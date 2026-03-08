Με αφορμή την 8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, υπό την καθοδήγηση της Δόμνας Μιχαηλίδου, αναλαμβάνει μια πρωτότυπη και δυναμική πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Η φετινή επέτειος δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μια τυπική γιορτή, αλλά ως μια ημέρα μνήμης, αγώνα και ειλικρινούς αναγνώρισης της προσφοράς της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία.

Η καμπάνια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Η πόλη «μιλά» στις γυναίκες μέσα από την καθημερινότητά τους. Το Υπουργείο προχώρησε στο «ντύσιμο» των βαγονιών του μετρό, του τραμ και των στάσεων με κεντρικά μηνύματα που στόχο έχουν να εμπνεύσουν και να συζητηθούν:

«Γυναίκα, είσαι απαραίτητη σε κάθε στιγμή»

«Δυναμική σε κάθε θέση»

«Αληθινή σε κάθε ηλικία»

Τα μηνύματα αυτά υπενθυμίζουν ότι η γυναικεία παρουσία είναι ο συνεκτικός δεσμός της κοινωνίας μας, από την οικογένεια μέχρι τις πιο απαιτητικές θέσεις ευθύνης.

Η «γυάλινη οροφή» και η αγορά εργασίας

Στις δηλώσεις της, η κ. Μιχαηλίδου υπογραμμίζει τη σημασία της δυναμικής παρουσίας των γυναικών σε κάθε τομέα, επισημαίνοντας ωστόσο μια σκληρή πραγματικότητα: παρά τις σημαντικές κατακτήσεις των τελευταίων ετών, η «γυάλινη οροφή» (glass ceiling) παραμένει εν πολλοίς αόρατη αλλά υπαρκτή.

Η πλήρης ισότητα στην αγορά εργασίας και η εξάλειψη των εμποδίων που εμποδίζουν τις γυναίκες να φτάσουν στην κορυφή της ιεραρχίας αποτελούν κεντρικούς πυλώνες της πολιτικής του Υπουργείου. Η κ. Μιχαηλίδου τονίζει πως η πολιτεία οφείλει να παρέχει τα εργαλεία εκείνα που θα επιτρέψουν σε κάθε γυναίκα να διεκδικήσει τη θέση που της αξίζει, χωρίς προκαταλήψεις.

Ψηφιακή εποχή: εργαλείο ελευθερίας

Μια ιδιαίτερη πτυχή της φετινής καμπάνιας είναι η εστίαση στην ψηφιακή συμμετοχή. Σε έναν κόσμο που μετασχηματίζεται ραγδαία, η κ. Μιχαηλίδου αναδεικνύει την ανάγκη ενσωμάτωσης όλων των γυναικών —και ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες— στην ψηφιακή εποχή. Η τεχνολογία και οι ψηφιακές δεξιότητες δεν πρέπει να αποτελούν πεδίο νέων αποκλεισμών, αλλά, αντίθετα, να λειτουργούν ως εργαλεία ελευθερίας, αυτονομίας και επαγγελματικής ανέλιξης.

Ένας διαρκής αγώνας

Η 8η Μαρτίου παραμένει η αφορμή για να αναλογιστούμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί, αλλά και την απόσταση που μένει να διανυθεί. Με δράσεις όπως αυτή στα μέσα μεταφοράς, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας επιδιώκει να κρατήσει τη συζήτηση για την ισότητα ζωντανή στην καρδιά της πόλης, κάθε μέρα και κάθε στιγμή.