Στην Κύπρο έφτασαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν για την συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και τις απειλές που δέχτηκε η μεγαλόνησος.

Λίγο πριν τις 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 9/3 ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με υπουργούς του υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο της Πάφου τον έλληνα πρωθυπουργό, ενώ λίγο αργότερα προσγειώθηκε και ο γάλλος πρόεδρος.

Αμέσως μετά την τριμερή συνάντηση, ο Εμανουέλ Μακρόν θα αναχωρήσει από την Πάφο, ενώ ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Χριστοδουλίδης θα επιθεωρήσουν τα αεροσκάφη F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση της Πάφου.

Υπεθμυμίζεται ότι η εκτακτη αυτή επίσκεψη Μητσοτάκη-Μακρόν αποτελεί μια συντονισμένη ενέργεια στήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Δείτε βίντεο και εικόνες από την άφιξη Μητσοτάκη, Μακρόν

Το χρονικό του ραντεβού

Το ραντεβού κλείστηκε την περασμένη Πέμπτη κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν Μητσοτάκης – Μακρόν όπου και συζήτησαν τις εξελίξεις στο πεδίο του πολέμου στο Ιράν αλλά και τις απειλές που δέχτηκε η Κύπρος. Την ημέρα εκείνη, οι Μητσοτάκης και Μακρόν συντόνισαν τις ενέργειές τους με τον Κύπριο Πρόεδρο και αφού μίλησαν μαζί του και τηλεφωνικά, συμφώνησαν οτι θα ήταν μία σωστή ενέργεια να επισκεφτούν το νησί ώστε να σταλεί το μήνυμα της αλληλεγγύης εκ μέρους των ευρωπαικών δυνάμεων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Συντονισμένες ήταν οι ενέργειες και με την επικοινωνία που είχε ο πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι.

Ποιοι συνοδεύουν τον Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδεύεται από την διπλωματική σύμβουλο πρέσβειρα Αικατερίνη Νασίκα η οποία επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες , την σύμβουλο διεθνούς πολιτικής Αριστοτελία Πελώνη και τον διευθυντή του γραφείου Τύπου Γιώργο Ευθυμίου. Πρώτος σταθμός θα είναι το Προεδρικό Μέγαρο όπου θα συναντήσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη και στην συνέχεια θα μεταβούν στην Πάφο στην αεροπορικλη βάση “Ανδρέας Παπανδρέου” όπου και θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο.

Το μήνυμα

Το μήνυμα που προβάλλεται από την συγκεκριμένη συνάντηση είναι ισχυρό και δηλώνει την αποφασιστικότητα να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση οτι η Κύπρος δεν είναι μόνη της σε αυτό το πεδίο αφού βεβαίως ξεκαθαριστεί οτι η κινητικότητα μαζί με τις αμυντικές δυνάμεις που έχουν σταλεί στο νησί υποδηλώνουν την αποτρεπτική και αμυντική ικανότητα και σε καμία περίπτωση εμπλοκή με οποιαδήποτ μορφή στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Για την Αθήνα είναι σαφές οτι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί, πέραν της ουσιαστικής αμυντικής στήριξης στην Κύπρο να εμφανίσει την κυβέρνησή του με την σωστή πολιτική στον τομέα των εξοπλισμών για τους οποίους δέχτηκε σφοδρή κριτική το τελευταία διάστημα, ακόμα και με την έλευση της φρεγάτας belharra “Κίμων” η οποία χρειάστηκε άμεσα να συνδράμει με αποστολή στην Κύπρο.