

«Αυτά προορίζονται επίσης για την υποστήριξη έκτακτων περιστατικών στην Ασία», είπε. «Αφήνουμε την επιδίωξη αυτής της βραχυπρόθεσμης τακτικής επιτυχίας να επηρεάσει την ικανότητά μας να διατηρήσουμε τη στρατηγική αποτροπή έναντι της Κίνας;»

Η Ασία και ο δυτικός Ειρηνικός φιλοξενούν δύο από τις οκτώ επιχειρησιακές μπαταρίες Thaad του αμερικανικού στρατού —μία στη Νότια Κορέα και μία στο Γκουάμ—καθεμία από τις οποίες αποτελείται από έξι εκτοξευτές τοποθετημένους σε φορτηγά που μπορούν να φορτωθούν με συνολικά 48 αναχαιτιστικά. Οι αμερικανικές δυνάμεις στη Νότια Κορέα διατηρούν επίσης δύο τάγματα Patriot, εκτός από αυτό που βρίσκεται στην Ιαπωνία. Ένα τάγμα λειτουργεί συνήθως τέσσερις μπαταρίες, καθεμία από τις οποίες μεταφέρει έως και 128 αναχαιτιστικά.

Οι στρατοί της Νότιας Κορέας, της Ιαπωνίας και της Ταϊβάν διαθέτουν επίσης τις δικές τους μπαταρίες Patriot, αλλά ανταγωνίζονται τις αμερικανικές μονάδες πυραυλικής άμυνας για την προμήθεια αναχαιτιστικών πυραύλων. Η ιαπωνική Mitsubishi Heavy Industries, η οποία κατασκευάζει αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot με άδεια από την Lockheed Martin για χρήση από τον ιαπωνικό στρατό, εξάγει μέρος της παραγωγής της στις ΗΠΑ για να αναπληρώσει τα εξαντλημένα αμερικανικά αποθέματα.

Το Πεντάγωνο προσπαθεί να αναπληρώσει τα αποθέματα. Τον Ιανουάριο, υπέγραψε συμφωνίες με την Lockheed Martin για τη δραματική αύξηση της ετήσιας παραγωγικής ικανότητας αναχαιτιστικών πυραύλων, από 96 σε 400 για το Thaad και από 600 σε 2.000 για τα συστήματα Patriot. Η αύξηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε διάστημα επτά ετών.

Δεν πρόκειται μόνο για την αντιπυραυλική άμυνα. Καθώς οι εντάσεις με το Ιράν αυξήθηκαν στα μέσα Ιανουαρίου, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και η ομάδα κρούσης του, που πραγματοποιούσαν συνήθεις ασκήσεις στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, έλαβαν εντολή να πλεύσουν προς τη Μέση Ανατολή. Ένα άλλο αεροπλανοφόρο, το USS Carl Vinson, έλαβε επίσης εντολή να μετακινηθεί από τον Ινδο-Ειρηνικό προς τη Μέση Ανατολή το περασμένο καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης έξαρσης των εντάσεων με το Ιράν.

Η αποστολή του μεγαλύτερου πολεμικού πλοίου του Ναυτικού, του USS Gerald R. Ford, έχει παραταθεί δύο φορές, καθώς πηγαινοέρχεται μεταξύ των επιχειρήσεων. Τον Οκτώβριο, όταν ο Τραμπ προσπαθούσε να ασκήσει πίεση στον Νικολά Μαδούρο της Βενεζουέλας, το πλοίο ανακατευθύνθηκε από τη Μεσόγειο προς την Καραϊβική. Νωρίτερα φέτος, μετακινήθηκε ξανά πέρα από τον Ατλαντικό Ωκεανό για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

«Θα υπάρξει φθορά στο Πολεμικό Ναυτικό που θα είναι δύσκολο να ανακάμψει πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Thomas Shugart, αναπληρωτής ανώτερος ερευνητής στο Center for a New American Security. Με τα αμερικανικά ναυπηγεία να είναι υπερφορτωμένα, η ετοιμότητα συντήρησης του Πολεμικού Ναυτικού είναι ήδη ένα πρόβλημα, είπε. «Τίποτα από αυτά δεν θα το κάνει πιο εύκολο», δήλωσε ο Shugart.