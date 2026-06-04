Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Η μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega περιλαμβάνει ερωτήματα που αφορούσαν τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Στο ερώτημα για την επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν η πλειοψηφία τη θεωρεί αδικαιολόγητη. Συγκεκριμένα, το 78% πιστεύει ότι δεν είναι δικαιολογημένη και το 18% τάσσεται υπέρ της.

Η ανάλυση με βάση την πολιτική αυτοτοποθέτηση δείχνει πως μόνο στους κεντροδεξιού και δεξιούς ψηφοφόρους η επίθεση στο Ιράν έχει μεγαλύτερα ποσοστά αποδοχής. Αντίθετα, όσο πηγαίνουμε προς τα αριστερά το ποσοστό πέφτει ακόμα και σε μονοψήφια νούμερα.

Βέβαια, σε όλους τους κομματικούς χώρους η πλειοψηφία τάσσεται κατά της επίθεση με συντριπτική διαφορά.

Αβεβαιότητα για το μέλλον των σχέσεων Ε.Ε. – ΗΠΑ

Την ίδια ώρα στο ερώτημα για τις σχέσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ αποτυπώνει την αβεβαιότητα των Ελλήνων σχετικά με το τι θα συμβεί. Η πλειοψηφία των συμμετασχόντων στη δημοσκόπηση θεωρεί ότι θα συνεχίσουν τη συμμαχική τους σχέση. Αντίθετα, το 37% πιστεύει πως θα ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους.

Πιο απαισιόδοξοι είναι οι κεντροαριστεροί ψηφοφόροι, ενώ οι πιο αισιόδοξοι είναι οι κεντροδεξιοί.