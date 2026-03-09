Ένα βίντεο έρχεται να ανατρέψει την επίσημη αφήγηση της Ουάσινγκτον για το μακελειό στην πόλη Μινάμπ του Ιράν, όπου 175 άνθρωποι –μεταξύ των οποίων πολλά μικρά κορτίτσια– έχασαν τη ζωή τους σε δημοτικό σχολείο.

Αν και ο Λευκός Οίκος αποποιείται κάθε ευθύνη, οπτικό υλικό που επαληθεύτηκε από τους New York Times, δείχνει καθαρά την τροχιά ενός αμερικανικού πυραύλου Tomahawk να πλήττει το σχολικό κτίριο, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο οργής και διπλωματικών αντιπαραθέσεων για το πραγματικό τίμημα της στρατιωτικής επέμβασης στη Μέση Ανατολή.

Το βίντεο-ντοκουμέντο και η ανάλυση των Times

Βίντεο που δημοσιεύτηκε από το ιρανικό πρακτορείο Mehr και διασταυρώθηκε από διεθνείς αναλυτές, καταγράφει τη στιγμή που ένας πύραυλος cruise τύπου Tomahawk πλήττει ναυτική βάση των Φρουρών της Επανάστασης, ακριβώς δίπλα στο δημοτικό σχολείο Shajarah Tayyebeh.

U.S. 🇺🇸 Tomahawk did hit an Iranian 🇮🇷 naval base beside Iranian school in Minab, video Shows, @nytimes The evidence contradicts President Trump’s claim that Iran was responsible for a strike at the school that killed 175 people, most of them children. https://t.co/DJCb40s0iy https://t.co/dXnB8uR958 — Saad Abedine (@SaadAbedine) March 9, 2026

Η έρευνα των Times, η οποία βασίστηκε σε

δορυφορικές εικόνες πριν και μετά την επίθεση,

γεωεντοπισμό μέσω βίντεο από γειτονικά εργοτάξια,

αναλύσεις ειδικών πυρομαχικών (Bellingcat),

συμπεραίνει ότι το σχολείο υπέστη σοβαρές ζημιές από πλήγμα ακριβείας, την ίδια ώρα που βαλλόταν η παρακείμενη βάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μόνη δύναμη στη συγκεκριμένη σύρραξη που διαθέτει και χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα.

Η διάψευση του Λευκού Οίκου και οι δηλώσεις του Πενταγώνου

Ερωτηθείς για το περιστατικό, ο Πρόεδρος Τραμπ αρνήθηκε οποιαδήποτε αμερικανική εμπλοκή, αποδίδοντας την καταστροφή σε ιρανικά πυρά: «Κατά τη γνώμη μου, αυτό έγινε από το Ιράν. Είναι πολύ ανακριβείς με τα πυρομαχικά τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε πως το Πεντάγωνο διεξάγει έρευνα, συμπληρώνοντας ωστόσο πως «η μόνη πλευρά που στοχοποιεί αμάχους είναι το Ιράν».

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Ένα όπλο «χειρουργικής» ακρίβειας

Παρά τις επίσημες διαψεύσεις, τα τεχνικά δεδομένα δείχνουν μια διαφορετική εικόνα. Ο Tomahawk περιγράφεται από το Υπουργείο Άμυνας ως ένα όπλο «μεγάλης εμβέλειας και εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας», το οποίο προγραμματίζεται με συγκεκριμένο σχέδιο πτήσης πριν την εκτόξευση.

Μήκος: Περίπου 6 μέτρα.

Ισχύς: Κεφαλή με εκρηκτική δύναμη αντίστοιχη 135 κιλών TNT.

Παρουσία στην περιοχή: Δεκάδες πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί από αμερικανικά πολεμικά πλοία προς το Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου.

Επιβεβαίωση στρατιωτικής δραστηριότητας

Ο Στρατηγός Νταν Κέιν, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, επιβεβαίωσε σε συνέντευξη τύπου ότι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούσαν πλήγματα στο νότιο Ιράν, την ώρα του συμβάντος. Χάρτης που παρουσιάστηκε, έδειχνε τη ζώνη του Μινάμπ —στρατηγικό σημείο κοντά στα Στενά του Ορμούζ— ως στόχο των επιχειρήσεων της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln.