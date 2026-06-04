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Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κατηγόρησε την Ευρώπη ότι «εξοπλίζεται μέχρι τα δόντια» και προωθεί τη σύγκρουση στην ήπειρο.

Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες απαντώντας στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και αυτό που λένε πως είναι κίνδυνος ρωσικής επίθεσης σε χώρα του ΝΑΤΟ, ένα παράλογο κατά τη Μόσχα σενάριο.

Τι είπε για Αρμενία, ΗΠΑ και «κούρσα εξοπλισμών»

Η Ζαχάροβα είπε ακόμη ότι η Ρωσία είναι δεσμευμένη σε εποικοδομητικό διάλογο και συνεργασία με την Αρμενία, αλλά έχει ερωτήματα σχετικά με τα στρατηγικά σχέδια της χώρας. Οι σχέσεις των δύο χωρών, που είναι επίσημα σύμμαχοι, έχουν επιδεινωθεί εν μέσω των προσπαθειών του φιλοδυτικού Αρμένιου πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν να επανεκλεγεί στις εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή. Η Ζαχάροβα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι φυσιολογικό η Μόσχα να επιδιώκει να αντιληφθεί σε ποια κατεύθυνση προσπαθεί να οδηγήσει τη χώρα η ηγεσία της Αρμενίας.

Εξάλλου, η Ρωσία καταδίκασε τις προσπάθειες των ΗΠΑ να πυροδοτήσουν ανταγωνισμό εξοπλισμών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, όπως είπε, μερικές ημέρες αφότου ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ κάλεσε τους συμμάχους της Ουάσινγκτον στην περιοχή να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες ώστε να αποτρέψουν την κυριαρχία της Κίνας.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα σχόλια του Χέγκσεθ σε μία ομιλία στις 30 Μαΐου, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών είπε πως η Μόσχα καταδικάζει τις «επίμονες προσπάθειες» των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν πληρεξούσιες δυνάμεις για να πυροδοτήσουν κούρσα εξοπλισμών.

Σε συναγερμό η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ

Την ίδια ώρα σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις από το Παρίσι, γαλλικά πολεμικά αεροσκάφη απογειώθηκαν 11 φορές μέσα στην τελευταία εβδομάδα στο πλαίσιο της αποστολής εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων Γκιγιόμ Βερνέ, οι παραβιάσεις αποτελούν έναν ασυνήθιστα υψηλό αριθμό «προκλήσεων» και σχετίζονται με την προσπάθεια από την Ρωσία για επίδειξη ισχύος με αφορμή το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

Σύμφωνα με τον ίδιο: «Το γαλλικό απόσπασμα που έχει αναπτυχθεί στην αποστολή εναέριας αστυνόμευσης της Βαλτικής πραγματοποίησε πολλαπλές αναχαιτίσεις ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών που πετούσαν χωρίς σχέδια πτήσης ή χωρίς επικοινωνία μέσω ασυρμάτου». Όπως ανέφερε στα αεροσκάφη που αναχαιτίστηκαν περιλαμβάνονταν οπλισμένα μαχητικά, αεροσκάφη αναγνώρισης και μεταγωγικά.

Η αποστολή αυτή προστατεύει τον εναέριο χώρο των τριών βαλτικών κρατών —της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας— μέσω εναλλασσόμενων αναπτύξεων μαχητικών αεροσκαφών του ΝΑΤΟ, καλύπτοντας τα κενά στις δικές τους δυνατότητες. Τα αεροσκάφη απογειώνονται για να αναχαιτίσουν μη αναγνωρισμένα ή μη συμμορφούμενα αεροσκάφη.

Τα περιστατικά αυτά ακολουθούν μια σειρά περιπτώσεων όπου στρατιωτικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας, τροφοδοτώντας φόβους ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να επεκταθεί στα βόρεια σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία.

Απάντηση της προέδρου της Κομισιόν για Αρμενία

Λίγο μετά τις δηλώσεις της Ζαχάροβα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποστήριξε με δηλώσεις της πως, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται σθεναρά στο πλευρό της Αρμενίας, κάνοντας και εισαγωγές λουλουδιών που το Γερεβάν δεν μπορεί πλέον να εξαγάγει στην Ρωσία.

Πιο συγκεκριμένα η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε: «Η Μόσχα εργαλειοποιεί τις οικονομικές σχέσεις για να ασκήσει πολιτική πίεση. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτήν την μέθοδο». Η ίδια υποσχέθηκε υποστήριξη από την ΕΕ υπό την μορφή μιας πρώτης οικονομικής βοήθειας στον αρμενικό προϋπολογισμό, ύψους άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για την υποστήριξη του αγροτικού τομέα της Αρμενίας, ανέφερε ότι «αποστολή 10.000 λουλουδιών θα φθάσει αύριο στη Λετονία. Θα ακολουθήσουν και άλλες».

Η Ρωσία ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη περιορισμούς στην εισαγωγή φρούτων, λαχανικών και λουλουδιών από την Αρμενία καθώς αυξάνεται η ένταση με το Γερεβάν εξ αιτίας της επιδίωξης της Αρμενίας να ενταχθεί «κάποτε» στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Η ανακοίνωση της Μόσχας απειλεί να καταφέρει πλήγμα στην αρμενική οικονομία, καθώς η Ρωσία αποτελεί τον βασικό εμπορικό της εταίρο και έρχεται εν μέσω των έντονων επικρίσεων της Μόσχας για τις ευρωπαϊκές βλέψεις του Γερεβάν. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ανακαλεί τον πρεσβευτή της στην Αρμενία για «διαβουλεύσεις» μία ημέρα έπειτα από την διατύπωση απειλητικής προειδοποίησης από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σημειώνεται ότι ο ρώσος πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή από το Καζακστάν ότι το «ουκρανικό σενάριο» ξεκίνησε με την απόπειρα του Κιέβου για εισδοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνοντας την πίεση προς το Γερεβάν και καλώντας την Αρμενία «να οργανώσει δημοψήφισμα για το θέμα το συντομότερο δυνατόν».

Η προοπτική αυτή απορρίφθηκε από τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν ο οποίος δήλωσε ότι «θα ήταν παράλογο» να οργανωθεί δημοψήφισμα όσο η επιλογή ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την υπό την ηγεσία της Μόσχας Ευρασιατική Οικονομική Ένωση δεν είναι αναπόφευκτη, δεδομένου ότι η Αρμενία δεν έχει υποβάλει υποψηφιότητα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δε βρίσκεται κοντά στο καθεστώς της υπό ένταξη χώρας.