«Μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους», ανέφερε η εκπρόσωπος του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την αντίδραση του τουρκικού ΥΠΕΞ για τη μεταφορά Patriot στην Κάρπαθο και την Κύπρο.

«Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος. Οι συνθήκες αυτές δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών», προσθέτει η ίδια, καταλήγοντας: «Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις».

Η αντίδραση της Τουρκίας για τους Patriot στην Κάρπαθο

Η Τουρκία, από την πλευρά της, επανέφερε το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, μετά τις πληροφορίες για μεταφορά συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας μεγάλου βεληνεκούς Patriot της Πολεμικής Αεροπορίας στην Κάρπαθο.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, υποστήριξε ότι «το νομικό καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων είναι σαφές», αφήνοντας αιχμές για κινήσεις που επιχειρούν να δημιουργήσουν νέα τετελεσμένα.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με το αντικειμενικό νομικό καθεστώς των νησιών, τα οποία τέθηκαν υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης στο πλαίσιο της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΥΠΕΞ της Τουρκίας.

Παράλληλα, κατηγόρησε «ορισμένους κύκλους» ότι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις εξελίξεις και να επιβαρύνουν τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Ο Κετσελί υπενθύμισε επίσης ότι οι Τουρκοκύπριοι και η «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους με τη στήριξη της Άγκυρας.

«Οι εξελίξεις στην περιοχή μας καταδεικνύουν τη σημασία μιας ειλικρινούς δέσμευσης για ειρήνη και σταθερότητα. Καλούμε όσους διαδίδουν αβάσιμους ισχυρισμούς να επιδείξουν κοινή λογική», καταλήγει η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.