Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Μια εσωτερική διαμάχη των Ρεπουμπλικάνων σχετικά με τη νομοθεσία που θα καταργούσε επίσημα το ταμείο «κατά της εργαλειοποίησης» (anti-weaponization fund), ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, του προέδρου Τραμπ οξύνθηκε την Πέμπτη, φέρνοντας στο επίκεντρο τους πιο ευάλωτους εν ενεργεία γερουσιαστές του κόμματος και οδηγώντας σε παύση τη δραστηριότητα στην αίθουσα της Γερουσίας.

Το μεταναστευτικό νομοσχέδιο ως μοχλός πίεσης

Μια αρχική ψηφοφορία σχετική με το ταμείο παρατάθηκε για περίπου τρεις ώρες. Η καθυστέρηση σημειώθηκε καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι προσπαθούν να προωθήσουν ένα νομοσχέδιο ύψους 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας μέσω του Κογκρέσου αυτή την εβδομάδα. Αυτή η προσπάθεια παρέχει μοχλό πίεσης στους επικριτές του ταμείου κατά της εργαλειοποίησης, επειδή η ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων χρειάζεται τις ψήφους τους για την έγκριση του νομοσχεδίου.

Τρεις Ρεπουμπλικάνοι—οι γερουσιαστές Σούζαν Κόλινς από το Μέιν, Νταν Σάλιβαν από την Αλάσκα και Τζον Χιούστεντ από το Οχάιο—ψήφισαν υπέρ μιας πρότασης των Δημοκρατικών για την αναπομπή ολόκληρου του νομοσχεδίου επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας πίσω στην επιτροπή, με οδηγίες να προστεθεί διατύπωση που θα εξάλειφε το ταμείο κατά της εργαλειοποίησης. Και οι τρεις βρίσκονται σε ανταγωνιστικές εκλογικές αναμετρήσεις φέτος.

Εσωκομματικές ισορροπίες και διαφωνίες

Ο γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι (Ρεπουμπλικάνος, Λουιζιάνα) και ο γερουσιαστής Θομ Τίλις (Ρεπουμπλικάνος, Βόρεια Καρολίνα) πιέζουν για διατύπωση που θα μπλοκάρει το ταμείο, και ο Κάσιντι έχει καταθέσει τροπολογίες για την ακύρωση της δέσμευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης να τερματίσει τους φορολογικούς ελέγχους στον Τραμπ, την οικογένειά του και τις επιχειρήσεις του. Ο Τίλις, ο οποίος αποτελεί συχνό στόχο των αιχμών του Τραμπ, δεν είναι υποψήφιος για επανεκλογή φέτος. Ο Κάσιντι, ο οποίος ψήφισε υπέρ της καταδίκης του Τραμπ μετά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο, μόλις έχασε στις προκριματικές του εκλογές (primary), αφότου ο Τραμπ στήριξε έναν ανθυποψήφιό του.

Ο Τίλις έχει δηλώσει ότι δεν θα υποστηρίξει το νομοσχέδιο δαπανών των 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκτός εάν περιλαμβάνει διατύπωση για την κατάργηση του ταμείου, και ανέφερε ότι η διαίσθησή του ήταν πως υπήρχαν αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι ώστε να επιμείνουν σε μια τέτοια διατύπωση. Ο Κάσιντι βρισκόταν στην αίθουσα προσπαθώντας να εξασφαλίσει υποστήριξη για το δικό του σχέδιο τερματισμού του ταμείου, σύμφωνα με τον γερουσιαστή Τιμ Σίχι (Ρεπουμπλικάνος, Μοντάνα).

Οι ανησυχίες για τη διαχείριση των κονδυλίων

Οι αντιρρήσεις για το ταμείο κατά της εργαλειοποίησης από τους Δημοκρατικούς και πολλούς Ρεπουμπλικάνους επικεντρώνονται στις ανησυχίες ότι τα χρήματα των φορολογουμένων θα χρησιμοποιούνταν για την αποζημίωση συμμάχων του Τραμπ και θα μπορούσαν να ανταμείψουν άτομα που είχαν επιτεθεί σε αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των ταραχών της 6ης Ιανουαρίου.

Η αντίσταση των Ρεπουμπλικάνων είχε ήδη αναγκάσει την ηγεσία να αφαιρέσει μια διάταξη ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από το πακέτο επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας, η οποία θα χρηματοδοτούσε αναβαθμίσεις σχετικές με την ασφάλεια που συνδέονταν με τη νέα αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου, την οποία υποστήριζε ο Τραμπ.

«Έχω δει και χειρότερα», δήλωσε ο γερουσιαστής Τζον Κένεντι (Ρεπουμπλικάνος, Λουιζιάνα) όταν ρωτήθηκε για το κλίμα στην αίθουσα της Γερουσίας. «Κανείς δεν έχει μαχαιρώσει κανέναν ακόμα».

