Σε μια κατάσταση πλήρους στρατιωτικής και πολιτικής αποσάρθρωσης διολισθαίνει το Ιράν, καθώς η σύγκρουση εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα της. Η 7η Μαρτίου 2026 καταγράφεται ως η ημέρα που ο πόλεμος μεταφέρθηκε στον «πνεύμονα» της ιρανικής οικονομίας, με τις αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις να πλήττουν καίριες πετρελαϊκές υποδομές.

Η σύγκρουση, η οποία ξεκίνησε με στοχευμένα πλήγματα, περνά πλέον σε μια φάση καθολικής στρατιωτικής πίεσης, με την Ουάσιγκτον να ξεκαθαρίζει πως δεν θα αποδεχθεί τίποτα λιγότερο από την ολοκληρωτική συνθηκολόγηση του καθεστώτος.

Το σφυροκόπημα των υποδομών και ο έλεγχος των αιθέρων

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, η ιρανική πρωτεύουσα συγκλονίστηκε από το σφοδρότερο κύμα αεροπορικών επιδρομών από την έναρξη της επιχείρησης «Επική Οργή» (Operation Epic Fury). Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες αναφορές και δορυφορικές εικόνες, οι επιθέσεις στοχοποίησαν για πρώτη φορά στρατηγικές εθνικές υποδομές, πλήττοντας καίρια διυλιστήρια και δεξαμενές πετρελαίου στα νότια και βορειοδυτικά προάστια της Τεχεράνης.

חיל האוויר תוקף לראשונה בתי זיקוק ודלק בטהרן

Τουλάχιστον 30 δεξαμενές καυσίμων τυλίχθηκαν στις φλόγες, προκαλώντας ένα γιγαντιαίο σύννεφο καπνού που κάλυψε τον ουρανό της πόλης. Παράλληλα, οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν την καταστροφή του τεράστιου υπόγειου καταφυγίου του εκλιπόντος Αγιατολάχ Χαμενεΐ, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως κέντρο επιχειρήσεων από υψηλόβαθμα στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι σύμμαχοι έχουν πλέον τον «απόλυτο έλεγχο των ουρανών».

Το τελεσίγραφο Τραμπ και το όραμα «MIGA»

Στο πολιτικό πεδίο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, τορπίλισε κάθε τρέχουσα προσπάθεια μεσολάβησης από χώρες όπως το Κατάρ και η Τουρκία. Υιοθετώντας μια απόλυτη στάση, διεμήνυσε πως «δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν εκτός από την ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε μάλιστα το σχέδιο MIGA (Make Iran Great Again), υποσχόμενος ότι οι ΗΠΑ θα συμβάλουν στην οικονομική ανοικοδόμηση της χώρας μόνο μετά την εγκαθίδρυση μιας «αποδεκτής» ηγεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ —τον επικρατέστερο διάδοχο— ως «lightweight» (ελαφρύ), υπογραμμίζοντας την πρόθεση της Ουάσιγκτον να έχει λόγο στις εσωτερικές εξελίξεις της Τεχεράνης.

Η ιρανική απάντηση και οι περιφερειακοί κίνδυνοι

Η Τεχεράνη, παρά τα συντριπτικά πλήγματα που έχουν δεχθεί το ναυτικό και η αεροπορία της, συνεχίζει να απαντά με εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και drones. Σήμερα καταγράφηκαν πλήγματα κατά των διυλιστηρίων της Χάιφα στο Ισραήλ, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για επιθέσεις εναντίον τουλάχιστον δύο πετρελαιοφόρων στα Στενά του Ορμούζ.

Apparently, Hezbollah is targeting the Haifa Refinery in Israel, with a swarm of attack drones.

Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, απέρριψε το τελεσίγραφο Τραμπ ως «όνειρο που θα πάρουν στον τάφο τους», ωστόσο σε μια κίνηση τακτικής ανακοίνωσε την αναστολή των επιθέσεων κατά γειτονικών αραβικών κρατών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους από τις αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις.

Γεωπολιτικές προεκτάσεις και οικονομικός αντίκτυπος

Η σύρραξη αποκτά πλέον διαστάσεις ενός ευρύτερου «ενδιάμεσου» πολέμου. Αναλύσεις αναφέρουν ότι η Ρωσία παρέχει κρίσιμες πληροφορίες πεδίου στο Ιράν, ενώ η Ουκρανία εξετάζει τρόπους συνεργασίας με κράτη της περιοχής για την αντιμετώπιση των ιρανικών drones, συνδέοντας έμμεσα το μέτωπο της Μέσης Ανατολής με εκείνο της Ανατολικής Ευρώπης.

Την ίδια στιγμή, η διεθνής οικονομία κλονίζεται, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν κατακόρυφη άνοδο. Στην Αθήνα, το ΚΥΣΕΑ βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα, παρακολουθώντας με έκδηλη ανησυχία τις επιπτώσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ανθρωπιστική κρίση και κενό εξουσίας

Στο εσωτερικό του Ιράν, η κατάσταση είναι εκρηκτική. Ενώ το Συμβούλιο των Εμπειρογνωμόνων συνεδριάζει υπό άκρα μυστικότητα για την εκλογή του νέου Αγιατολάχ, ο απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται δραματικά, ξεπερνώντας τους 1.200 νεκρούς από την έναρξη των επιχειρήσεων. Η οργάνωση Human Rights Watch ζήτησε ήδη τη διερεύνηση βομβαρδισμού σε σχολείο θηλέων στο νότιο Ιράν ως έγκλημα πολέμου, την ώρα που εκατοντάδες άμαχοι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους σε πλήγματα κοντά σε βιομηχανικές ζώνες.

Με τις διπλωματικές οδούς να παραμένουν κλειστές και τη στρατιωτική μηχανή των συμμάχων να στοχεύει στην πλήρη εξουδετέρωση της ιρανικής ισχύος, η Μέση Ανατολή εισέρχεται σε μια παρατεταμένη και απρόβλεπτη φάση αποσταθεροποίησης.