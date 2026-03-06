5 το πρωί: Σύγκρουση δίχως φρένο στη Μ. Ανατολή – Εξελίξεις στις υποκλοπές – Η φωτογραφία της εκτέλεσης στην Καισαριανή
Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν κλιμακώνεται για έβδομη ημέρα, με τη διεθνή ανησυχία να εντείνεται. Την ίδια στιγμή, οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη διαδοχή στην Τεχεράνη και οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού πολιτών από τη Μέση Ανατολή αποτυπώνουν το εύρος της κρίσης
1
Κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
- Νέες επιθέσεις: Η σύγκρουση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Ιράν εισέρχεται στην έβδομη ημέρα με νέα πλήγματα και επέκταση της έντασης. Επιθέσεις καταγράφηκαν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν, ενώ το Αζερμπαϊτζάν κατηγόρησε το Ιράν για επιδρομές με drones στο Ναχιτσεβάν. Την ίδια στιγμή, τα Στενά του Ορμούζ χαρακτηρίστηκαν ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων, με σοβαρές επιπτώσεις στη ναυσιπλοΐα και το παγκόσμιο εμπόριο.
- Ο Τραμπ ανοίγει μέτωπο για τη διαδοχή στο Ιράν: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θέλει να έχει ρόλο στην επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, απορρίπτοντας τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως «απαράδεκτη επιλογή». Παράλληλα ενθάρρυνε κουρδικές οργανώσεις να κινηθούν στρατιωτικά κατά της Τεχεράνης, εντείνοντας τη συζήτηση για το αν η Ουάσιγκτον επιδιώκει απλώς αλλαγή πολιτικής ή συνολική ανατροπή του καθεστώτος.
- Επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή: Μέσα στο κλίμα έντασης, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού πολιτών. Με μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας επέστρεψαν στην Ελλάδα 91 Έλληνες από το Άμπου Ντάμπι, ενώ στην Κύπρο επαναπατρίστηκαν 512 άτομα μέσα σε ένα 24ωρο, κυρίως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι αρχές εξετάζουν νέες πτήσεις τις επόμενες ημέρες, καθώς η κρίση στην περιοχή παραμένει ρευστή.
2
Τελεσίγραφο από ΣτΕ στην ΕΥΠ για τις υποκλοπες
- Παράδοση φακέλου Κουκάκη: Η Ολομέλεια του ΣτΕ διατάσσει την ΕΥΠ να καταθέσει εντός τριμήνου τον πλήρη φάκελο παρακολούθησης του δημοσιογράφου. Το δικαστήριο προχωρά σε ουσιαστικό έλεγχο της νομιμότητας της άρσης απορρήτου, υπερβαίνοντας τον τυπικό έλεγχο συνταγματικότητας.
- Υποχρεωτική ανασύσταση στοιχείων: Εάν η υπηρεσία επικαλεστεί καταστροφή των αρχείων, υποχρεούται να αποδείξει το νομικό έρεισμα της καταστροφής και να προχωρήσει στην πλήρη ανασύστασή τους. Η απόφαση αποτελεί ισχυρό θεσμικό ανάχωμα στην αδιαφάνεια των μυστικών υπηρεσιών.
- Πολιτική πίεση από ΠαΣοΚ: Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνδέει την εξέλιξη με την υπόθεση Ανδρουλάκη και την πρόσφατη καταδίκη για το Predator. Καταγγέλλει τη μη συμμόρφωση της κυβέρνησης στις προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις και προαναγγέλλει νέες θεσμικές παρεμβάσεις στην Ευρώπη.
3
Γεωπολιτική Ένταση σε Αιγαίο και Κύπρο
- Στρατηγική θωράκιση και τουρκικές αντιδράσεις: Η εγκατάσταση Patriot στην Κάρπαθο και η αποστολή φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο προκάλεσαν την έντονη δυσφορία της Άγκυρας. Η Τουρκία επαναφέρει τις αξιώσεις περί αποστρατιωτικοποίησης, θεωρώντας τις κινήσεις αυτές «τετελεσμένα», που απειλούν τις διμερείς σχέσεις. Η Αθήνα απαντά πως η αμυντική της διάταξη είναι αδιαπραγμάτευτη, ειδικά εν μέσω της τρέχουσας πολεμικής συγκυρίας στη Μέση Ανατολή, απορρίπτοντας τις τουρκικές αιτιάσεις ως ανυπόστατες.