Η στάση του Λευκού Οίκου και η αντίδραση Σούμερ

Η ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία ήλπιζε ότι οι δηλώσεις του υπηρεσιακού Υπουργού Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, με τις οποίες αποποιήθηκε το ταμείο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, θα ήταν αρκετές για να καταστείλουν τις ανησυχίες των νομοθετών. Όμως ο Τραμπ αρνήθηκε την Τετάρτη να επιβεβαιώσει ότι θεωρεί το ταμείο λήξαν—λέγοντας ότι θα πρέπει να ρωτήσει δικηγόρους—ενώ παράλληλα επαίνεσε το ταμείο. Η κυβέρνηση μπορεί επίσης να διερευνήσει άλλους τρόπους για να αποζημιώσει πολιτικούς συμμάχους που δηλώνουν ότι υπέστησαν ζημία από την κυβέρνηση.

Το αδιέξοδο σημειώθηκε αφού η ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία ξεκίνησε μια μακρά σειρά ψηφοφοριών το πρωί της Πέμπτης. Στόχος τους ήταν να καταψηφίσουν τις τροπολογίες των Δημοκρατικών, να περάσουν το νομοσχέδιο χωρίς τροποποιήσεις και να το προωθήσουν μέσω της Βουλής των Αντιπροσώπων στο γραφείο του Τραμπ ακόμη και την Παρασκευή. Ωστόσο, οποιοσδήποτε μικρός αριθμός Ρεπουμπλικάνων που προβάλλει αντιρρήσεις μπορεί να εκτροχιάσει τα σχέδιά τους, δεδομένης της συμπαγούς αντιπολίτευσης από τους Δημοκρατικούς.

«Όποιος εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Τραμπ έχει οποιαδήποτε πρόθεση να σταματήσει την προσπάθειά του να κλέψει [από] τους Αμερικανούς φορολογούμενους για να πλουτίσει ο ίδιος, η οικογένειά του και οι πιστοί του MAGA, θα έπρεπε να ακούσει τα χθεσινά σχόλια του Τραμπ», δήλωσε ο επικεφαλής της μειοψηφίας της Γερουσίας, Τσακ Σούμερ (Δημοκρατικός, Νέα Υόρκη). Ο Σούμερ δήλωσε ότι το ταμείο «δεν θα πεθάνει μέχρι να το απαγορεύσουμε μόνιμα δια νόμου, όχι με διατύπωση, όχι με προφορικές υποσχέσεις, οι οποίες μπορούν απλώς να εξατμιστούν, αλλά δια νόμου».

Το ιστορικό δημιουργίας του ταμείου

Το Κογκρέσο δεν δημιούργησε το ταμείο, το οποίο προέκυψε από την απόφαση του Τραμπ να μηνύσει την κυβέρνηση για τη διαρροή των φορολογικών του δηλώσεων και να αποσύρει τη μήνυση με αντάλλαγμα τη σύσταση του ταμείου. Το ταμείο συστάθηκε εγγράφως—σε μια συμφωνία που υπεγράφη από έναν δικηγόρο του Τραμπ, έναν αξιωματούχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόσων (IRS). Διαμορφώθηκε ως ο συμβιβασμός (settlement) της αγωγής που είχε καταθέσει ο Τραμπ για τη διαρροή των δηλώσεών του.

Ο Μπλανς δήλωσε την Τρίτη ότι το ταμείο—το οποίο προσβάλλεται επίσης σε αρκετές δικαστικές προσφυγές—δεν προχωρούσε, αν και δεν δήλωσε ότι θα το έθετε αυτό εγγράφως όταν πιέστηκε κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο.

«Αν ο Μπλανς λέει ότι αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό ανενεργό, γιατί να μην εκμεταλλευτούμε αυτή τη στιγμή για να το κωδικοποιήσουμε;» δήλωσε ο Τίλις, προειδοποιώντας ότι η παράλειψη αυτή θα εξέθετε σε κριτική τους Ρεπουμπλικάνους που βρίσκονται σε αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις.

Η κοινοβουλευτική στρατηγική των Ρεπουμπλικάνων

Οι Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι ελέγχουν τη Γερουσία με 53 έναντι 47, βασίζονται σε μια διαδικασία προϋπολογισμού ταχείας τροχιάς (fast-track budget procedure / reconciliation) για να προωθήσουν το πολυετές νομοσχέδιο επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας με απλή πλειοψηφία, αντί για τις 60 ψήφους που συνήθως απαιτούνται στο σώμα. Αυτή είναι μια παράκαμψη των φετινών προσπαθειών των Δημοκρατικών να μπλοκάρουν τη χρηματοδότηση για αυτές τις υπηρεσίες—και να «κλειδώσουν» τη χρηματοδότηση σε περίπτωση που οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τον μερικό ή πλήρη έλεγχο του Κογκρέσου στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Όμως η στρατηγική απαιτεί από τους Ρεπουμπλικάνους στη Γερουσία να απορρίψουν τις τροπολογίες και να παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό ενωμένοι γύρω από μια τελική εκδοχή.