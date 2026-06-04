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Τραγική κατάληξη είχε ο άγριος καυγάς μεταξύ δύο ηλικιωμένων αδερφών το μεσημέρι της Πέμπτης στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, ο ένας από τους δύο πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο τον άλλο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά. Το θύμα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Ο δράστης συνελήφθη και κρατείται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων, ενώ διεξάγεται έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην πιλοτή πολυκατοικίας σε κεντρική περιοχή της πόλης, πίσω από το Τζαμί.

Τα δύο αδέρφια -άνω των 80 ετών- είχαν χρόνιες διαφορές και οι τσακωμοί τους ήταν συχνοί. Το θύμα διατηρούσε μια από τις πιο γνωστές επιχειρήσεις στο χώρο της οικοδομής στα Τρίκαλα.