Με μαχητικά F-16, εξελιγμένα αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), η τουρκική Πολεμική Αεροπορία επιχείρησε σε Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Αθήνας.

Η «ακτινογραφία» της τουρκικής δραστηριότητας

Συνολικά, επτά τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν στον ελληνικό εναέριο χώρο, συνθέτοντας ένα σκηνικό έντασης που περιελάμβανε διαφορετικούς τύπους μέσων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η δραστηριότητα κατανέμεται ως εξής:

Δύο ζεύγη μαχητικών F-16: Προχώρησαν σε δύο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και δύο παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Αεροσκάφος ATR-72: Κατέγραψε τη μεγαλύτερη δραστηριότητα με 6 παραβιάσεις και μία παράβαση.

Αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου CN-235: Προέβη σε 4 παραβάσεις των κανόνων του FIR Αθηνών.

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV): Συμμετείχε στην επιχείρηση με μία παράβαση.

Εισβολή χωρίς σχέδια πτήσης

Τα τουρκικά μαχητικά κινήθηκαν σε σχηματισμούς, εισερχόμενα στο FIR Αθηνών απροειδοποίητα και χωρίς να έχουν καταθέσει τα προβλεπόμενα σχέδια πτήσης. Η δραστηριότητα επικεντρώθηκε στις περιοχές του Βορειοανατολικού και Νοτιοανατολικού Αιγαίου, παραβιάζοντας το όριο των 10 ναυτικών μιλίων.

Η αντίδραση της Πολεμικής Αεροπορίας

Η ελληνική πλευρά απάντησε με την πάγια τακτική της ετοιμότητας.

Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν πως το σύνολο των τουρκικών αεροσκαφών αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε εικονικά από ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη επιφυλακής. Οι αναχαιτίσεις έγιναν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της Αθήνας για την προστασία των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.