- Νομικά Επιχειρήματα και Διεθνές Δίκαιο: Η Άγκυρα επικαλείται τις Συνθήκες της Λωζάνης και των Παρισίων, για να αμφισβητήσει τον εξοπλισμό των νησιών. Αντίθετα, η ελληνική πλευρά βασίζεται στο δικαίωμα της νόμιμης αυτοάμυνας που προβλέπει ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ, επισημαίνοντας την απειλή από τις τουρκικές αποβατικές δυνάμεις. Παράλληλα, η Αθήνα τονίζει ότι η Τουρκία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη των Παρισίων, καθιστώντας τις παρεμβάσεις της νομικά αβάσιμες.
- Κλιμάκωση στο Πεδίο και Αναχαιτίσεις: Παρά την εκτίμηση για αποφυγή ρήξης μεταξύ νατοϊκών συμμάχων, η δραστηριότητα της τουρκικής αεροπορίας εντάθηκε χθες, με παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από μαχητικά F-16, UAV και αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου. Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία αντέδρασε άμεσα, προχωρώντας σε αναγνωρίσεις και εικονικές αναχαιτίσεις όλων των στόχων. Η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, με το βλέμμα στραμμένο στις ισορροπίες που διαμορφώνονται στο ευρύτερο σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου.
4
Συναγερμός για τιμές και καύσιμα λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή
- Έτοιμη για παρεμβάσεις η κυβέρνηση: Το Υπουργείο Ανάπτυξης δηλώνει έτοιμο να ενεργοποιήσει έκτακτα ρυθμιστικά μέτρα εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή οδηγήσει σε νέες ανατιμήσεις. Ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος προειδοποίησε ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία μορφή αισχροκέρδειας και ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά.
- Ανησυχία για καύσιμα και πληθωρισμό: Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ προκαλούν ήδη πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Η κυβέρνηση ανησυχεί ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και να ενισχύσει τον πληθωρισμό στην Ευρώπη.
- Τα μέτρα στο τραπέζι: Στο οικονομικό επιτελείο εξετάζονται παρεμβάσεις όπως πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για βασικά προϊόντα και καύσιμα, αλλά και επιστροφή μέτρων στήριξης που είχαν εφαρμοστεί στην ενεργειακή κρίση. Μεταξύ αυτών είναι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος μέσω του Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, ενισχύσεις τύπου Fuel Pass και στοχευμένες επιδοτήσεις για επιχειρήσεις με υψηλό ενεργειακό κόστος.
5
Καισαριανή 1944: Οι φωτογραφίες της μνήμης επιστρέφουν στην Ελλάδα
- Σπάνια ντοκουμέντα: Μία συγκλονιστική φωτογραφία από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πρόκειται για μέρος της συλλογής του Γερμανού αξιωματικού Χέρμαν Χόιερ, ο οποίος κατέγραψε με τη μηχανή του τις τελευταίες στιγμές των κρατουμένων στο Σκοπευτήριο. Οι εικόνες αποτελούν σπάνια τεκμήρια της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα.
- Η επιχείρηση ανάκτησης: Η πολύτιμη συλλογή των 262 φωτογραφιών εντοπίστηκε να πωλείται σε δημοπρασία στην πλατφόρμα eBay από Βέλγο συλλέκτη. Με συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Πολιτισμού και της ελληνικής πρεσβείας στο Βέλγιο, το υλικό αποκτήθηκε από το ελληνικό κράτος μέσα σε λίγες ημέρες. Το τίμημα της εξαγοράς ανήλθε στις 100.000 ευρώ.
- Ένα νέο φωτογραφικό αρχείο μνήμης: Με αφορμή την απόκτηση της συλλογής, δρομολογείται η δημιουργία Εθνικού Φωτογραφικού Αρχείου Μνημείων. Το έργο τεκμηρίωσης και έρευνας έχει αναλάβει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ενώ πρώτο βήμα αποτελεί η ψηφιοποίηση των φωτογραφιών. Στόχος είναι η επιστημονική μελέτη και η δημόσια ανάδειξη ενός πολύτιμου τεκμηρίου της ιστορίας του Β΄ Παγκόσμιου Πόλεμου στην Ελλάδα.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.