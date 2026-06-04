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Αρκετές δεκάδες γυναίκες κατατάχθηκαν σήμερα, κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών στο Στρατό Ξηράς.

Η διαδικασία κατάταξης είναι σε εξέλιξη, όπως επισημαίνουν πηγές του Στρατού Ξηράς.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, συνοδευόμενος από τον γενικό επιθεωρητή Στρατού, διοικητή EU-OHQ αντιστράτηγο Σταύρο Παπασταθόπουλο, επισκέφθηκε το ΚΕΝ Λαμίας (ΚΕΥΠ), με την ευκαιρία κατάταξης της Β’ ΕΣΣΟ 2026 και της εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών στο Στρατό Ξηράς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο αρχηγός ενημερώθηκε για την πρόοδο κατάταξης της Β’ ΕΣΣΟ 2026 και επιπρόσθετα για την διεξαγόμενη διαδικασία υποδοχής και κατάταξης των εθελοντριών Ελληνίδων.

Επιπρόσθετα, ο αρχηγός ΓΕΣ παρακολούθησε μέρος αυτής και τους απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό.

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