Σε μία συντονισμένη ενέργεια στήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας αυτές τις δύσκολες ώρες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει εκτάκτως σήμερα στην Κύπρο όπου και θα συναντηθεί με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Γάλλο Πρόεδρο Εμάνουελ Μακρόν ο οποίος θα βρεθεί την ίδια ώρα στο νησί.

Το ραντεβού κλείστηκε την περασμένη Πέμπτη κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν Μητσοτάκης – Μακρόν όπου και συζήτησαν τις εξελίξεις στο πεδίο του πολέμου στο Ιράν αλλά και τις απειλές που δέχτηκε η Κύπρος. Την ημέρα εκείνη, οι Μητσοτάκης και Μακρόν συντόνισαν τις ενέργειές τους με τον Κύπριο Πρόεδρο και αφού μίλησαν μαζί του και τηλεφωνικά, συμφώνησαν οτι θα ήταν μία σωστή ενέργεια να επισκεφτούν το νησί ώστε να σταλεί το μήνυμα της αλληλεγγύης εκ μέρους των ευρωπαικών δυνάμεων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Συντονισμένες ήταν οι ενέργειες και με την επικοινωνία που είχε ο πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί σε λίγες ώρες συνοδευόμενος από την διπλωματική σύμβουλο πρέσβειρα Αικατερίνη Νασίκα η οποία επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες , την σύμβουλο διεθνούς πολιτικής Αριστοτελία Πελώνη και τον διευθυντή του γραφείου Τύπου Γιώργο Ευθυμίου. Πρώτος στθμός θα είναι το Προεδρικό Μέγαρο όπου θα συναντήσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη και στην συνέχεια θα μεταβούν στην Πάφο στην αεροπορικλη βάση “Ανδρέας Παπανδρέου” όπου και θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο.

Το μήνυμα που προβάλλεται από την συγκεκριμένη συνάντηση είναι ισχυρό και δηλώνει την αποφασιστικότητα να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση οτι η Κύπρος δεν είναι μόνη της σε αυτό το πεδίο αφού βεβαίως ξεκαθαριστεί οτι η κινητικότητα μαζί με τις αμυντικές δυνάμεις που έχουν σταλεί στο νησί υποδηλώνουν την αποτρεπτική και αμυντική ικανότητα και σε καμία περίπτωση εμπλοκή με οποιαδήποτ μορφή στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Για την Αθήνα είναι σαφές οτι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί, πέραν της ουσιαστικής αμυντικής στήριξης στην Κύπρο να εμφανίσει την κυβέρνησή του με την σωστή πολιτική στον τομέα των εξοπλισμών για τους οποίους δέχτηκε σφοδρή κριτική το τελευταία διάστημα, ακόμα και με την έλευση της φρεγάτας belharra “Κίμων” η οποία χρειάστηκε άμεσα να συνδράμει με αποστολή στην Κύπρο.

“Είναι μία απτή απάντηση σε όσους επιτέθηκαν με σφοδρότητα στον πρωθυπουργό” λένε συνεργάτες του, “για την αμυντική ενδυνάμωση της Ελλάδας”.

Ακόμα, για την κυβέρνηση οι εξελίξεις αυτές και οι πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού σε συνεργασία με ευρωπαίους ηγέτες όπως ο Εμανουέλ Μακρόν, δείχνει οτι ο ίδιος μπορεί να παίζει σε δύσκολες στιγμές σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις και κατ επέκταση η Ελλάδα να υπολογίζεται ως μία δύναμη ισχύος εντός ευρωπαικής Ενωσης με διπλωματικές αλλά και αμυντικές ικανότητες.

Ο Κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί ξανά δίπλα στον Εμανουέλ Μακρόν και αύριο καθώς θα μεταβεί στο Παρίσι για να για να συμμετάσχει στη διεθνή συνδιάσκεψη για την πυρηνική ενέργεια που διοργανώνει ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Η συνεργασία αυτή έχει δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά στην συνολική προσπάθεια των ευρωπαίων να τοποθετήσουν με την σωστή σειρά την πυρηνική ενέργεια ως εργαλείο για την ανδυνάμωση της ενεργειακής ασφάλειας και την επίτευξη του στόχου της απανθρακοποίησης.

Στην διάσκεψη αυτή θα μετάσχουν κατόπιν της πρόσκλησης Μακρόν η Σουηδία, η Τσεχία και η Δανία.

Το δεύτερο αφορά στην πρωτοβουλία της Γαλλίας να αναπτυχθεί ένα “ευρωπαικό ΝΑΤΟ” όπου θα συνδράμει και η Βρετανία. Το πλάνο περιλαμβάνει, εντός του σχεδίου της πυρηνικής ενίσχυσης των ευρωπαίων και ένα μοντέλο γενικότερης στρατηγικής αυτονομίας ώστε η λεγόμενη και “γαλλική ομπρέλα” να περιλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα δυνατοτήτων.

Συνεργάτες του πρωθυπουργού, έλεγαν στο vima.gr οτι αυτές οι στιγμές, υπό το πρίσμα της εσωτερικής πολιτικής σκηνής και εν όψει των επερχόμενων εκλογών σε ένα έτος , μπορεί να δείξει στους πολίτες ποιά είναι η σημασία μίας ισχυρής κυβέρνησης η οποία όχι μόνο λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις αλλά και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων των δημοκρατικών δυνάμεων ώστε σήμερα να μπορεί να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.