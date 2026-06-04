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Η Μόσχα και η Ουάσιγκτον εξετάζουν το ενδεχόμενο συνεργασίας σε μεγάλα έργα στην περιοχή της Αρκτικής, σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφεται κινητικότητα στις διμερείς επαφές παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις.

Την πληροφορία γνωστοποίησε από το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ο επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) και ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου για θέματα διεθνών επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας, Κίριλ Ντμίτριεφ.

Πληροφορίες για κατασκευή σήραγγας στον Βερίγγειο πορθμό

Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε ενεργές συζητήσεις για πιθανά κοινά αναπτυξιακά εγχειρήματα στον Αρκτικό κύκλο, ενώ παράλληλα σημείωσε ότι το τελευταίο διάστημα έχει υπάρξει πρόοδος στις επαφές μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον.

«Έχει επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος στον διάλογο Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, παρά τις προσπάθειες ορισμένων κύκλων που επιδιώκουν τη διατήρηση της αντιπαράθεσης και επιχειρούν να παρεμποδίσουν κάθε προσέγγιση», δήλωσε ο Ντμίτριεφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA.

Το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο Zvezda υποστήριξε ότι μια από τις συμφωνίες που θα υπογραφούν αύριο μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα είναι για την κατασκευή σήραγγας κάτω από τον Βερίγγειο πορθμό που θα συνδέει τη Ρωσία με την Αλάσκα. Η πληροφορία αυτή προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, αλλά το σενάριο αυτό δεν είναι καινούριο και παλιότερα υπήρχαν αναφορές πως οι δύο πλευρές συζητούσαν κάτι τέτοιο.

Επαφές με Γουίτκοφ και Κούσνερ

Ο Ρώσος αξιωματούχος αποκάλυψε επίσης ότι είχε τηλεφωνικές συνομιλίες μέσα στην εβδομάδα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και πρόσωπο με ενεργό ρόλο σε ζητήματα διεθνούς διπλωματίας. Όπως ανέφερε θα έχει και άλλες συζητήσεις μαζί τους μέσα στην εβδομάδα.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια συγκυρία κατά την οποία η ρωσική πλευρά επιδιώκει να αναδείξει δίαυλους επικοινωνίας με την αμερικανική κυβέρνηση, παρά τις διαφωνίες που εξακολουθούν να υφίστανται σε μια σειρά διεθνών θεμάτων.

Επιστροφή των Αμερικανών στο Φόρουμ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία αμερικανικής αντιπροσωπείας στο φετινό Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, για πρώτη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να έχουν επαφές με Ρώσους αξιωματούχους στο περιθώριο του φόρουμ, με αντικείμενο τόσο τις διμερείς σχέσεις όσο και ζητήματα πολιτιστικής συνεργασίας.