Η έβδομη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή σημαδεύτηκε από νέα κύματα αεροπορικών επιδρομών, πυραυλικών επιθέσεων και έντονη διεθνή ανησυχία για την ενεργειακή ασφάλεια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε τη ρητορική του ζητώντας «άνευ όρων παράδοση» από το Ιράν, την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν λόγω των φόβων για σοβαρή διαταραχή της παγκόσμιας προσφοράς.

Διαβάστε στο liveblog της ημέρας από το vima.gr όλα όσα συνέβησαν και ειπώθηκαν γύρω από τον επικίνδυνο αυτό πόλεμο

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις επεκτάθηκαν σε ολόκληρη την περιοχή, με σφοδρούς βομβαρδισμούς στο Ιράν και τον Λίβανο, ενώ το Ισραήλ δέχθηκε νέες επιθέσεις με πυραύλους και drones. Ο απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται καθημερινά, με περισσότερους από 1.400 νεκρούς σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Σκληρό μήνυμα Τραμπ: «Μόνο άνευ όρων παράδοση»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οποιαδήποτε προοπτική συμφωνίας με την Τεχεράνη περνά αποκλειστικά μέσα από «άνευ όρων παράδοση» της ιρανικής ηγεσίας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, ενώ επανέλαβε πως επιθυμεί να έχει λόγο στη διαμόρφωση της επόμενης πολιτικής ηγεσίας στο Ιράν.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολιν Λίβιτ υποστήριξε ότι η «άνευ όρων παράδοση» μπορεί να προκύψει ακόμη και χωρίς επίσημη αποδοχή από την ιρανική πλευρά, εφόσον η στρατιωτική πίεση οδηγήσει σε κατάρρευση των δομών εξουσίας.

Σφοδροί βομβαρδισμοί σε Ιράν και Λίβανο

Την ίδια ώρα, ισραηλινά μαχητικά εξαπέλυσαν νέα κύματα επιδρομών σε στόχους στο Τεχεράνη αλλά και στα νότια προάστια της Βηρυτού. Επιθέσεις σημειώθηκαν επίσης σε πόλεις του νότιου και ανατολικού Λιβάνου.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, πύραυλοι έπληξαν δύο σχολεία στην πόλη Παράντ, νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας.

Iran Media shared CCTV footage of the US-Israel missile attack near a boys’ school in Qazvin.pic.twitter.com/rg2DCuWYaQ — MR (@MRA10cya) March 6, 2026



Από την πλευρά του, το Ιράν εξαπέλυσε νέο κύμα αντιποίνων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Τελ Αβίβ αλλά και χωρών του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, μεταξύ αυτών τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το Μπαχρέιν.

Βαρύς απολογισμός θυμάτων

Οι απώλειες αυξάνονται καθώς οι μάχες συνεχίζονται. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία:

Τουλάχιστον 1.230 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

Περισσότεροι από 200 νεκροί έχουν καταγραφεί στον Λίβανο.

Στο Ισραήλ έχουν σκοτωθεί περίπου δώδεκα άνθρωποι από ιρανικές επιθέσεις.

Έξι Αμερικανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους σε επιχειρήσεις στην περιοχή.

Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ιρανικό πλοίο μεταφοράς drones, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την επίθεση, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

U.S. forces aren’t holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026

Προ των πυλών μία νέα ενεργειακή κρίση

Ο πόλεμος προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν, με το Brent να ξεπερνά τα 92 δολάρια το βαρέλι — το υψηλότερο επίπεδο από το 2023.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ξεπέρασε προσωρινά τα 90 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο άνω του 11%.

Οι αναλυτές αποδίδουν την άνοδο στη διατάραξη της παραγωγής και των εξαγωγών υδρογονανθράκων από τον Περσικό Κόλπο, αλλά και στον αυξημένο κίνδυνο για τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής.

Επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Η μερική διακοπή της ναυσιπλοΐας δημιουργεί σημαντικές πιέσεις στην τροφοδοσία των διεθνών αγορών.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές του αυτόνομου Κουρδιστάν στο Ιράκ ανακοίνωσαν ότι ανεστάλη η παραγωγή σε πετρελαιοπηγή που εκμεταλλεύεται η αμερικανική εταιρεία HKN Energy, έπειτα από επίθεση σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Αναλυτές της ING εκτιμούν ότι κάθε ημέρα διακοπής των ροών πετρελαίου οδηγεί τις αγορές σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την παγκόσμια προσφορά, αυξάνοντας την πιθανότητα περαιτέρω ανόδου των τιμών.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν πιθανούς ηγέτες για το Ιράν

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt είπε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει πιθανούς υποψηφίους για την ηγεσία του Ιράν, μια μέρα μετά την δήλωση του Προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ πρέπει να συμμετάσχουν στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν.

«Γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που εξετάζουν οι μυστικές υπηρεσίες μας και η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δεν θα προχωρήσω σε λεπτομέρειες», πρόσθεσε.

Έλληνες πολίτες επαναπατρίστηκαν από το Ομάν

Έφτασε το απόγευμα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», η πτήση επαναπατρισμού περίπου 90 Ελλήνων πολιτών (μεταξύ των οποίων κι ένα βρέφος) από το Ομάν στην Αθήνα. Η πτήση πραγματοποιήθηκε με αεροσκάφος της SKY express, σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών.

Παρότι η SKY express δεν πραγματοποιεί τακτικές πτήσεις σε προορισμούς της Μέσης Ανατολής πέραν του Τελ Αβίβ, ανταποκρίθηκε άμεσα στο σχετικό αίτημα, συμβάλλοντας στον επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών.

<br />

Η πτήση πραγματοποιήθηκε από το διεθνές αεροδρόμιο του Μουσκάτ στο Ομάν προς το διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», με αεροσκάφος Airbus A320neo της εταιρείας και διάρκεια πτήσης περίπου 6 ώρες.

«Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε για λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο των ενεργειών για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στην Ελλάδα. Η SKY express ανταποκρίθηκε άμεσα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ετοιμότητα και την επιχειρησιακή της δυνατότητα να στηρίζει κρίσιμες αποστολές, όταν αυτό απαιτείται» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Σαουδική Αραβία σε άμεσες συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, Σαουδάραβες αξιωματούχοι χρησιμοποίησαν πρόσφατα ένα διπλωματικό παρασκήνιο για να επικοινωνήσουν με την Τεχεράνη με μεγαλύτερη επείγεια, προκειμένου να προσπαθήσουν να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις και να αποτρέψουν την επιδείνωση της σύγκρουσης.

Συλλήψεις στο Λονδίνο για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι ευρωπαϊκές αρχές εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας. Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε τη σύλληψη τεσσάρων ανδρών με την υποψία ότι παρείχαν βοήθεια στο Ιράν μέσω δραστηριοτήτων κατασκοπείας.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ένας Ιρανός υπήκοος και τρεις πολίτες με διπλή βρετανοϊρανική υπηκοότητα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με επίκεντρο δραστηριότητες παρακολούθησης της εβραϊκής κοινότητας.

Η σύγκρουση, που ήδη επηρεάζει τις παγκόσμιες αγορές και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, εισέρχεται σε μια φάση αυξημένης αβεβαιότητας, με τον κίνδυνο περαιτέρω γεωπολιτικής επέκτασης να παραμένει υψηλός.