Μήνυμα πως το τι μπορεί να συμβαίνει στο Ψευδοκράτος δεν επηρεάζει τη στρατηγική μας απόφαση να προστατεύσουμε τους αδελφούς μας στην Κύπρο, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο άκουσμα ότι η Άγκυρα θα δυνάμεις στα κατεχόμενα. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κάνει αυτό που πρέπει τονίζοντας όμως ότι αυτό γίνεται χωρίς διάθεση εμπλοκής αλλά με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο.

Μιλώντας για το ταξίδι του πρωθυπουργού στην Κύπρο και τη τριμερής συνάντηση Μακρόν – Χριστοδουλίδης – Μητσοτάκης, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι είναι μια κίνηση ουσίας και όχι απλά υψηλού συμβολισμού. «Είναι πολύ σημαντικό ότι στη συνέχεια η Ευρώπη έδειξε συνολικά το σωστό πρόσωπο σε μια τέτοια περίσταση», πρόσθεσε σε άλλο σημείο υπενθυμίζοντας ότι η χώρα μας απέστειλε πρώτη βοήθεια στην Κύπρο. « Η Ελλάδα έχει υποχρέωση να ανταποκρίνεται σε κάθε κρίση που πρέπει να διαχειριστεί και να προστατεύσει την Κύπρο», είπε.

Όσον αφορά για την αύξηση τιμών εν μέσω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε σχέδιο. Όπως είπε «η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις, δεν αφήνει την κοινωνία αβοήθητη», πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός είναι σε επικοινωνία με τους αρμόδιους υπουργούς και τόνισε ότι υπάρχει σχέδιο και ότι θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες όταν γίνει τελικό.

Ο κ. Μαρινάκης, αν και ρωτήθηκε σχετικά, απέφυγε να σχολιάσει τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας λέγοντας σκωπτικά ότι «αντιλαμβανόμαστε κάθε τρόπο που προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή. Είναι κρίσιμες οι περιστάσεις, δεν θα του κάνουμε τη χάρη».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθεί η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στην Κύπρο όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Emmanuel Macron.

Μετά τη συνάντηση θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο.

Συνεχίζονται οι συντονισμένες επιχειρήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για τον επαναπατρισμό Ελλήνων που βρίσκονται σε περιοχές κινδύνου, εν μέσω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Μέσα σε πέντε ημέρες επαναπατρίστηκαν, συνολικά, 1.039 συμπολίτες μας, από το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Ισραήλ, το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και από τα Παλαιστινιακά εδάφη. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν μισθωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών αεροσκάφη, χερσαία μέσα και στρατιωτικά αεροπλάνα.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά σύνθετη άσκηση, καθώς κάθε επιχείρηση έχει μεγάλες ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, κυρίως λόγω των εκτενών περιορισμών πτήσεων, των διαρκών συναγερμών στις εμπόλεμες περιοχές και του μεγάλου αριθμού των εμπλεκομένων χωρών.

Για τους επαναπατρισμούς η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών συνεργάζεται με τις επιτόπιες πρεσβείες και τα προξενεία μας.

Παραμένουμε σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Η Ελλάδα παρέχει μέσα και προσωπικό για την προστασία της Βουλγαρίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της γείτονος χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Από την πρωτοβουλία αυτή δεν επηρεάζεται κατ’ ελάχιστον η δυνατότητα αντιβαλλιστικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας.

Ειδικότερα, μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μεταφέρθηκε, σε κατάλληλη περιοχή, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία PATRIOT, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας.

Επιπρόσθετα, ένα ζεύγος F-16 μεταστάθμευσε σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας, με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία.

Για τον αποτελεσματικό συντονισμό 2 Ανώτεροι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας μεταβαίνουν στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σόφια.

Το 2025 η Ελλάδα πέτυχε υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, ύψους 2,1%, αύξησε σημαντικά τις επενδύσεις και ενίσχυσε τις εξαγωγές. Και αυτά συνέβησαν παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις αναταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο που προκάλεσε η δασμολογική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Μάλιστα το τελευταίο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ μεγεθύνθηκε κατά 2,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, γεγονός, που αντικατοπτρίζει την ιδιαίτερα θετική δυναμική της ελληνικής παραγωγής.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη Eurostat, το τέταρτο τρίμηνο η Ευρωζώνη και η ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν αύξηση στο ΑΕΠ τους κατά 1,2% και 1,4% αντίστοιχα, ρυθμός αισθητά χαμηλότερος σε σχέση με αυτόν της Ελλάδας.

Με βάση την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, οι επενδύσεις από το εσωτερικό και το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 9% περίπου το 2025, υπερβαίνοντας τα 37 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει, πως μετά την πανδημία η Ελλάδα καλύπτει, σταθερά, το μεγάλο επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε κατά τη δεκαετή κρίση.

Παράλληλα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,7%, παρά το αβέβαιο περιβάλλον, ενώ, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,3%, με αποτέλεσμα την ουσιαστική βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου.

Ακόμη, οι δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν πως το 2025 τα ελληνικά νοικοκυριά αύξησαν τις πραγματικές δαπάνες τους κατά 2%, ένδειξη ότι το διαθέσιμο εισόδημα συνεχίζει να κινείται ανοδικά.

Μάλιστα το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται από το γεγονός, ότι το 2025 οι αμοιβές των μισθωτών αυξήθηκαν περισσότερο από την κερδοφορία των επιχειρήσεων, δηλαδή η ανάπτυξη διαχύθηκε πρωτίστως στους εργαζόμενους και δευτερευόντως στους κεφαλαιούχους.

Ειδικότερα, η αμοιβή της εξαρτημένης εργασίας σε τρέχουσες τιμές υπολογίζεται πως αυξήθηκε κατά 6,6% συγκριτικά με το 2024, ενώ το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα τονώθηκε κατά 2,6%.

Συνεχίστηκαν, με υψηλούς ρυθμούς και τον Φεβρουάριο του 2026 οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, με 2.055 υποθέσεις να ολοκληρώνονται εντός τουμήνα.

Οι 605 από αυτές πραγματοποιήθηκαν με τα διευρυμένα κριτήρια ευαλωτότητας ως προς την υποχρεωτική πρόταση ρύθμισης εκ μέρους των πιστωτών. Μέσα από νομοθετικές βελτιώσεις όπως αυτή διευρύνθηκε, ουσιαστικά, η περίμετρος προστασίας των οφειλετών και διευκολύνθηκαν, έτσι, ακόμα περισσότεροι πολίτες για να ρυθμίσουν τα χρέη τους.

Σε υψηλό ρυθμό κινήθηκαν και οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων τον Φεβρουάριο, φτάνοντας τις 6.380.

Από την έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 55.343 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές, ύψους 17,07 δισ. ευρώ.

Υπεγράφη συμφωνία τεχνικής υποστήριξης της Ελλάδας σε θέματα αεροναυτιλίας ανάμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol).

H Συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού συστήματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας και Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

«Αυτή η συνεργασία αναμένεται να συμβάλλει, καθοριστικά, στην επιτυχή υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ανθεκτικότητας των εθνικών υποδομών αεροναυτιλίας και, κατ’ επέκταση, στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης και αξιοπιστίας του ευρωπαϊκού δικτύου αεροναυτιλίας» σημείωσε ο αρμόδιος Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.