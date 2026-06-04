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Την ετοιμότητα της Ρωσίας για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας, Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Αγία Πετρούπολη.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, κατά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τη Μόσχα να προχωρήσει σε συμβιβασμούς προκειμένου να τερματιστεί η σύγκρουση. Ο κ. Πούτιν δήλωσε ότι η ρωσική πλευρά είναι έτοιμη για μια συμφωνία, προσθέτοντας ότι ανάλογους συμβιβασμούς οφείλει να επιδείξει και το Κίεβο ώστε να υπάρξει ταχεία επίλυση.

Οι στρατιωτικές εκτιμήσεις και το εδαφικό καθεστώς

Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η χώρα του διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την εκπλήρωση των στρατιωτικών της στόχων, σημειώνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη προσωπικού στον στρατό και χάνει εδάφη, αναφέροντας ως πρόσφατο παράδειγμα την κατάληψη 2.440 τετραγωνικών χιλιομέτρων από τις ρωσικές δυνάμεις.

Όσον αφορά το εδαφικό καθεστώς, ο κ. Πούτιν ανέφερε ότι η Ρωσία ελέγχει πλέον πλήρως την περιοχή του Λουχάνσκ, το 85% του Ντονέτσκ και το 80% της Ζαπορίζια. Αναφερόμενος στο εξοπλιστικό σκέλος, σημείωσε ότι η Ουκρανία υστερεί σε πυραύλους κρουζ και άλλα προηγμένα συστήματα σε σχέση με τη Ρωσία. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι ορισμένα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) καταφέρνουν να πλήξουν το ρωσικό έδαφος, επισημαίνοντας την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Δοκιμές του υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik

Σχετικά με τον νέο υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik —ένα οπλικό σύστημα με βεληνεκές άνω των 5.000 χιλιομέτρων και δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικής κεφαλής— ο κ. Πούτιν διευκρίνισε ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη σε συνθήκες μάχης στο μέτωπο της Ουκρανίας.

Όπως εξήγησε, η Μόσχα προχώρησε σε δοκιμές του βλήματος για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τη μελλοντική επιχειρησιακή του χρήση, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας πληγμάτων εναντίον αστικών υποδομών. Σημειώνεται ότι, ενώ η ρωσική ηγεσία έχει χαρακτηρίσει τον συγκεκριμένο πύραυλο μη αναχαιτίσιμο, Δυτικοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες διατηρούν επιφυλάξεις ως προς τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Πρόταση για διαμεσολάβηση του Γκέρχαρντ Σρέντερ

Στο διπλωματικό πεδίο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ, ως κατάλληλο μεσολαβητή για τις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Χαρακτήρισε τον κ. Σρέντερ αξιόπιστο πολιτικό που υποστηρίζει με συνέπεια τις απόψεις του, διευκρινίζοντας ότι δεν τον συνδέει προσωπική φιλία μαζί του αλλά τον αντιμετωπίζει ως Γερμανό αξιωματούχο.

Κατέληξε, πάντως, επισημαίνοντας ότι η Μόσχα δεν προτίθεται να υποδείξει στην ευρωπαϊκή πλευρά τα πρόσωπα που θα επιλέξει για τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων.