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Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου έλαβε ο 41χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του, στην Καλαμάτα.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε πως ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος είχε τοποθετήσει στο σπίτι κοριούς και GPS στο αυτοκίνητο της γυναίκας του.

Μάλιστα, 20 μέρες πριν τη γυναικοκτονία, η 39χρονη Βασιλική είχε επισκεφθεί δικηγόρο με σκοπό να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την έκδοση διαζυγίου.

Ο 41χρονος υποστήριζε αρχικά πως τη νύχτα του εγκλήματος δέχτηκε επίθεση από την 39χρονη και στη συνέχεια έφτασε στη δολοφονία της. Πλέον, φαίνεται πως ο δράστης απομακρύνεται από το σενάριο της αυτοάμυνας και επικαλείται πως βρισκόταν εν βρασμώ ψυχής.

Τα βλέμματα όλων παραμένουν διαρκώς στραμμένα στα δύο παιδιά της 39χρονης, που πλέον έχουν μάθει για τον θάνατο της μητέρας τους.

Εν αναμονή των τοξικολογικών

Οι μαρτυρίες φίλων και γειτόνων της 39χρονης στο Live News φωτίζουν το δράμα των δύο παιδιών της, που είχε ξεκινήσει πολύ πριν τη δολοφονία της μητέρας τους.

Οι κινήσεις και τα όσα έλεγε στο σχολείο η 10χρονη κόρη της αδικοχαμένης Βασιλικής, είχαν κατά καιρούς προβληματίσει. Το ίδιο και οι ερωτήσεις που έκανε στις φίλες της μητέρας της.

Τόσο η 10χρονη όσο και η 6χρονη αδερφή της, φαίνεται πως είχαν ζήσει αγριότητες στο σπίτι που έμεναν.

Τα δύο κορίτσια παραμένουν στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία τους. Οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν τη νύχτα του εγκλήματος, τους είχαν χορηγηθεί ηρεμιστικά για να μην ξυπνήσουν.

Υπενθυμίζεται πως στο σπίτι της οικογένειας, είχαν εντοπιστεί υπνωτικά χάπια, τα οποία πιθανολογείτο ότι είχε χορηγήσει ο πατέρας στα παιδιά για να μην καταλάβουν τίποτα από το φονικό, ωστόσο, οι πρώτες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν έδειξαν ότι δεν υπήρχε κάτι ύποπτο.

Δεν μπορεί να αναλάβει τα παιδιά η θεία τους

Η αδερφή της δολοφονημένης Βασιλικής, που είχε ζητήσει την επιμέλεια, φέρεται να είπε πως δεν έχει την οικονομική δυνατότητα για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις.

Η σκέψη που υπάρχει για την επιμέλεια των δύο κοριτσιών είναι να δοθεί στη γιαγιά τους με δικαστικό συμπαραστάτη. Για την ώρα, πάντως, τα παιδιά παραμένουν στα χέρια των γιατρών.

«Έχει απαγορευτεί να τα βλέπουν ο συγγενείς του δολοφόνου», είπε ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.