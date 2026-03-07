Την ώρα που τα αραβικά κράτη του Κόλπου προσβλέπουν στο Κίεβο για μια λύση στο πρόβλημα των ιρανικών μη επανδρωμένων αεροχημάτων (drones), η Μόσχα προμηθεύει την Τεχεράνη με πολύτιμες πληροφορίες επί του πολεμικού πεδίου. Η εμπλοκή των δύο εμπόλεμων μερών της μεγάλης ευρωπαϊκής σύρραξης στην τελευταία μεσανατολική κρίση επιβεβαιώνει ότι τα δύο πιο σημαντικά στρατιωτικά μέτωπα παγκοσμίως αλληλοδιαπλέκονται και καθορίζουν το ένα το άλλο.

«Θα βοηθήσουμε να αμυνθούν, όσους βοηθούν εμάς [σ.σ. την Ουκρανία] να δώσουμε ένα δίκαιο τέλος στον πόλεμο» δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι (Τετάρτη, 04/03), αναφερόμενος στη στάση της χώρας του στον πόλεμο που εξαπέλυσαν Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν. Πρόσθεσε ότι πολλές από τις χώρες της Μέσης Ανατολής που έχουν δεχθεί πλήγματα από drones των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων τις περασμένες ημέρες (Ομάν, Ιορδανία, ΗΑΕ, Κουβέιτ, Κατάρ) ενδιαφέρονται για συνεργασία με το Κίεβο σε ό,τι αφορά την παροχή τεχνογνωσίας για την αναχαίτιση τους.

Ακολούθησε ανάρτηση του Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε πως «η Ουκρανία βοηθάει όσους εταίρους παρέχουν αρωγή στην ασφάλειά της και στην προστασία των ανθρώπων της». Το κίνητρο που έχει το Κίεβο ώστε να εμπλακεί – έμμεσα έστω – στον πόλεμο που συνταράσσει τη Μέση Ανατολή είναι ότι η έναρξη των εχθροπραξιών προκάλεσε την αναβολή των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ήταν προγραμματισμένες να διαρκέσουν από τις 5 μέχρι τις 9 Μαρτίου.

Ταυτόχρονα όμως έδωσε την ευκαιρία στην ουκρανική πλευρά να χρησιμοποιήσει την πολύτιμη εμπειρία της στον ρωσικό «πόλεμο των drones» ως διαπραγματευτικό όπλο. Ο λόγος έγκειται στο συγκριτικό πλεονέκτημα που προσφέρει η ουκρανική αεράμυνα ως προς το κόστος. Το Κίεβο έχει βασίσει την άμυνά του έναντι των Ρώσων σε χαμηλού κόστους και μαζικής παραγωγής drones (Sting, Merops, Magura κ.ά.), τα οποία κοστίζουν λίγα χιλιάδες δολάρια το καθένα και μπορούν να καταρρίψουν τα αντίστοιχα ιρανικά drones Shahed, τα οποία χρησιμοποίησε εκτεταμένα ο ρωσικός στρατός στην πρώτη γραμμή του πυρός στην Ουκρανία. Συνεπώς είναι προτιμότερο για τις πετρομοναρχίες του Κόλπου να χρησιμοποιούν φθηνά ουκρανικά drones για να αναχαιτίζουν τα ιρανικά παρά πυραύλους που στοιχίζουν εκατομμύρια δολάρια.

Ουκρανική ευκαιρία και ρωσικά δώρα

Πάνω σε αυτή την ασύγκριτα ωφέλιμη για τα κράτη του Κόλπου επιλογή είναι αποφασισμένη να ποντάρει η Ουκρανία, εξασφαλίζοντας πρωτίστως διπλωματική στήριξη και δευτερευόντως οικονομική. «Οι συγκρούσεις στο Ιράν και στην Ουκρανία είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, το Ιράν προμηθεύει με όπλα τη Ρωσία και η Ρωσία βοηθά το Ιράν να αναπτύξει την άμυνά του», σημείωσε ο επικεφαλής της επιτροπής εξωτερικών του ουκρανικού κοινοβουλίου, Ολεξάνταρ Μερέτζκο, καλώντας παράλληλα τις ΗΠΑ να δουν ενιαία τις δύο συγκρούσεις.

Και δεν είναι μόνο τα αραβικά κράτη που ενδιαφέρονται, αφού ο Ζελένσκι ανέφερε ότι υπάρχουν κρούσεις και από τις ΗΠΑ, με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να σχολιάζει: «Θα πάρω οποιαδήποτε βοήθεια μου δοθεί από οποιαδήποτε χώρα». Αξίζει να σημειωθεί ότι η αμερικανική συμμετοχή στον πόλεμο κοστίζει ημερησίως στην Ουάσιγκτον 891,4 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το think tank CSIS.

Δεν είναι ασφαλώς μόνο οι Ουκρανοί που εμπλέκονται με έμμεσο τρόπο στον πόλεμο. Η αμερικανική εφημερίδα Washington Post αποκάλυψε ότι η Ρωσία έχει διαβιβάσει στο Ιράν τοποθεσίες αμερικανικών πολεμικών πλοίων, αεροσκαφών και συστημάτων ραντάρ. Δεν είναι ακόμη γνωστό το εύρος της ρωσικής στήριξης σε επίπεδο πληροφοριών, ενώ εκτιμήσεις αναλυτών με βαθιά γνώση του Κρεμλίνου αποκλείουν περαιτέρω στρατιωτική εμπλοκή.

Ακόμη κι αυτού του είδους η βοήθεια όμως αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη για το ιρανικό καθεστώς. «Υπάρχει εξειδίκευση και σαφήνεια στα ιρανικά χτυπήματα που παρόμοιά της δεν έχουμε ξαναδεί», επισημαίνει στην Washington Post η Νικόλ Γκραγιέφσκι, καθηγήτρια στο Κέντρο Διεθνών Σχέσεων του γαλλικού πανεπιστημίου Sciences Po Paris.